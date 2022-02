Geen cultuur is immuun voor massamoord – alleen de schaamte ervoor is nieuw

Geweld, en daarmee ook excessief geweld, is een constante in de geschiedenis van de mensheid, schrijft Arnon Grunberg. Geen enkele cultuur is immuun voor de verleidingen van democide. Alleen de schaamte is nieuw.

‘De staat is de grootste mensendoder in deze wereld’, schreef socioloog Abram de Swaan (80) in zijn Huizinga-lezing, die hij in 2003 in Leiden uitsprak. De staat is een verzorgingsstaat, en daar heeft De Swaan zich uitvoerig mee beziggehouden, maar diezelfde staat kan ook, zelfs tegelijkertijd, een uitroeiingsstaat zijn.

Het was de Amerikaanse politicoloog Rudolph J. Rummel (1932-2014) die het woord ‘democide’ muntte. Hij bedoelde daarmee de massale moord op ongewapende, weerloze mensen vanwege hun ‘nationale, etnische, raciale of religieuze achtergrond, dan wel vanwege hun politieke overtuigingen’.

Soldaten die andere soldaten doden is geen democide, hoe gruwelijk ook, zo zijn bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog een kleine twee miljoen Russische soldaten, ruim twee miljoen Duitse soldaten en nog eens een kleine anderhalf miljoen Franse soldaten gedood, maar die vallen buiten de statistieken van de democide.

Rummel heeft de cijfers van democide verzameld in zijn Statistics of Democide, dat De Swaan ‘het macaberste boek dat ooit verschenen is’ noemt.

In de afgelopen eeuw zijn er vier regimes geweest die elk meer dan tien miljoen ongewapende burgers hebben gedood, veelal eigen burgers. Allereerst de Sovjet-Unie, die tussen 1917 en 1987 62 miljoen mensen vermoordde door middel van ‘executie, mishandeling, foltering, uitputting of uithongering’. (De door Stalin veroorzaakte hongersnood in Oekraïne tussen 1932 en 1933 kostte aan ongeveer drieënhalf miljoen mensen het leven.) Op de tweede plaats staat communistisch China, dat tussen 1949 en 1987 ruim 35 miljoen mensen vermoordde. Op nummer 3 het naziregime, met 21 miljoen moorden, en op nummer 4 nationalistisch China, dat tien miljoen weerloze burgers doodde tussen 1928 en 1949.

Dan zijn er nog wat vrijwel vergeten massamoorden, zoals bijvoorbeeld de twee miljoen ‘klassenvijanden’ die door de Rode Khmer zijn vermoord in de tweede helft van de jaren zeventig in Cambodja. Het feit dat men ‘zachte handen’ had, was genoeg bewijs om als klassenvijand te worden aangemerkt en te worden gedood. Maar ook zijn in Polen en omstreken na 1945 tussen de anderhalf en twee miljoen Duitsers omgekomen, de schattingen lopen uiteen. Velen van hen zullen nazisympathisanten zijn geweest, een behoorlijk aantal zal allicht op wat voor manier dan ook hebben bijgedragen aan of hebben geprofiteerd van het naziregime, maar uiteraard rechtvaardigt niets massamoord.

Geen enkele cultuur, zoveel mag duidelijk zijn, is immuun voor de verleidingen van democide.

Ook is het onjuist te denken dat volkerenmoord een bij uitstek modern verschijnsel is, een theorie die de Poolse socioloog Zygmunt Bauman (1925-2017) aanhing.

Een ‘goede’ wilde

De gedachte dat de mens ooit een ‘goede’ wilde is geweest, is onjuist. Zolang mensen in groepen hebben samengeleefd zijn conflicten door middel van geweld beslecht, en daarbij ging men niet voorzichtig te werk. De verslagen vijand werd uitgemoord, vrouwen werden verkracht, als slaven meegevoerd of na de verkrachting alsnog gedood.

Nieuw is niet de massamoord, hooguit de schaamte erover, schrijft De Swaan in een vervolg op zijn Huizinga-lezing, Compartimenten van vernietiging – Over genocidale regimes en hun daders, uit 2014. In vroeger tijden waren doders nog trots op het aantal mensen dat ze hadden gedood en overdreven ze het aantal slachtoffers dat ze hadden gemaakt, zoals sommige sportvissers opscheppen over de grootte van de vis die ze hebben gevangen. Je zou de tegenwoordige schaamte over massamoord een vorm van morele vooruitgang kunnen noemen, maar dat blijft een schrale troost voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Natuurlijk heeft technologische vooruitgang het makkelijker gemaakt mensen relatief snel en op grote schaal te doden, maar de genocide in Rwanda in 1994 bewijst dat je ook met betrekkelijk primitieve wapens als een machete enorm veel mensen in korte tijd kunt doden.

