Geluidsman die uit de punkwereld kwam, maar ook het Concertgebouworkest perfect kon laten klinken

Frank Mathijssen. Beeld .

De broers Mathijssen hadden het er na hun vaste golfuitje toevallig over gehad, over hun uitvaart, hoe het er dan zo’n beetje aan toe moest gaan. Een aanleiding om er over te beginnen was er niet, maar Frank, de middelste van de drie, was nogal uitgesproken. Bij zijn afscheid mocht een heleboel niet en moest het er in elk geval niet formeel aan toe gaan.

Even later was het zo ver, ineens. Frank Mathijssen werd getroffen door een hersenbloeding, lag drieënhalve week op de ic, maar bleek niet te redden. Hij overleed op 3 september, 63 jaar jong. ‘Een vreselijke klap’, zegt Marcel Mathijssen, de oudste van de drie broers. De uitvaart was verre van formeel, origineel zelfs wat de kist betreft. Die was beplakt met platenhoezen van artiesten en bands waar Frank iets mee had: The Ramones, Nirvana, Pixies, U2, Sex Pistols en The Stranglers. Geluidstechnicus Mathijssen wilde er bij het afscheid in de Amsterdamse poptempel de Melkweg mee zeggen dat muziek alles voor hem was, bij leven en ook bij dood.

Eind jaren zeventig begonnen Frank en Marcel Mathijssen in hun stad Breda met een paar vrienden een punkband: The Miranda’s. Frank kon zingen en een beetje gitaarspelen, Marcel werd de drummer, ook al had hij nog nooit achter een drumstel gezeten. Maar de Mathijssens stonden zomaar in het voorprogramma van Gruppo Sportivo en moesten voor 1.200 man aan de bak in de Graanbeurs in Breda. Marcel: ‘Ik telde af en we gingen los. Toen het klaar was, zeiden de mensen: Goh, jullie speelden best wel snel, en hard.’

Rauw, simpel en spontaan

De punk zat bij The Miranda’s louter in de muziek: rauw, simpel en spontaan. Met het anarchisme dat de cultuurstroming kenmerkte, hadden de Mathijssens niet zo veel op. Marcel: ‘En van het geweld dat er weleens bij kwam kijken, moesten wij helemáál niets hebben.’

Frank trok begin jaren tachtig de wijdere wereld in, streek neer in Amsterdam en belandde bij het Nederlands Omroepproductie Bedrijf (NOB), alwaar hij zich ontwikkelde tot een alom geroemde geluidstechnicus. Hij werkte met de groten der aarde in vrijwel alle genres. Mathijssen stemde het geluid af van De Dijk, Bruce Springsteen en het Concertgebouworkest, hij werkte mee aan De Wereld Draait Door en deed grote festivals als North Sea Jazz, Pinkpop en Lowlands.

Alleskunner

In Paradiso liep hij Carlijn Offergelt, productmanager van platenmaatschappij BMG (Bertelsmann Music Group) tegen het lijf. Er sloegen vonken over, ze werden een stel en kregen twee kinderen: dochter Max en zoon Coen. Frank was een uitgesproken gezinsman, een alleskunner ook. Wat zijn ogen zagen, knutselden zijn handen voor elkaar, voor de kinderen vooral.

En op vrijdagmiddag was er het golfen, op Princenbosch in Gilze Rijen, met zijn broers, Marcel en Peter. Die afspraak was heilig. Marcel: ‘Dan namen we de wereld met ons drietjes door, waarna Frank op de terugweg naar Amsterdam in de file stond. Dat nam hij voor lief.’

Geluidsopname-expert Mathijssen was aan het afbouwen, hij zou nog één keer Lowlands doen, in augustus, maar het was alsof de bliksem hem velde. De man met het formidabele gehoor (Offergelt: ‘Een valse noot pikte hij er zo uit en die deed hem echt pijn’) werd na zijn abrupte overlijden bedolven onder lovende woorden. ‘Frank begreep muzikanten. Hij wist precies wat ze wilden en snapte hoe een band moest klinken. Hij heeft in zijn carrière talloze bedankjes gekregen, ook van de grootste artiesten. Die stuurden gesigneerde cd’s met de tekst: ‘Frank, you’re the best.’