Gaston van Erven (1944-2019): de acteur die de rode loper liever thuis uitrolde

Hij was als geboren Brabander een Bourgondiër die hield van lekker eten en een goed glas wijn. Maar acteur Gaston van ­Erven meed de rode loper.

‘Als er grote premières waren deed hij niet mee aan de nazit in het theater. Dan ging hij naar huis en ontving daar zijn gasten’, zegt oud-collega Wim van den Heuvel die zijn leraar was op de Toneelschool in Maastricht en collega bij de Haagse Comedie. Zijn dochter Mascha van Erven: ‘Na elke première was het een dolle boel bij ons thuis. Met zijn eigen vrienden.’

Gaston van Erven speelde 25 jaar lang voor de Haagse Comedie en later Het Nationale Toneel in bijna alle klassieke producties: van Shakespeare en Tsjechov tot Pinter. Pas later werd hij ook een BN’er dankzij de televisieseries Medisch Centrum West, Onderweg naar Morgen en vooral Vrienden voor het ­Leven. Met die serie werd een Televizier-Ring gewonnen. ‘En ik vond thuis ook nog een aantal TROS TV-sterren voor Vrienden voor het ­Leven’, zegt dochter Mascha.

Van Erven overleed 12 april aan een acute hartstilstand. Zijn laatste grote rol was die van burgemeester in de televisiefilm Nooit te oud voor omroep MAX in 2013, een speelfilm over ouderen in een zorgcentrum. Daarna werd hij ook nog gevraagd voor de hitserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Hij moest die rol weigeren omdat de opnamen niet pasten in zijn dialyseschema. In februari ­vorig jaar overleed zijn echt­genote. Maar volgens zijn dochter had hij zijn draai weer gevonden (‘hij kon goed alleen zijn’) en ontving hij thuis graag oud-collega’s die inmiddels ook weduwe en ­weduwnaar waren.

Van Erven werd geboren in Goirle in een gezin met drie kinderen. Zijn vader was timmerman, maar ook een lokale ster bij het amateurtoneel. Mascha: ‘Gaston wilde zo snel mogelijk weg uit Goirle. Op zijn 17de vertrok hij al naar Maastricht om daar aan de ­Toneelacademie te studeren.’ Een van zijn jaargenoten was acteur Mariëlle Fiolet die later met Peter Hoeksema trouwde. Ook zij zouden bij de Haagse Comedie gaan spelen.

Nadat Van Erven afstudeerde, werkte hij al korte tijd bij de Haagse Comedie, voordat hij ging spelen bij het Groot Limburgs ­Toneel en het Nederlands Toneel in Antwerpen. In 1975 kwam hij terug bij de Haagse Comedie, waar hij speelde met de groten van het ­Nederlandse toneel. Acteur Wim van den Heuvel prijst zijn bescheidenheid. ‘Hij was een geweldige speler. Maar in dit milieu moet je je ook naar voren kunnen werken als je de grote rollen wilt.’

Zijn dochter zegt dat hij zichzelf altijd ‘de A-klasse van de B-acteurs’ noemde. ‘Hij stond in alle grote stukken, maar speelde zelden de hoofdrol. Als de Haagse Comedie Hamlet deed, had Gaston van Erven de rol van Horatio.’ Een rolletje in Medisch Centrum West als de sjoemelende ziekenhuisbaas Walter de Bak was zijn televisie-doorbraak. Veel bekender werd hij als mijnheer Veenstra in Vrienden voor het Leven.

Hoofdrolspeler Mary-Lou van Stenis herinnert zich hem als een fijne en aimabele collega. ‘Iemand zonder fratsen die het plezier in het vak uitstraalde. Maar ook ­iemand die op zijn strepen stond. Als het niet goed was, dan moest het over.’ Ze zegt dat Vrienden voor het Leven zo eindeloos herhaald is, dan het lijkt of ze er wel tien jaar mee bezig waren. ‘Maar het waren er maar drie.’ Wel stonden ze daarna ook samen op toneel in het stuk Slippers.

Later speelde Van Erven twee jaar de kroegbaas Jan Reitsema in de succesvolle soap Onderweg naar Morgen. Hij werd ook bekend van de films Tasten in het Duister (1996) en De Ordening (2003).