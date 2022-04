Frans Barleeus (100): ‘Ik ben al bijna 101 en ik hoop nog 102 te worden, en 103. Bij 100 begin je als het ware opnieuw: 1, 2, 3’

100-jarige Frans Barleeus Beeld Aurélie Geurts

De huisdichter, wordt Frans Barleeus genoemd in het zorgcentrum in Haarlem waar hij woont. Elke dag schrijft hij een gedicht, al tachtig jaar lang. Eerst met pen en papier, toen op de typemachine en nu heeft hij een laptop. Boven zijn bed hangt een ingelijste prent van Casparus Barlaeus, een hugenoot die in de 17de eeuw uit Frankrijk naar Nederland vluchtte, en er predikant werd, schrijver en dichter. ‘Een verre voorvader’, zegt de 100-jarige trots. Hij is dik tevreden met zijn kamer op vijf hoog, met weinig manoeuvreerruimte voor zijn rolstoel. ‘In de ochtend zie ik de zon opkomen en in de avond schenkt de maan bij helder weer haar licht.’

Hoe is het om 100 jaar te zijn?

‘Ik ben al bijna 101 en ik hoop nog 102 te worden, en 103. Bij 100 begin je als het ware opnieuw: 1, 2, 3. De laatste tijd heb ik puistjes op mijn gezicht, dat zullen jeugdpuistjes zijn. Ik heb nog veel plezier in het leven en vermaak mij op allerlei manieren. Ik moet altijd bezig zijn, kom tijd tekort.’

Waarmee vermaakt u zich zoal?

‘Elke ochtend sta ik om kwart voor 7 op. Dat doe ik al mijn hele leven. Ik ga dan op de rand van het bed zitten en doe rek- en strekoefeningen, van zo en zo.’ (Hij zwaait met zijn armen.) ‘Ik lees de krant, De Telegraaf, daar doe ik twee uur over. Verder is hier in huis van alles te doen. En elke dag schrijf ik een gedicht, soms twee. Daar ben ik in 1941 mee begonnen en nooit mee opgehouden. Ik heb nu tien mappen vol. Gedichten over de hommel, een bromvlieg, tortelduiven die nestelden op mijn balkon. Gedichten over beroepen, zoals de voddenboer, lantaarnopsteker en nachtzuster. Eigenlijk over alles wat in mij opkomt, ook flauwekul. Dichten biedt een verzetje, een uitlaatklep, en ik hou van taal.’

Hij pakt een map en begint te bladeren.

Het gedicht Oude Rijkdom komt voorbij:

Een stokoud echtpaar ging naar bed/Op het kastje twee bakjes met tanden/Vol liefde keek de man haar aan/Hij streelde haar rimpelige handen.

En zei: ‘Al meer dan zestig jaar zijn we gelukkig meid/ Geloof me als ik zeg: ik wil jou voor 1 miljoen niet kwijt’

‘Dat weet ik jongen’, zei zijn vrouw/ ‘Ook jij bent niet te koop/ nog niet voor 1 miljoen/ en dat is een hoop’.

Ze lagen daar tevreden/ in de avond van hun leven/ twee mensen die elkander/ zoveel hadden gegeven.

Ze zeiden ‘Slaap maar lekker hoor!’/ Hij gaf haar nog een zoen/ en fluisterde: ‘Is de deur op slot?/ Hier ligt voor 2 miljoen.’

Frans Barleeus samen met zijn kinderen Nelleke, Jaap en Kees en zijn vrouw Catherina. Beeld Aurélie Geurts

Bent u verrast dat u zo oud bent geworden?

‘Dat had ik nooit gedacht. Ik was 1,5 jaar toen ik polio kreeg. Mijn linkerheup, linkerbeen en tenen raakten verlamd. En zijn dat nog steeds. Ik draag nu drie sokken, drukverband en een extra schoen in mijn linkerschoen omdat dat been 7 centimeter korter is. Ondanks deze aandoening ben ik er nog steeds.’

Hoe was het om als kind met polio te moeten leven?

‘Ik kreeg een beugel om mijn verlamde been. De specialist wist niet wat hij ermee aan moest. Hij zei tegen mijn moeder: zorg dat hij veel kalk binnen krijgt. Elke ochtend moest ik de geklutste dooier van een rauw ei opeten. Het eiwit smeerde mijn moeder over mijn voet. De eierschaal maakte ze fijn in een vijzel en werd door mijn pap geroerd. Vanaf mijn 2de jaar moest ik dat zelf doen. Het heeft niet geholpen. Van mijn 3de tot mijn 5de ging ik twee keer per week met mijn moeder naar het academisch ziekenhuis in Leiden. Van het ritje in de stoomtram genoot ik elke keer opnieuw. In het ziekenhuis kreeg ik elektroshocks toegediend. Zo hoopten ze de zenuwen in mijn been te activeren. Ook dat hielp niet. Als ik bedroefd was, zei mijn moeder: een grote jongen zijn, niet huilen.’

Jongens die te horen krijgen dat ze niet mogen huilen, wat vindt u daarvan?

‘Je pijn en verdriet weg huilen is voor iedereen goed, dan ontspan je.’

Hoe heeft uw beperking u gevormd?

