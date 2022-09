Fotograaf Willem Sizoo vindt rust in de beeldentuin van het Kröller-Müller

Willem Sizoo Beeld Jordi Huisman

Waarom heb je voor deze plek gekozen?

‘Tot mijn middelbareschooltijd heb ik in Zutphen gewoond. Dat is hier relatief dichtbij en de plek waar het fotograferen voor mij begon. Nu ik in het chaotische Amsterdam woon, vind ik het fijn om naar een minder drukke plek te gaan. De fluitende vogels maken deze omgeving idyllisch. In de beeldentuin van het Kröller-Müller kun je langs alle werken lopen waardoor je alles kunt observeren. Het kunstwerk Jardin d’émail kun je zelfs betreden. Door de hoogteverschillen is dit werk een optische illusie. Je moet goed opletten waar je je voeten kunt zetten en waar niet.’

Wie? Willem Sizoo (23).

Waar? Kröller-Müller Museum in Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Wat doet hij? Hij is fotograaf en eigenaar van een studio voor fotografie en video.

Wat zeggen deze plekken over jouw werk?

‘Bij deze kunstwerken moet je twee keer met je ogen knipperen om te begrijpen wat je ziet. Soms blijkt een schilderij een werk te zijn dat geheel uit stippen op een doek bestaat. In mijn werk probeer ik ook vaak twee keer naar dingen te kijken, bij alles wat ik doe. Soms ben ik fotograaf, de andere keer allround creative en dan weer een studioverhuurder. Telkens bekijk ik de context vanuit een ander perspectief.’

Hoe doe je dat precies?

‘Ik observeer en analyseer mijn omgeving continu en probeer uit alles inspiratie te halen. Dat begon bij mijn fotografie. Daarin moet je ook alle manieren bekijken voordat je iets gaat uitvoeren. Voor mij is het daarnaast belangrijk om te luisteren naar mensen met andere opvattingen of interesse te tonen in wat ik niet ken. Daarvan leer ik en dat kan ik samenvoegen tot een eigen recept. Dat de halve creatieve industrie bij mijn studio over de vloer komt, maakt dit wel makkelijker.’

Hoe zou je jouw stijl omschrijven?

‘Ik zoek de items die ik wil dragen met aandacht uit. Mijn kledingkast is dan ook niet zo groot. Je ziet mij niet in een paar doorsnee Nike Air Force I lopen, maar ook niet in gehypete schoenen. Ik ben eerder een connaisseur die bepaalde merken liefheeft en die combineert met comfort. Alles wat ik draag moet iets bijzonders hebben en daarom is veel van mijn kleding ontworpen of gemaakt door vrienden. Maar ik loop ook gewoon in joggers, hoor. Ik hoef niet te imponeren met mijn garderobe. Degenen die de merken kennen die ik draag, erkennen dit ook. Zo raak je op straat weleens aan de praat met een onbekende die hetzelfde draagt. Mijn vrienden vragen zich af waarom ik zoveel geld uitgeef aan kleding, maar ik ga voor kwaliteit: subtiele stukken, mooie stoffen en voor veel gelegenheden inzetbaar. Kleding is een verlengstuk van je persoonlijkheid.’

Horloge:

‘Ik wil op tijd komen. Dit is een goedkoop horloge dat ik al drie keer opnieuw heb gekocht. De uitstraling is door de leren band netjes en klassiek. En evengoed draag ik deze met een joggingpak eronder om de balans te behouden.’

Ring:

‘Ooit droeg ik geen sieraden, maar deze ring heeft een interessant ontwerp: door de schrammen en deuken lijkt hij oud en kapot. Een vriend van mij heeft ’m gemaakt en ik wilde hem graag steunen. De ring is nu echt met mij vergroeid, als ik ’m af doe voelt het kaal.’

De ring van Willem Sizoo. Beeld Jordi Huisman

Blouse:

‘Deze is van het Japans modelabel Human Made dat is opgericht door ontwerper en muziekproducent dj Nigo. De strepen doen mij denken aan Mondriaan. Ook hier moet je twee keer kijken. Is het nou één blouse of zijn het er drie? Spoiler: het zijn allerlei losse flannels die aan elkaar genaaid zijn, dus elke blouse is anders. Dat maakt het extra speciaal.’

De strepen op deze blouse doen Willem Sizoo denken aan Mondriaan. Beeld Jordi Huisman

Overhemd:

‘Dit is een overhemd van de Japanse ontwerper Issey Miyake. De kwaliteit is bizar goed en de geribbelde stof is prachtig. Andere merken proberen dit na te maken, maar het lukt nooit écht. Issey Miyake heeft namelijk patent op deze manier van ontwerpen.’

Pet:

‘Ik hou van petten en deze heb ik zelf ontworpen met m’n oud-stagiair. De pet hebben we uiteindelijk nooit in de verkoop gezet. Het is een functionele keuze om een pet te dragen. Ik voel me er anoniem mee en krijg een hyperfocus tijdens het werken, omdat ik de omgeving buiten mijn laptopscherm niet kan zien.’

Schoenen:

‘Ooit begon het merk Solomon met het maken van bergschoenen. Qua uiterlijk vind ik de schoenen er heel hard uitzien. Ze zijn functioneel, sportief en kunnen overal onder aan. Mocht ik het ooit willen, dan kan ik met deze schoenen een berg beklimmen.’

De bergschoenen van Willem Sizoo. Beeld Jordi Huisman

Broek:

‘De kwaliteit van deze broek is hetzelfde als een Levi’s jeans. Deze is van Cold Wash, een merk dat inmiddels niet meer bestaat. Ook deze broek heb ik gekocht om een vriend te steunen.’