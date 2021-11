Franklin Dikmoets verdedigingstactiek was revolutionair in het hockey, maar succes opeisen? Zo was hij niet

Franklin Dikmoet Beeld Annemonike Mustert

Franklin Dikmoet was in de jaren zeventig de eerste gekleurde coach in het Nederlandse hockey, maar zijn afkomst speelde naar buiten toe nimmer een rol. Alleen als hij onder andere Surinamers was, sprak hij erover, zegt Siegfried Aikman, een jongere Surinaamse hockeycoach, voor wie Dikmoet een voorbeeld en inspiratiebron was.

‘Het lijntje tussen gediscrimineerd worden of je gediscrimineerd voelen, is heel dun. Daar wilde Franklin zijn handen niet aan branden. Voor je het weet ga je polariseren, terwijl hij juist de dialoog wilde aangaan.’

Dikmoet werd geboren op Curaçao, als kind van Surinaamse ouders, en verhuisde als begin twintiger naar Nederland om te studeren. Hij dacht aan biologie, maar het werd de Halo, de opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding. Van oorsprong was hij basketballer. Hij speelde in de eredivisie bij het Haagse Suvrikri en was oprichter van de Rijswijkse vereniging Lokomotief, maar rolde als conditietrainer de hockeywereld in.

Dikmoet werkte bij tal van clubs, in verschillende functies. Hoogtepunten waren het winnen van de Europacup met de vrouwen van HGC, als hoofdcoach, en de wereldtitel met de Nederlandse hockeyvrouwen in 1990 als manager en assistent van bondscoach Roelant Oltmans. ‘Maar eigenlijk waren al zijn clubs een hoogtepunt op zich’, zegt zijn zoon Kim-Patrick. ‘Je hoefde van hem niet altijd eerste te worden. Als je maar je best had gedaan.’

Met die opvatting voedde hij ook zijn twee geadopteerde kinderen op. Kim-Patrick: ‘Al op jonge leeftijd wilde hij van me weten: wat wil je bereiken in het leven? Om in Nederland te slagen, had je een visie nodig, vond hij. Toen ik na lang nadenken vertelde dat ik iets met mensen wilde doen, was het goed. Hij nam me als beloning een dagje mee uit. Kleren kopen, lekker eten. Het leven moest ook een feestje zijn, vond hij.’

Revolutionaire tactiek

In de hockeywereld gold Dikmoet als een joviale en charismatische man; iemand die het beste uit de mens wist te halen. ‘Wat daardoor onderbelicht is gebleven, is dat hij ook een op-en-top professional was’, zegt Aikman. ‘Iemand die het hockey echt vooruit heeft geholpen.’

Zoals met de introductie van double teaming: een revolutionaire tactiek om met twee verdedigers een aanvaller uit te schakelen. Dikmoet implementeerde die vanuit het basketbal. Toch profileerde hij zich naderhand nimmer als eigenaar van de innovatie. Zijn zoon: ‘Mijn moeder zei altijd: geef je kennis nou niet gratis weg. In gesprekken die ik later met mijn vader had, gaf hij toe dat hij soms inderdaad wat zakelijker in het leven had moeten staan.’

Hockey was zijn leven. Dit seizoen stond hij nog op het veld bij hockeyvereniging Westland om de Dames 2 te trainen. Tot bij hem longkanker werd ontdekt. Na een kort ziekbed overleed Franklin Dikmoet op 25 oktober op 79-jarige leeftijd.

Laatste eer

Hij lag opgebaard in het clubhuis van HV Westland, waar spelers en coaches in hockeykleding rechtstreeks vanaf het trainingsveld langs zijn kist liepen om hem een laatste eer te bewijzen. Hockey.nl kopte na zijn dood: ‘De hele hockeywereld werd verliefd op basketballer Franklin Dikmoet’.

Toch bleef het succes nooit echt aan hem kleven. Aikman: ‘Een paar jaar na Franklin werd Maurits Hendriks assistent bij Oltmans. Dat heeft hem geen windeieren gelegd. Hij werd technisch directeur bij NOCNSF. Daar had ik het dan over met Franklin: waarom Maurits wel de erkenning kreeg en hij niet. Maar of dat met zijn afkomst te maken had, daar kom je nooit uit. Franklin was er ook de persoon niet naar om succes nadrukkelijk op te eisen.’