‘Ik ben er sterk door geworden, en keihard. Willen ze met niet? Dan hoef ik hen ook niet. Mijn oudere broer zat bij de padvinderij, daar leerde hij knopen leggen, vuurtjes maken, ze gingen kamperen en beleefden mooie avonturen. Ik zette zijn welpenpetje weleens op en dacht: dat wil ik ook. Ik vroeg het aan mijn moeder en zij ging met de akela, de leider, praten. Die zei dat het niet kon, want als ze gingen wandelen, zouden ze met mij erbij niet kunnen doorlopen. Op zo’n moment voelde ik mij een buitenbeentje. Mijn moeder troostte mij. Met drie vrienden richtte ik een club op, ‘Het Jolige Kwartet’. De schuur in onze achtertuin was ons clubhuis. We zaten op botertonnen te vergaderen en plannen uit te broeden. Ik maakte een kar die we vulden met proviand en regenjassen, daarmee gingen we in een rustig tempo wandelen naar Santpoort, of naar IJmuiden, grote boten kijken. Zo hadden we onze eigen padvinderij.’

Had u een jongensdroom?

‘Mijn vader was de particulier chauffeur van jonkheer Boreel, die woonde op landgoed Waterland in Velsen. In de jaren twintig en dertig konden alleen de rijken zich een auto veroorloven. Rijden konden ze niet, dus huurden ze een chauffeur in. Mijn vader bracht hem overal naartoe – naar het Concertgebouw, de jacht, naar vakantieadressen in het buitenland. Ik genoot van zijn avonturen. Mijn grote broer werd automonteur. Dus ik wilde ook iets met auto’s. Vlak bij school was een garage, waar ik op woensdagmiddag vaak op de drempel stond toe te kijken. Op een dag wilde een monteur mij laten zien hoe hij een auto repareerde en ging eronder liggen. Ik had mijn goeie goed aan, dus zei hij: ga maar aan je moeder een overall vragen. Dat zag mijn moeder niet zitten. ‘Ik heb al elke dag twee vette overalls van je vader en je broer in de was, ga jij later maar doorleren’, zei ze. Die wijze raad heb ik opgevolgd. Na de lagere school wilde ik naar de hbs, maar daarvoor moest je betalen en dat geld hadden mijn ouders niet. Ik deed Mulo-4. Op mijn 16de had ik mijn diploma en ging ik werken. In de avond deed ik de handelsschool en haalde ik praktijkdiploma’s handelscorrespondentie Engels, Duits en Frans.’

Hoe kwam u in de crisisjaren dertig aan werk?

‘Er was in die tijd bijna geen werk, veel werknemers werden juist ontslagen. Waar ik ook solliciteerde, ik werd niet aangenomen. Ik trok de stoute schoenen aan en belde een assurantiekantoor in Haarlem, en zei dat ik de directeur wilde spreken. Gewoon brutaal zijn, dacht ik. ‘Wat is de bedoeling?’, vroeg de directeur. Ik zei dat ik graag als vrijwilliger kantoorervaring bij hem wilde opdoen en alles over assurantiën wilde leren. Ook vertelde ik hem over mijn mankement. Ik mocht komen en kreeg ook nog betaald: 2,50 gulden per maand. Na een tijdje ging de chef de bureau drie weken weg en kreeg ik de kans hem te vervangen: polissen schrijven op een typemachine. Het ging zo goed dat ik in vaste dienst kwam. Daarna heb ik nog 34 jaar bij een grote bank gewerkt.’

Wat vindt u de grootste verandering van de afgelopen eeuw?

‘Oh, er is zoveel. Denk aan de luchtvaart, maar ook aan de telefoon. Nu heeft iedereen een eigen apparaat waarmee je kunt bellen, berichten versturen en fotograferen. Toen ik jong was hadden we thuis een telefoon met een slinger, als je daaraan draaide, kreeg je verbinding met een telefoniste. Zij vroeg wie je wilde bellen, maakte via een groot schakelbord contact en zei dan: ‘Praat u maar.’ Er is veel verdwenen, maar er is veel moois voor in de plaats gekomen.’

Wie is uw grote liefde?

‘Mijn vrouw Tini. We zijn 70 jaar getrouwd geweest. Ik heb haar in 1941 bij de christelijke jongerenvereniging ontmoet. De jongens en meisjes waren gescheiden, maar één keer per jaar was er een gezamenlijke vergadering. Ze kwam naast mij zitten. Ik had natuurlijk al wat geintjes gehad, maar ik vond haar meteen leuk: rustig en niet zo opdringerig. Na afloop bracht ik haar achter op de fiets naar huis. We spraken vaker af en in 1943 zijn we verloofd. Ik wilde het uitstellen, want om je als gehandicapte aan een vrouw te tonen, was wel een overwinning. Maar van uitstel wilde ze niets weten. Na de oorlog, toen mijn broer terug was van tewerkstelling in Duitsland, zijn we getrouwd. Met drie koetsen met paarden. Tini was een geweldige moeder, ze maakte alle kinderkleertjes zelf.’

Hoe houd je een huwelijk 70 jaar goed?

‘Geven en nemen. Door naar elkaar te luisteren, te vragen naar het waarom als je iets niet begrijpt en niet meteen je mening te geven. Ik laat niet over me heen lopen, maar ik wil wel graag met een ander meelopen.’

Bij het afscheid mompelt hij: ‘Ik heb ook artrose, daardoor worden mijn vingers stijf en gaan ze krom staan. Ook dat went. Ik ben niet stuk te krijgen.’ Hij citeert nog een strofe uit eigen werk:

Als ik straks mijn ogen sluit

Afscheid neem van hier beneden

Wees er dan van overtuigd

Ik ben zeer dankbaar en tevreden

Frans Barleeus

geboren: 21 juni 1921 in Velsen

woont: in een zorgcentrum in Haarlem

familie: drie kinderen, vijf kleinkinderen, zeven achterkleinkinderen

weduwnaar: sinds 2015