Fruts en ik hadden samen een liefdesbrief geschreven aan Chuntul, samen sta je sterk

Ze rukte de romantiek er met wortel en tak uit.

Ik schijn niet romantisch te zijn. Her en der weleens opgevangen. Laster, natuurlijk. ‘Ben ik romantisch, vind jij?’

Een honend lachje, waarna ze verder leest in haar boek, te weten Tender Is the Night, geen grapje. Misschien kwam ik er zo wel op.

Na een tijdje: ‘Hoe komt het eigenlijk dat jij zo onromantisch bent? Is er iets gebeurd ofzo, vroeger?’

‘Om eerlijk te zijn wel’, zeg ik. ‘Rozenblaadjes, ben ik ooit lelijk over uitgegleden, dwarslaesie, twintig jaar rolstoel. Maar toen zag ik jou, en vroem-vroem, deed de benenwagen het weer.’ Ik kan het wel, romantisch uit de hoek komen.

Grapje. Excuses aan echte gehandicapten. Nee, het kwam denk ik door Fruts, inmiddels een vaste waarde op de vrijdag, mijn container-schoolvriendje, in te zetten wanneer de privacy in gevaar dreigt te komen van fieltig schoelje als Mick, Sander, Max, Suikertje, de tweeling Patrick en Harold, Radjesh, Sascha Hipp, Gerko, Erik-Jan, Fassotte, Twan en Marco, etc, etc. (Hier de gehele brugklas intypen, afhechten, de rest van de middag klaverjassen op de tennisclub.)

Wat was er aan de hand, Fruts en ik hadden samen een liefdesbrief geschreven aan Chuntul, een bijzonder aantrekkelijk container-meisje. (Zij staat voor verdorven types als Jane, Natasja, Nancy, Clim, Judith, een aantal Manons, Conchita, Nicolette, de tweeling Sylvia en Diana, Eefke, Juliette, ach, de lijst is oneindig.) Lichte schaamte voelden we wel, samen een brief aan één containermeisje, twee soorten aftershave erover, twee handschriften, anderzijds, samen sta je sterker.

Nee, ik moest van Fruts af, in dezen. Wat had die pelgarnaal ermee te maken. Doorselecteren was het devies. Daarom schreef ik met Valentijn stiekem een kaartje aan Chuntul, alleen, maar anoniem. Dom, eigenlijk. Maar gelukkig moest ik om de 14de te halen op de 14de zelf mijn kaartje naar de Kloosterstraat fietsen, een deadline-artiest, toen al, en ook weer gelukkig parkeerde ik mijn stalen veulen tegen de lantaarnpaal voor Chuntuls huis, snel, tempo, waardoor de fiets wegrolde en met veel kabaal op de stoeptegels kletterde, wat Chuntul naar haar slaapkamerraam lokte. Ik keek haar kort aan voordat ik het kaartje in de bus deponeerde.

Maanden niets. Ook Fruts niet, wat scheelde. Dat ze niet dacht dat ik Fruts’ postbode was of zo.

Tot ik in de grote vakantie een ansicht van Chuntul ontving, uit Egypte. Een grote bakstenen kat zonder neus. Bijzonder. Wat ze op de achterkant geschreven had, kon ik niet lezen, Arabisch schrift, een heel verhaal, eronder ‘groetjes! Chuntul.’

Met een aardige stijve fietste ik naar Fruts.

‘Dat klinkt echt heel goor.’

Met aardig wat vlinders in mijn buik fietste ik naar Fruts. Zijn vader was majoor of zo, en in de kazerne, had ik zelf gezien op Fruts’ kinderfeestje, werkte ook een Arabier, ene Ahmet die ons zijn tank van binnen liet zien. Kijk. Misschien kon Fruts die Ahmet via via of zo vragen wat er op mijn kaartje stond? Fruts schudde zijn pelgarnalenhoofd. Onmogelijk. Ik: ‘Misschien heeft ze het ook nog wel over jou.’

Toen kon het ineens wel, hè. Vintage Fruts.

Fruts’ vader nam het kaartje mee naar de strijdmachten. Er verstreken weken, vreemd genoeg. Maar plotseling was er witte rook. ‘Er staat’, zei Fruts op officiële toon, kaartje voor zijn neus, ‘niks. Het is nep-arabisch. Nagetekend van een krant, denkt Ahmet.’

‘En daarom ben jij niet romantisch.’

‘Men vermoedt zulks.’