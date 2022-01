‘Ga heel dramatische Russische muziek luisteren’

Ze heeft er eens goed over nagedacht, zegt schrijver, historicus en presentator Astrid Sy (34), maar eigenlijk gaat ze in eerste instantie heel slecht om met slechte periodes in haar leven. ‘Ik ga niet lezen, niet breien, niet zingen, ik onderneem niets om me beter te voelen.’ Of ja, misschien is dat toch niet helemaal waar. Na even peinzen: ik ga graag wandelen. ‘De natuur in, dat soort dingen. Maar dat gebeurt pas laat.’ Te laat, eigenlijk, vindt ze zelf. Voordat de rust om te wandelen indaalt – het ‘tweede stadium’ van ellendeverwerking – gaat ze vooral ‘heel raar doen’.

Beeld Anna Boulogne

Wat doe je dan, als je heel raar doet?

‘Om eerlijk te zijn ben ik tijdens die fase van verwerking voornamelijk chagrijnig. Maar ik moet en zal ook dingen doen: opruimen! Alles regelen! De was doen! Zorgen! Dat doorrazen duurt een paar dagen, waarin vooral mijn vriend het moet ontgelden. Gelukkig is hij daar inmiddels wel goed in. Hij weet precies hoe hij met me moet omgaan tijdens zulke periodes.’ Verzet tegen het verdrietig zijn, dat is wat het is, volgens Sy. ‘Ik ontken dan dat ik me slecht voel, tot het op een gegeven moment volledig ontploft.’

Die ontploffing komt vaak pas na een opmerking van haar vriend, lacht ze. ‘Dit is echt niet gezond, hoor, wat jij aan het doen bent’, zegt hij dan. ‘Stop ermee.’ En dan komt het verdriet, eindelijk. ‘Veel tranen, snikken met grote halen. Aaaargwaaah! Heel dramatisch word ik dan. Hop, alles eruit. Af en toe komt er zo’n moment van veel verdriet voorbij, en dan beleef ik het ten volste. De pijn overspoelt me op dat moment. Dat vind ik dan ook prima. En dan ga ik ook helemaal niets doen om me beter te voelen. Dat hoeft niet, vind ik, je moet het juist ondergaan. Je verdriet is er dan gewoon. Net als andere emoties, zoals geluk, kun je het maar beter beleven. Beschouw het als een onmisbaar onderdeel van het leven. Accepteer dat je je vreselijk voelt, dat je verdriet hebt, of pijn. Soms is alles ingewikkeld of zwaar, en dat is dan ook prima.’ Maar die volledige acceptatie betekent eigenlijk wel dat je dramatisch moet gaan huilen, vind ze. Gewoon, jezelf even volledig wentelen in droevigheid. ‘Daarna kan je er ook echt weer tegenaan. Dan wil je weer werken, zorgen, dingen ondernemen.’

Heb je door het aanhoudende thuiszitten vaker van die verdrietige momenten?

‘Nee, eigenlijk niet. De lockdown geeft me nog geen depressieve gevoelens. De laatste keer dat ik echt door een slechte periode ging was toen mijn oma overleed, een paar jaar geleden. Héél erg vond ik dat. Ik was ontroostbaar. Twee weken voor haar dood was ik elke dag bij haar thuis. Aan het zorgen, werken, nog meer zorgen. Tot ze stierf. Toen ging ik uit die modus, en ben ik lekker in mijn verdriet gaan zitten.’

Beeld Anna Boulogne

Hoe ga je lekker in je verdriet zitten?

‘Het helpt als je muziek luistert die past bij het verdrietige gevoel. Het liefst heel dramatische Russische muziek. Rachmaninov is een van mijn favorieten. Die melancholische, verdrietige ondertoon zit perfect in zijn stukken. Je denkt automatisch aan vroeger, aan mooie tijden die voorbij zijn. Als ik me niet helemaal goed voel maar ik kan m’n vinger er niet op leggen, en ik hoor Rachmaninov, dan komen de tranen wel. Weet je welke stukken het beste werken? Zijn cellosonates! Prachtig. Dan ga je vanzelf lekker huilen.’