Arendt-Milgram-Browningtraditie

De Swaan heeft zijn boek Compartimenten van vernietiging vooral geschreven uit weerzin tegen ‘de vulgarisatie van de Arendt-Milgram-Browningtraditie’, die neerkomt op de gedachte dat we allemaal ‘genocidale daders’ zouden kunnen zijn, maar dat het gewoon nooit van ons werd geëist.

Hannah Arendt woonde, als bekend, overigens net als Harry Mulisch, in 1961 het Eichmann-proces in Jeruzalem bij. Ze schreef daarover in haar boek Eichmann in Jerusalem, waarin de wereldberoemd geworden frase ‘de banaliteit van het kwaad’ valt en Eichmann wordt omschreven als een fantasieloze bureaucraat die als hem was opgedragen pakweg gymschoenen te vervaardigen dat net zo graag had gedaan als het vermoorden van Joden. Dat beeld van Eichmann is inmiddels gecorrigeerd en De Swaan schrijft: ‘De isolering, deportatie, extreme uitbuiting en uiteindelijke vernietiging van miljoenen mensen is niet banaal. Het zo te noemen is frivool.’

Stanley Milgram (1933-1984) was een psycholoog die in 1961 op de Amerikaanse universiteit Yale experimenten uitvoerde waarbij proefpersonen te horen kregen dat zij een ‘student’, in werkelijkheid een acteur, een stroomstoot moesten toedienen telkens wanneer die een verkeerd antwoord gaf tijdens een geheugentest. Hoe meer verkeerde antwoorden, hoe sterker de stroomstoten, hoe harder de ‘student’ schreeuwde. Nogal wat mensen bleken bereid dodelijke stroomstoten van 450 volt toe te dienen, maar daarover merkt De Swaan op: ‘Niemand die ook maar enigszins bij zinnen is zou ooit aannemen dat iemand, wie dan ook, zou kunnen worden geëlektrocuteerd in aanwezigheid van gediplomeerde onderzoekers in het psychologielaboratorium op de campus van Yale, New Haven, Connecticut.’

Dat lijkt me een goed punt dat bij mijn weten niet of te weinig is gemaakt in talrijke andere artikelen en boeken die over dit experiment zijn geschreven. De belangrijkste conclusie die uit Milgrams experiment kan worden getrokken is dat mensen gevoelig zijn voor autoriteit, wat an sich weinig verrassend is. Waarom de een gevoeliger is voor autoriteit dan de ander, en dus gehoorzamer, daarop geeft Milgram geen antwoord.

Christopher Browning (77) is een Amerikaanse historicus die internationaal lof vergaarde met zijn boek Doodgewone mannen – De rol van een Duits politiebataljon in de Endlösung in Polen. Zoals de titel al aangeeft meent Browning dat een reservepolitiebataljon uit Hamburg zich in Polen tijdens de ‘Holocaust van de kogels’ uit doodgewone mannen ontpopte als massamoordenaars. Een andere historicus, Daniel Goldhagen, meende dat die mannen niet zo gewoon waren, omdat ze Duitser waren en volgens Goldhagen dus ‘besmet’ met een specifieke Duitse, inherent antisemitische cultuur.

Wat we van deze mannen die massamoordenaars werden weten, weten we uit rechtbankverslagen. Zij hadden er alle belang bij hun rol te bagatelliseren en over hun geestdrift te zwijgen, overigens net als Eichmann. Toch benadrukt De Swaan dat in de rechtbank ook de mannen die niet hadden meegedaan aan de ergste gruweldaden, of bijvoorbeeld slachtoffers hadden helpen ontsnappen, daarover zwegen om hun voormalige kameraden niet te beschamen. Zelfs voor de rechtbank blijft kameraadschap ongelooflijk zwaar wegen.

