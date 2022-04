Gaston Sporre was als redder van PEC Zwolle een bobo die door supporters op handen werd gedragen

Gaston Sporre

Vaak is de bestuurder van een professionele voetbalclub niet bijster geliefd bij de harde kern van supporters. Al helemaal niet wanneer de bestuurder zelf niet uit de voetbalsport komt.

Ruud Gullit is niet de bedenker van het woord ‘voetbalbobo’ (staat voor bondsbonzen) maar hij maakte het in 1988 wel bekend bij het grote publiek. Het is nog steeds een levend begrip en niet vleiend bedoeld.

Tegen deze achtergrond deed zich op 17 maart iets opmerkelijks voor bij het voetbalstadion van PEC Zwolle. Enkele honderden supporters brachten daar een eerbetoon aan de vier dagen eerder op 76-jarige leeftijd overleden Gaston Sporre. De oud-voorzitter (1990-1998) werd onder massaal applaus en met een erehaag van fakkeldragers uitgeleide gedaan.

Dat zelfs voetbalanalist Johan Derksen zich vrijwel altijd positief uitliet over organisatie- en bedrijfskundige Sporre, sluit hierbij naadloos aan. Zegt Jeroen Bijl, leerling, vriend, intimus en onder het voorzitterschap van Sporre jarenlang algemeen directeur van de Zwolse voetbalclub.

Vreemde in de voetbalwereld

‘Gaston kon heel goed met mensen omgaan, van hoog tot laag. Hij kon hard zijn, maar was vooral charmant. Diplomatiek. Als leidinggevende had hij oog voor iedereen.’ De toenmalig volleybalinternational was in de jaren negentig van de vorige eeuw net als Sporre een ‘vreemde’ in de voetbalwereld.

Toen Sporre in 1990 zijn intrede deed in die wereld was PEC Zwolle min of meer failliet. Clubeigenaar Marten Eibrink haalde Sporre, een man met een enorm netwerk, binnen om te redden wat er te redden viel. Op zijn beurt haalde Sporre Bijl naar de club. De club herrees als FC Zwolle uit de as.

Ziehier waarom Sporre er zo gekleurd opstond bij de supporters van PEC Zwolle (de naam weer vanaf 2012). De Tukker, hij werd geboren in Enschede en wortelde in Zwolle, redde de voetbaltrots van de Overijsselse hoofdstad. Zo was het echt, verzekeren collega-bestuurders uit die woelige periode.

‘Ieder dubbeltje moest worden omgekeerd’, zegt Cees Meijntjes, bestuurslid uit die jaren. ‘Ik at vaak bij Gaston en zijn vrouw Nelly’, blikt Jeroen Bijl terug. ‘Voortdurend kwamen we als bestuur en directie ’s avonds bijeen om de boel op de rails te krijgen.’ Veel later, in 2013, bracht Sporre als interim-directeur ook het wankelende Heerenveen weer op de been.

Rode billen van het pluche

Gaston Sporre was als gezegd van huis uit bedrijfs- en organisatiekundige. Hij studeerde af op politiek-ambtelijke verhoudingen. Politiek liet hem nooit los: hij was actief voor de PvdA en trad aan als formateur van het Zwolse college van B en W. Zijn netwerk was imposant. Als ergens een overheidsdienst of bedrijf moest worden doorgelicht, rinkelde de telefoon. Ook ongevraagd diende hij graag van advies. Enige geldingsdrang was hem niet vreemd.

Ten tijde van de geruchtmakende Sport7-periode (de uitzendrechten van het betaalde voetbal verhuisden van de NOS naar een commerciële partij) ging het er in Zeist onder de voetbalbestuurders ordinair ruziënd aan toe. Tot zichtbare ergernis van vooral de voorzitters van grote clubs was daar altijd een grijs gekuifde representant van een of ander eerstedivisieclubje die wél enige beschaving aan de dag legde.

Bij de afscheidsplechtigheid in het Zwolse theater Odeon haalde ceremoniemeester Jeroen Bijl een van de typische trekjes van de overledene (‘mijn mentor’) aan. Sporre bediende zich graag van de metafoor, leverde de pers panklare citaten aan. Sportbestuurders die niet weg te meppen zijn, kregen ‘rode billen van het pluche’. Zij die met alle winden mee waaiden hadden ‘een ruggegraat van een tuinslang’.

Zelf hopte Sporre, jarenlang de topman van verzekeraar Achmea, van klusje naar klusje om organisaties door te lichten. Een aanbod voor een bestuursfunctie (zoals bij museum De Fundatie) sloeg hij zelden af. Een van zijn weinige frivoliteiten was een voorliefde voor mooie, snelle auto’s. Sporre reed in een Jaguar.

‘En toch kwam hij heel vaak te laat’, moet Cees Meijntjes nog even kwijt.