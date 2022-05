Gamende zoon verbruikt veel stroom. Wat te doen?

Voor onze zoon (18 en licht autistisch) is gamen al tien jaar zijn lust en zijn leven. Nu heeft hij recent een nieuwe computer gekocht en nadat deze zijn kamer goed bleek te kunnen verwarmen, hebben we het energieverbruik eens gemeten. Het blijkt dat de pc zo’n 45 procent van onze elektriciteit verbruikt. Wij gunnen hem zijn gametijd (het beperken ervan hebben we opgegeven) maar qua kosten en milieu vinden we het toch niet kloppen. Wat te doen? Man (52) naam bij redactie bekend

Hetzelfde

Zou u hetzelfde doen bij een alcoholverslaving die 45 procent van uw energiebudget opmaakt? Met licht autisme moet je leren omgaan. Ellen Wijnen (53), Bunnik

Geef niet op

Hij zal op den duur doodongelukkig worden als jullie hem nu niet helpen met het probleem om te gaan. Ga op zoek naar een psycholoog die ervaring heeft met het afbouwen van een verslaving. Als het bij de ene niet lukt, zoek dan verder, maar geef niet op. Jullie zijn niet de enigen met dit probleem. Heb vertrouwen dat jullie uiteindelijk de juiste persoon zullen vinden. Dory Gardenier (79), Grave

Niet noodzakelijk

Vergelijk het hebben van een game-pc met het rijden van een brommer. Het valt niet onder de categorie ‘noodzakelijk’. Daarnaast dragen zowel een brommer als een game-pc niet bij aan de persoonlijke ontwikkeling van uw zoon. Zou u voor uw zoon een brommer bekostigen? Simon Mellema (21), Enschede

Alle soorten kinderen

U bent de ouder, nú in actie komen, vanzelf zal het niet gaan. Niets werkt zo goed om de waarde van geld te beseffen en de wereld in te gaan als een baantje. Werk zat. Voor alle soorten kinderen. Minke van Manen (66), Venlo

Systeem

Misschien handig om een systeem te introduceren met muntjes die hij kan verdienen met afwassen, opruimen et cetera. Een muntje kan een kwartier gamen waard zijn. Stan Praagman (11), Amersfoort

Gunnen

Onze zoon heeft eenzelfde diagnose, ik durf te stellen dat hij ook weinig andere hobby’s heeft. Onze zoon gaat weinig uit, drinkt niet, rijdt niet gemotoriseerd rond, geeft weinig om kleding, eet heel matig en vegetarisch, dus op al deze gebieden bespaart hij geld en milieu. Gun hem zijn hobby. Carolien Steenman-Vollebregt (61), Houten

Hometrainer

Weet u dat er hometrainers bestaan die de sportieve inspanningen kunnen omzetten naar elektriciteit? Dat zou een mooie oplossing zijn waarbij het mes aan twee kanten snijdt: de stroomrekening omlaag en uw zoon aan het sporten. Tonny van de Boom (61), Leudal

Crypto mijnen

Het zou kunnen dat uw zoon zijn computer dag en nacht aan laat staan om bijvoorbeeld cryptomunten te mijnen of een server te hosten (het kan van alles zijn). Ik zou zeggen vraag het gewoon, en anders hoor je de computer ’s nachts wel blazen. Emile Muntinga (15), Amsterdam

Hij zocht oplossing

Dat heb ik indertijd met mijn zoon (hij was toen 16) besproken. Resultaat was dat hij een oplossing zocht om het energiegebruik te halveren. Ik raad u dus aan dit met uw zoon te bespreken en naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te zoeken. En voor uw info: mijn zoon is ook licht autistisch. Hugo Breggeman (67), Ugchelen

Werken na 18 jaar

Dit herken ik maar al te goed, mijn zoon is ook licht autistisch en gamet een paar uur per dag. Bij mij is de regel: vanaf 18 jaar vervalt de kinderbijslag, dus vanaf dat moment betaal je als kind/huisgenoot mee in de kosten van het huishouden. In de tijd dat hij werkt, kan hij ook niet gamen. Al met al vallen de energiekosten bij mij dan mee als ik het vergelijk met wat mijn andere kind kost. Ceciel van Raaij (46), De Bilt