Carnavaleske bedoening

Anders dan de mede door Arendt populair geworden gedachte dat massamoord in de 20ste eeuw een efficiënte, industriële operatie was, is uit onderzoek gebleken dat massamoord vrijwel altijd een gore, carnavaleske bedoening is. De daders in Rwanda verkleedden zich alvorens ze van dorp naar dorp trokken om hun slachtoffers te verkrachten, te martelen en uiteindelijk te doden. Slachtoffers konden betalen voor het voorrecht om gedood te worden zonder marteling en verkrachting. Ook de uniformen van de nazi’s kunnen als onderdeel van een verkleedpartij worden beschouwd.

Vermoedelijk is die poging zich te verkleden in lijn met de aannemelijke theorie die De Swaan aanhangt, dat daders van massaal geweld in de ene omgeving (compartiment) zich te buiten gaan aan geweld, om vervolgens in de andere omgeving, thuis bijvoorbeeld, een goede huisvader te zijn.

Uit verslagen van kinderen van daders weten we weliswaar dat die daders zelf, tenminste na het doden, ook thuis niet altijd even liefdevol waren. Toch had het gezin, als beschermend en zingevend instituut, zelfs onder die omstandigheden zijn kracht niet verloren. Zo benadrukte kampcommandant Franz Stangl in een interview hoe belangrijk het was dat zijn familie in hem geloofde.

De staat, beschermer en doder van mensen, is ooit ontstaan om burgers vreedzamer met elkaar te laten leven door die burgers te verleiden hun ‘natuurrecht’ op geweld op te geven, in ruil voor bescherming van die staat. Dat leidde tot geweldsspecialisten (politie, soldaten) die het geweldsmonopolie van de staat indien gewenst uit dienden te voeren. Massamoordenaars worden met name uit die geweldsspecialisten gerekruteerd, wat logisch is: het uitoefenen van geweld is hun beroep. Zij hebben de eerste voorselectie doorstaan, wat uiteraard niet impliceert dat elke geweldsspecialist een potentiële massamoordenaar is.

Na Rwanda en voormalig Joegoslavië weten we dat ook zij die geen geweldsspecialist waren het handwerk van het doden snel kunnen leren en extatisch kunnen worden van de ‘sidderingen en stuiptrekkingen van de stervenden’.

Aarzeling

Interessant is overigens dat veel soldaten bij het eerste contact met de vijand in de lucht schieten en moeite hebben tot doden over te gaan. Massamoordenaars kennen jegens hun weerloze slachtoffers die aarzeling doorgaans niet.

Begrijpelijkerwijs hebben massamoordenaars zelden over daden geschreven, al zijn er her en der wat dagboeken. Kinderen van daders hebben dat vaker gedaan, in Nederland bijvoorbeeld Alfred Birney.

In onze humanistische cultuur wordt het kwaad, zoals De Swaan in een gesprek met mij stelde, al snel gemedicaliseerd. Wie zich schuldig maakt aan excessief geweld is ziek. Maar die betiteling is geen verklaring, hooguit een poging op hygiënische wijze om te gaan met het tot nu toe onverklaarbare.

Het is de vraag of daders van volkerenmoord zelf veel last hebben gehad van hun daden. Als ze dat al hadden, dan voornamelijk waar het het doden van kinderen betrof, en dat alleen onder specifieke omstandigheden. (Bijvoorbeeld een SS’er in Warschau die het bevel kreeg een meisje van 6 dat in zijn armen sprong dood te steken.)

Kameraden en slachtoffers

We zijn zeker niet allemaal potentiële massamoordenaars, ik deel De Swaans weerzin tegen het christelijke cliché van de erfzonde. Maar wij lijken angstaanjagend veel op de mensen die massamoordenaar zijn geworden. Er bestaat geen werkelijk profiel van de massamoordenaar, hoogstens dat die vaak een man en veelal betrekkelijk jong is. Geweldsspecialisten zijn nu eenmaal, ook nu nog, veelal jonge mannen – al is zelfs het beroep van geweldsspecialist wat geëmancipeerd.

Net als de staat die gelijktijdig de ene groep burgers kan verzorgen en de andere groep burgers kan doden, kunnen daders enorm veel empathie opbrengen voor hun kameraden en geen enkele empathie voor hun slachtoffers.

Geweld, en daarmee ook excessief geweld, is een constante in de geschiedenis van de mensheid. De gedachte dat wij de top van het beschavingsproces hebben bereikt en de agressieve impuls achter ons hebben gelaten, is altijd hoogmoedig gebleken.

Al kan evenmin worden ontkend dat tussen het excessieve geweld door er altijd weer tederheid is.