Gedoe rond The Passion wordt al een echte paastraditie en Britney toont haar nu nog platte buik

Discipel

Het is alsof de duvel ermee speelt: elk jaar is er gedoe rondom The Passion. Ook dit jaar is het amper in een rubriek te vatten.

Bijbels sensatienieuws eerst: dit is het eerste jaar dat Maria Magdalena van de partij is, volgens de site van RTL Boulevard een ‘onderbelichte discipel’. De reden dat ze eindelijk meeloopt is, volgens de nieuwssite, dat de EO niet meer meeproduceert aan de bijbeloptocht.

Ander nieuwtje: er komt ‘speciale aandacht voor jongeren’ en die wordt gegeven door Sosha Duysker, die verslaggever speelt. Wat dat precies betekent, staat er niet bij. Misschien gaat Duysker zeggen dat ze sommige situaties met Jezus en Maria Magdalena cringe vindt.

Ook kwam naar buiten dat er voor het eerst in de geschiedenis van The Passion géén liedje van Marco Borsato in het program zit. Volgens KRONCRV was die keuze ‘al in een vroeg stadium gemaakt’ en kwam hij niet voort uit de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat toevallig.

En Wietze de Jager, radio-dj, vertelde tijdens een interviewtje met Dennis Weening (de Judas van dit jaar én ex-Jehovagetuige) dat de Jezus in het jaar dat hij meespeelde in The Passion, aanhoudend ‘gvd liep te schreeuwen’. Volgens De Jager was dat ‘een mismatisch met de productie’. Hij noemde de naam van de specifieke Jezus niet. Even googelen wijst uit dat het Jim de Groot was.

De Jager zelf is gelovig, vandaar wellicht de behoefte aan deze Judasachtige onthulling. In een interview vertelde hij ooit: ‘Christen-zijn en werken als radio-dj hoeft niet los van elkaar te staan. Het is juist een uitdaging.’

Britney Spears in 2018. Beeld Getty Images for GLAAD

Truitjes

Britney Spears is zwanger, en daardoor heeft uw sterrenkijker ontdekt dat zij emoji- en puntjesgrootverbruiker is. De vrouw heeft jarenlang in een kooi geleefd omdat zij onder curatele was geplaatst – ze mocht geen eigen pinpas bezitten en kreeg zelfs verplicht een spiraal. Misschien had ze in die tijd ook een emoji-verbod, want nu ze eindelijk vrij is, gebruikt ze die buitengewoon lustig. En puntjes.

Spears’ zwangerschapsaankondiging was dan ook bijna niet te onderscheiden tussen de stroom aan emoji en puntjes. Onder een foto van een roze theekopje met zwarte koffie op een zwarte servet – wat dit met zwanger worden te maken heeft, weet niemand – plaatste Spears op Instagram een lange tekst, met als pointe: ‘Dus ik deed een zwangerschapstest… en ehhhh nou ja… Ik ben zwanger (baby-emoji)… 4 dagen later werd ik nog wat meer food pregnant (zwanger-emoji, drie aapjes-met-bedekte-ogen-emoji) Het groeit!!! Als er twee in zitten… word ik misschien gek (zes moeilijk kijkende emoji).

Lang verhaal kort: ze is zwanger, maar ze dacht eerst dat ze ‘food pregnant’ was: dat betekent dat je te veel hebt gegeten.

De rest van de week heeft Spears besteed aan korte filmpjes plaatsen waarin ze blotebuikentruitjes draagt, want die wilde ze graag allemaal laten zien voordat haar buik nog dikker werd.