Frank Vissers bestiert al 51 jaar een seksshop vermomd als boekwinkel

Frank Vissers Beeld Jan Dirk van der Burg

Frank Vissers (80), Deventer

De doorlopende voorstelling geldt niet alleen voor de minibioscoop van de Deventer Bookshop – motto: ‘Uit de broek? Pak een doek’ – want ook Frank draait al meer dan een halve eeuw onafgebroken mee in de langstlopende seksshop van Nederland. Een monumentaal verhaal kort: al 51 jaar zes dagen in de week open (‘Nooit één dag sikkeneurig naartoe gegaan’), al 51 jaar een net zo onberispelijke en verzorgde uitstraling als de rest van de winkel (‘Je moet er niet als een sjappie bij gaan lopen’) en al 51 jaar een werkethiek van horen, zien en zwijgen. Dus nóóit iemand spontaan gedag zeggen op straat. ‘Vroeger hadden we vanwege de dekmantelbenaming ook nog wel de Margriet en de Panorama. Maar het ging natuurlijk om de Tuk, de Chick, de Rosie en de Candy, ken jij die nog? Kwam zo’n groep militairen er één kopen waar het hele peloton dan mee uit de voeten kon, haha. Toch verkochten we er vijfhonderd exemplaren per maand van. Per titel hè?’ De blaadjes zijn ter ziele, maar daar is het dildo- en vibratie-assortiment voor in de plaats gekomen. ‘Ik krijg veel vrouwen die dan drie van die dingen online hebben besteld, maar allemaal te groot, te klein of van verkeerd materiaal. Ik kan het ze allemaal direct vertellen. En op de bon staat bij mij alleen ‘Deventer Bookshop’. Kunnen het ook schoolboeken zijn.’