Fysicus met een briljante geest, die de eerste computer op het Europese vasteland tot zijn beschikking had – ‘een primitieve rotmachine’

Hij was al sinds 1989 met emeritaat, maar Joan van der Waals, telg uit een familie van fysici, bleef tot na zijn 100ste betrokken bij de natuurkundefaculteit.

Coronaregels nopen een academische delegatie op 2 mei 2020 tot felicitaties van een afstandje. Geschraagd door een witte rollator neemt de 100-jarige Joan van der Waals ze vanuit zijn deuropening monter in ontvangst. ‘Willen jullie taart?’ Naast bloemen krijgt de eeuweling, tot 1989 natuurkundige aan de Universiteit Leiden, twee Delfts blauwe tegeltjes met het ontwerp van een nieuwe muurformule. De abstracte pendant van muurpoëzie is mede bedacht door hoogleraar natuurkunde Sense Jan van der Molen. Zeven formules ‘met een Leidse component’ sieren al gevels in de stad, onder meer van Huygens, Einstein en Lorentz.

De achtste wordt de ‘toestandsvergelijking’ van een andere Van der Waals, vakgenoot Johannes Diderik. De Nobelprijswinnaar van 1910 was een neef van Joans overgrootvader. J.D. had, memoreerde Joan in universiteitsblad Mare, vier kinderen, moest vaak ter kerke en ‘deed het er thuis dus even bij. Terwijl Edison nog gloeilampen aan het ontdekken was en iemand anders thoriumgloeikousjes voor goed gaslicht, schreef hij bij kaarslicht en olielampjes.’ Ook Joan was een baanbrekend (molecuul)fysicus. Gelauwerd voor zijn inzicht in de vorming van verstoppende gashydraten (ijsachtige kristallen in water), van grote waarde voor onderzeese olie- en gaswinning.

De zoon van een Amsterdamse arts-psychiater sloeg op de Montessorischool een klas over. Een boek over het atoommodel van Bohr leidde tot zijn studie natuur-, schei- en wiskunde, met hiaten door de oorlog. Hij was sportief, roeide op de Amstel en reed in 1942 de Elfstedentocht. Wegens verzetswerk dook hij later onder.

Na de oorlog tolkte hij bij een missie die de kennis peilde van de nazi’s over atoomwapens. Shell gaf hem de leiding over het laboratorium in Amsterdam. Daar stond de eerste computer op het Europese vasteland, ‘een afschuwelijke, primitieve rotmachine’.

Geridderd

In 1950 promoveerde hij in Groningen. Zijn huwelijk met Liesbeth van Heek liep stuk. Zonder formeel te scheiden gingen ze in 1967 uit elkaar. De vroege feministe bedankte voor haar ondergeschikte rol in het gezin met drie kinderen. Wel behield ze zijn achternaam. Hetzelfde jaar werd Joan in Leiden hoogleraar experimentele natuurkunde, vier jaar later trad hij toe tot de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Voor zijn vele merites werd hij geridderd.

Van der Molen: ‘Naast zijn vele wetenschappelijke verdiensten heeft Joan een belangrijke rol gespeeld bij het moderniseren van het Leidse natuurkundelab.’ Zijn bijna laatste promovendus noemde hem toegankelijk en vriendelijk, zonder groot ego, wat formeel. De universiteit roemde zijn briljante geest.

Na zijn emeritaat gaf hij zich ten volle over aan zijn oude hartstocht, zeezeilen. Hij hield van het (in de begintijd totale) isolement op zee, navigeren met een sextant. Telefoneren moest vanuit een cel, brieven haalde hij poste restante op. Bestemmingen als de Noordkaap, Sint-Petersburg, Spitsbergen. Met zijn Marina, een kajuitjacht van het type Pion dat hij hielp ontwikkelen, nam hij in 1979 deel aan een zeilrace voor de kust van Engeland toen een onvoorziene storm vernietigend huishield. Schipper Van der Waals en zijn bemanning, onder wie zijn partner Silvia Völker, overleefden een drama dat negentien levens eiste.

Patagonië

Met Völker, voormalig hoogleraar laserfysica, bezocht hij jaarlijks haar geboorteland Argentinië en de ‘fascinerende leegte’ van Patagonië. Tot een nieuwe heup, ‘in mij gemonteerd zonder mopperen van de zorgverzekeraar’, zijn mobiliteit beperkte, nam hij de bus om het naar hem genoemde Van der Waals-colloquium met kritische vragen bij te wonen.

In zijn bijzijn werd op 31 oktober 2020 de achtste muurformule onthuld. Op het pand van een hoogleraar theoretische natuurkunde aangebracht door kunstenaar Jan Willem Bruins (1946-2021), die ook ruim 120 muurgedichten in veertig talen schilderde.

Joan van der Waals overleed op 21 juni in Leiden, 102 jaar oud.