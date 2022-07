Gedreven volksverheffer die beter was met sterren dan met mensen

Jan Voet Beeld .

Zijn einde was ook in een ander opzicht exemplarisch voor Voets levenswijze. De cardioloog had hem na een aderverkalking nog gewaarschuwd: ga niet, het kan je dood worden. Die waarschuwing negeerde de 89-jarige Voet. ‘Zijn koppigheid heeft hem ook tijdens zijn leven veel gekost’, zegt dochter Esther.

Voet groeide op in Zaandam. Zijn vader werkte zich op van ‘krullenjongen’ (timmermansknecht) tot architect. Jan was de jongste van vijf, de volgende in de rij was acht jaar ouder. Het maakte hem tot het oogappeltje van zijn vader. Die zou zijn leven lang zijn idool blijven. Vader ontwierp ook de koepel van de sterrenwacht in Oostzaan, die ze samen bouwden. Diens – vredige – dood zou hij nooit helemaal verwerken.

Waarheid en wetenschap

Voet streefde naar verspreiding van een waarheidsgetrouw en op wetenschap gebaseerd wereldbeeld. Maar het was op een christelijke lagere school waar hij zich na de kweekschool opwerkte tot hoofdonderwijzer. Veel oud-leerlingen herinneren zich hoe gepassioneerd en vol van kennis hij onderwees: een ‘wandelende encyclopedie op bijna elk gebied’. Dochter Esther: ‘Hij had de gave om in klas 6 Einsteins relativiteitstheorie simpel uit te leggen.’

School werd ook een strijdperk. Dat hij de evolutietheorie onderwees en seksuele voorlichting gaf, ging er bij het christelijke schoolbestuur niet in. De aarde was immers in zes dagen geschapen en pas een paar duizend jaar oud. Bij het gezin werden zelfs kogelbrieven bezorgd.

Hoofdonderwijzer kon Voet niet blijven, toch hield hij stand. Met als ultieme beloning dat hij later van de burgemeester in het voormalige schoolgebouw de publiekssterrenwacht mocht beginnen.

Het was Voets missie om het volk te verheffen met kennis, zegt Jan de Jong. De secretaris van de Weer- en Sterrenkundige Kring Zaanstreek ontmoette Voet in de jaren zeventig. ‘Een eigenwijze man, zoals hoofdonderwijzers kunnen zijn. Dat gaf weleens wrijving.’ Maar als Voet een lezing gaf – ‘een cursus’, zei hij zelf – was hij in zijn nopjes. ‘Dan schreef hij het bord vol. Voor vragen had hij geen tijd.’

Schaduwzijden

Voet werd meermaals onderscheiden voor zijn inspanningen. Maar zijn gedrevenheid had ook schaduwzijden. Hij liet anderen weinig ruimte. ‘Hij was nieuwsgieriger naar het heelal dan naar de mensen om zich heen’, zegt dochter Esther. ‘Hij ging voor zijn gelijk in plaats van voor zijn geluk.’ Had hij maar voor de muziek gekozen, dacht ze vaak – haar vader speelde prachtig piano.

Thuis was vaders wil wet, tegenspraak duldde hij niet. Zelf werd ze op haar 16de uit huis gezet. Ook vervreemdde hij zijn vrouw en zijn twee zoons van zich.

En in de sterren vond Voet ook niet het antwoord op alle levensvragen. Op latere leeftijd dacht hij na over parallelle universa. Esther weet nog hoe ze als klein meisje eens een vogeltje vond dat te grazen was genomen door een kat. Het diertje redde het niet. ‘Waarom leven we als we doodgaan?’, vroeg ze haar vader. ‘Dat moet je later zelf maar uitzoeken’, antwoordde hij.