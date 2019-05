Frits Soetekouw, de Ajacied die in de mist tegen Liverpool speelde

Portret van Ajax-speler Frits Soetekouw bij stadion De Meer. Beeld ANP

Hij mocht als Ajacied tenminste wel spelen tegen Liverpool in de Europa Cup. Frits Soetekouw was een van de helden van de beroemde mistwedstrijd tegen Liverpool op 7 december 1966.

Wat de stopperspil, zoals de laatste man toen heette, precies deed om de sterren van de Engelse club uit de wedstrijd te spelen, kon in Amsterdam niemand zien. Maar uit het gejuich was op te maken dat Ajax die avond een legendarische overwinning van 5-1 behaalde, die de doorbraak van de club naar de Europese top inluidde.

Soetekouw zou dat verdere traject niet meer meemaken. In de volgende ronde van de Europa Cup1 van dat seizoen zou Ajax worden uitgeschakeld door Dukla Praag. Soetekouw schoot drie minuten voor tijd door een mislukte omhaal over de uitlopende doelman Gert Bals in eigen doel, waardoor Ajax met 2-1 verloor. ‘It’s all in the game. Maar dit is heel erg’, zei hij in de Volkskrant nog nuchter. Het verlies was echter even dramatisch als dat van woensdag tegen Spurs. Soetekouw werd de zondebok. De Johan Derksens van toen laakten hem als ‘de reserve van Dukla’. Coach Rinus Michels stelde hem niet meer op.

Soetekouw zocht zijn heil bij PSV. Maar de Eindhovenaren eindigden het volgende seizoen op de 14de plek en Soetekouw werd ook daar weggestuurd.

Hij kwam terug naar Amsterdam om voor DWS te spelen. Na slechts zes wedstrijden zat hij ook daar op de bank. Hij had toen zijn rijschool opgegeven en was een bar-dancing met de naam The Wooden Inn begonnen in Broek in Waterland. Elke zaterdag werd het laat, tot ergernis van zijn trainer Joop Brand. ‘Ik ben nu eenmaal semiprof, geen fullprof’, verdedigde hij zich. Maar na een 8-0-nederlaag tegen PSV zette trainer Brand hem uit het team. Hij stopte, hoewel hij nog minivoetbal speelde op televisie en reüniewedstrijden met de oud-profs van De Volewijckers en Ajax. Later zou hij nog trainer zijn bij verscheidene amateurclubs en AZ’67. Toen had hij de dancing al ingeruild voor een assurantiekantoor in Purmerend. De laatste jaren leed hij aan alzheimer. ‘Maar hij had ook iets anders onder de leden. Ineens verloor hij tien kilo’, zegt zijn zoon Alex. Soetekouw, vader van drie kinderen, overleed 3mei in Purmerend.

Soetekouw werd geboren in Amsterdam-Noord, waar hij begon bij de amateurs van de scheepswerfclub ADM. Daarna stapte hij over naar de profclub De Volewijckers. Hij maakte furore als linksback, linkshalf, linksbuiten en zelfs midvoor in het seizoen dat De Volewijckers naar de eredivisie promoveerde. Frits Soetekouw werd de eerste en enige Volewijckers-voetballer die in Oranje zou spelen: op 14 oktober 1962 tegen België in een wedstrijd die met 2-0 werd verloren. Een seizoen later was Volewijckers weer gedegradeerd. Soetekouw werd verkocht aan Heracles, waar hij door blessures en heimwee niet aan de bak kwam.

Ajax nam hem voor 65 duizend gulden over van Heracles. In het nieuwe sterrenteam met de piepjonge Cruijff, Keizer en Swart werd hij de aanvoerder en vormde met met Tonnie Pronk het hart van de verdediging. Twee keer werd hij kampioen met Ajax. Maar de tweede keer was hij bankzitter en weigerde hij net als Cruijff (‘Ik lust dat spul niet’) de champagne aan te raken. Michels haalde nieuwe verdedigers, zoals de Joegoslaaf Velibor Vasovic en Barry Hulshoff.

Soetekouw wilde eerst samen met Cees de Wolf — een van de andere Ajax-sterren van de mistwedstrijd — gaan spelen bij Pittsburgh Phantoms in de VS, maar vond het avontuur te groot. Zelfs bij PSV zou hij, net als eerder bij Heracles, al worden overmand door heimwee naar het westen.