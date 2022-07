Geheime romance naast herstellende vriendin?

Mijn vriendin is herstellende van kanker. Ik ondersteun haar zonder twijfels, maar vind het steeds zwaarder dat aandacht voor mij er voortdurend bij inschiet. Mijn verlangen naar andere vrouwen is daardoor hevig geworden. Mijn vriendin wil niet dat ik naast haar anderen zie, maar zegt ook te kunnen leven in zalige onwetendheid. Een geheime romance lijkt mij echter te riskant. Ik wil mijn vriendin geen pijn doen, maar ook mezelf niet wegstrepen. Wat te doen? Man (37), naam bij redactie bekend

Mijn ervaring

Allereerst hoop ik dat mensen niet zullen oordelen. Je kunt zo’n situatie niet begrijpen totdat je erin zit. Ik weet dat, want mijn vrouw is ook herstellende van kanker. U verbindt uw behoefte aan andere vrouwen met de aandacht die u voelt tekort te komen doordat uw vriendin herstellende is van kanker. Mijn ervaring is dat zo’n behoefte voortvloeit uit het feit dat er in de basis van de relatie iets niet goed zit. En zo’n nare situatie legt dat bloot. Mijn advies is dus: praat over uw relatie, zoek uit wat er niet goed zit en los dat op. Dan verdwijnt waarschijnlijk uw behoefte. Arno Frankhuizen (49), Hoofddorp

Betere tijden

Het klinkt alsof je veel van je vriendin houdt en een geheime romance kan uiteindelijk leiden tot het einde van jullie relatie. Haar herstel is tijdelijk en er komen weer betere tijden. Dus ik zou zeggen: hou vol en zodra ze het aankan, bespreek het met haar, want je moet inderdaad jezelf niet wegstrepen. Ben de Jong (29), Delft

Geheimen zijn dodelijk vermoeiend

Uw verlangen lijkt mij een symptoom van de worsteling met ernstige ziekte en van de eenzaamheid als partner en mantelzorger in zo’n situatie. Ga praten, zoek samen begeleiding en ondersteuning zodat u weer als partners in verbinding komt met elkaar. Er zijn relatietherapeuten en seksuologen die gespecialiseerd zijn in kwesties die verband houden met oncologie. Een geheime romance is dodelijk vermoeiend en zal niet leiden tot de verbinding die u naar mijn indruk zoekt. Fenena Stam (57), Enschede

Douche

U lijkt toestemming te willen om vreemd te gaan. Neem deze beslissing zelf, u bent een volwassen man. Tel uw zegeningen en neem wat meer tijd onder de douche, is mijn advies. Willem Jan Scholte (39), Meppel

Het oor van uw vriendin

Het klinkt alsof u eerder behoefte heeft aan een luisterend oor, het liefst het oor van uw vriendin, dan aan een romance met een ander. Als u uw belevenissen, angsten en onzekerheden niet met haar deelt, verschuift de aandacht inderdaad alleen maar naar haar en haar ziekte. Als u aandacht voor elkaar houdt, blijft uw relatie sterk en in evenwicht en komt het verlangen naar elkaar weer, wanneer zij zich beter voelt. Toegeven aan vluchtig verlangen naar een ander zou uw relatie kapot kunnen maken. Jane Mooijenkind (35), Den Haag

Geliefden en mantelzorger

Mijn man ging vreemd toen ik herstellende was van leukemie. Het was ontzettend pijnlijk, ook omdat hij daarna verder ging met deze vrouw en mij verliet. Hoewel ik goed begrijp hoe ontzettend eenzaam je je voelt, je vriendin voelt zich minstens zo eenzaam, ondanks alle aandacht die naar haar als patiënt uitgaat. Zij mist jou ook en jullie intieme contact, het zijn van geliefden in plaats van patiënt-mantelzorger. Probeer vol te houden of heb casual sex (geen romance) zonder dat je vriendin het weet. Vrouw (41), naam bij redactie bekend

Na de zomer: Zal ik mijn dochter vertellen over mijn misbruik als kind? Ik ben als ongeveer 10-jarig meisje seksueel misbruikt door een vreemde. Mijn ouders hebben daar toen niet goed op gereageerd en dat heeft de verwerking in de weg gezeten. Er zijn maar een paar mensen die ervan weten. Mijn dochter is 19, woont inmiddels op zichzelf en is aan het daten. Ze is benieuwd naar wat ik op dat gebied zoal heb meegemaakt toen ik jong was. Moet ik haar vertellen wat mij is overkomen en zo ja, op welke manier? Het voelt raar om het nooit te vertellen. Maar ik zie tegelijkertijd niet in wat het haar zou brengen. Zou het haar zelfs een trauma kunnen bezorgen? Vrouw (44), naam bij redactie bekend