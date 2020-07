Geen metalfestivals deze zomer? Dan maar naar Center Parcs

Kaya Bouma en Hassan Bahara beschrijven vanaf campings en vakantieparken hoe Nederland deze zomer ‘noodgedwongen’ vakantie in eigen land viert. In deze aflevering: ook de metalheads zijn uitgeweken naar de minigolfbaan.

Het groepje metalheads dat op de minigolfbaan een balletje slaat, bespreekt op luide toon waar ieder van hen zich nou precies in het autistisch spectrum bevindt. En dat gebeurt net zo weinig fijnzinnig als het klinkt. Kwalificaties als ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’, ‘ADHD’er’ en nog grover geschut als ‘die daar is gewoon een idioot’ buitelen zo rap over elkaar heen dat het niet meer duidelijk is of het serieuze diagnoses zijn, of een poging om uw verslaggever in de maling te nemen.

‘We zitten in ieder geval allemaal ergens in het spectrum’, besluit een van hen.

Haar tot op de schouders

Ze heten Brian (20 jaar, uit Zwolle), Sander (25 jaar, uit Huissen), Ritchie (26 jaar, uit Arnhem) en Sefanja (26 jaar, ook uit Arnhem) en hebben een midweekje in Center Parcs geboekt. Een wonderlijk groepje jongemannen bij elkaar is het zeker. Helemaal als je ze plaatst naast de doorsnee gasten van Center Parcs Heijderbos; dat zijn in de meeste gevallen jonge gezinnen met frisgeknipte koppies. Deze jongens lijken net weggelopen van een metalfestival, met hun T-shirts van Metallica en Iron Maiden, en haar tot op de schouders waarmee het heerlijk headbangen moet zijn.

Het is een van de weinige middagen deze week dat het niet regent. De metalheads buiten de droogte maximaal uit door te gaan minigolfen. Andere gasten zijn ook uit hun cottages gekomen en flaneren in hun regenjassen langs het parkmeer. Een enkeling waagt het erop en gaat op een terrasje aan het water zitten en bestelt een wit wijntje.

Eerste keer

De kalmste van de metalheads, Brian, vertelt dat het de eerste keer is dat ze Heijderbos bezoeken. De vakantie was ruim voor de coronacrisis geboekt. In de afgelopen weken hebben ze een paar keer in spanning geleefd: gaat Center Parcs deze zomer wel open, en zo niet, waar kunnen ze dan in Nederland terecht voor een paar welverdiende daagjes er tussen uit?

Ontgaat de verslaggever hier iets en is hun verblijf in Heijderbos een ironische manier van ‘vakantie vieren’? Want voor zulke, ruig uitziende types moet deze plek toch een iets te bedaagde bedoening zijn? Brian schudt van ‘nee’ en somt op wat er allemaal zo fijn is aan een verblijf op Heijderbos. De rust uiteraard. En het lasergamen is ook te gek.

Sefanja – ‘iedereen noemt mij Fox’ – baalt er wel van dat je voor alle activiteiten ruim van tevoren moet reserveren. ‘Dat haalt de spontaniteit er toch een beetje af.’

Biertje

’s Avonds zitten ze in hun cottage. Rustig muziekje erbij – Sefanja: ‘Ja, echt waar, geen metal’–, een biertje opentrekken, en dan veel praten ‘over van alles en nog wat’.

Een van de dingen die besproken worden is het gemis aan metalfestivals. Inderdaad, Nederland keert langzaam terug naar een vorm van normaliteit, maar in dat nieuwe normaal is helaas voor hen nog geen plaats voor festivals waar ze dicht op elkaar met hun lange haren kunnen zwiepen.

Maar helemaal verloren is het metaljaar ook niet, vertellen ze. Want er is ook iets als een do-it-yourself-metalfestival dat volstrekt coronaproof is. Hebben ze zelf bedacht. En het enige dat je nodig hebt is een beamer.

Het idee is om deze zomer met een iets groter groepje metalliefhebbers te gaan kamperen in een weiland. Dan rollen ze een scherm uit en daarop projecteren ze vervolgens beelden van hun favoriete metalfestivals die de afgelopen jaren zijn gehouden. Het is dan misschien niet the real thing, maar het is in ieder geval beter dan een geheel metalloze zomer.

Vooral voor Brian zou dit een uitkomst betekenen. Normaal bezoekt hij een stuk of achttien metalfestivals per jaar. Dit jaar heeft hij nog maar twee festivals achter de rug. Als het even meezit dan kan hij in het staartje van 2020 nog drie festivals meemaken.

‘Vijf metalfestivals in een heel jaar’, zegt Brian beteuterd. ‘Dat is best mager.’

Ondertussen is de rest van de metalheads alweer verder getrokken naar de volgende hole. Snel nog een balletje slaan, want wie weet wanneer het weer begint te plenzen.