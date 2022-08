Geen ‘Nee sorry, ik heb geen tijd’. Surinamers zullen altijd voor elkaar klaarstaan

Ik zit tweeënhalf uur op een zalmroze bankje voor het loket van de vreemdelingendienst in Paramaribo. Een vergeeld A4'tje, opgehangen met vier bruine stukjes tape: ‘Hier aanmelden’, met een pijltje. Een loket omlijst met stoffige lichtblauwe gordijntjes, halfdicht, daarachter verscholen een mevrouw die één blik op mij werpt en dan zegt: ‘Uw telefoon is uw zaak. Is niet mijn zaak. Ik heb een geprinte versie van uw visum nodig.’

Ik bel een vriendin, een spokenwordartiest. ‘Halloooooo?’ Haar zachte stem.

‘Lig je nog te slapen? Je moet me helpen met iets.’ Het is kwart voor 9 ’s ochtends, maar ze gaat meteen mijn visum printen bij de printshop om de hoek. Als ik vandaag mijn visum niet verleng, kom ik volgende week het land niet uit.

Ik sta intussen samen met vier Chinezen, vijf Brazilianen en twee vermoedelijke Cubanen te wachten. Een lekkende pijp naast het loket begint iets wat verdacht ruikt als afvalwater op me te druppelen.

Vriendins prachtige gelaat met de dreadlocks komt aangereden, twee geprinte documenten worden door een open autoraampje aan me overhandigd door een groengelakte nagel. Dit is ubuntu. Wij-cultuur. Surinamers zullen altijd voor elkaar klaarstaan. Het zijn de praktische dingen in het leven waarmee je elkaar als vanzelfsprekend helpt. Geen ‘Nee sorry, ik heb geen tijd’ of ‘Hoezo bel je me zomaar’. Het individualisme bestaat hier niet. Je leeft in een vanzelfsprekend samenzijn.

Gisteren nog reed ik met mijn Surinaamse vriend langs alle pinautomaten van de stad. Republic Bank in Torarica: een A4'tje met daarop ‘out of order’. De Surinaamse Bank op de Van Sommelsdijckstraat: zwart scherm.

‘Money a no dja!’, riep een man op straat naar ons, toen de zoveelste pinautomaat leeg bleek te zijn. Het geld is op. ‘Het is einde van de maand, iedereen heeft uitbetaald gekregen’, zei vriend peinzend. Hij belde een collega, die op onnavolgbare wazig-Surinaamse wijze toch ergens kon pinnen en het geld voor ons achterliet bij een Chinese shop aan de Johannes Mungrastraat. Als vanzelfsprekend rijden Surinamers voor elkaar de stad door, ook al is de benzine bijna onbetaalbaar.

Het is niet alleen die warmte van de brandende zon. Het zijn die ubuntulichtstralen die ik nu opzuig. Ik glimlach naar spokenwordvriendin.

En toch een lichtelijke teleurstelling bij het zien van de documenten in haar hand. Ergens, stiekem, diep verstopt, hoopte ik dat niet alleen de Surinaamse cash, maar ook de Surinaamse inkt op is. Dat ze nergens kon printen. Dat mijn visum daarom wordt afgewezen. Dat ik toch nog langer moet blijven in dit economisch aan de grond zittende, eigenzinnige, buiten de regels kleurende, mij openbrekende land.

Nina de la Parra woont en werkt deze zomer in Suriname.