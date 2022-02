Fotograaf Bram Tackenberg legde de inwoners van Heerlerheide vast. Gewoon, in hun woonkamer

Andries Dortant, woonkamerportret in de wijk Heerlerheide in Heerlen. Beeld Bram Tackenberg

Het was een noodsprong waardoor fotograaf Bram Tackenberg (47) nu al acht jaar mensen portretteert in hun woonkamer. Hij moest zijn fotostudio uit, waardoor hij gedwongen werd om op zoek te gaan naar andere inkomsten. Hij deed een oproep: wie wil zich thuis laten fotograferen? Dat leverde onverwacht veel reacties op. Een tijdlang trok hij op de fiets van adres naar adres in zijn woonplaats Gouda. ‘Toen dacht ik: dit is veel leuker dan werken in een studio.’

Inmiddels zijn Tackenbergs woonkamerportretten uitgegroeid tot een kunstproject dat ook maatschappelijk wordt ingezet. Zondag wordt in de bibliotheek van Heerlerheide, een achterstandswijk in het Zuid-Limburgse Heerlen, een tentoonstelling geopend met de 33 portretten die hij daar maakte. De Woonkamers van Heerlerheide, zoals de serie heet, is ook in de wijk te zien: op speciaal ontworpen banieren. Daarnaast is in alle 8.500 brievenbussen een magazine gestopt waarin de foto’s staan afgedrukt plus korte interviews met elf van de geportretteerden.

Het idee achter het project is dat de bewoners van Heerlerheide hun wijk meer gaan waarderen en met elkaar in gesprek raken. ‘Het is goed dat mensen de luiken durven open te gooien’, zegt Tackenberg. ‘Dat bevordert de participatie in de buurt.’

Heerlerheide kan wel wat sociale cohesie gebruiken: de wijk ligt in Heerlen-Noord, dat na de sluiting van de mijnen ernstig verarmde. Van de 56 duizend mensen die er nu wonen, heeft de meerderheid een laag inkomen. Het stadsdeel is door de rijksoverheid aangewezen als een van de zestien ‘stedelijke vernieuwingsgebieden’ in Nederland waarin extra wordt geïnvesteerd. In de ‘Alliantie Heerlen-Noord’ werken nu tal van instanties samen om wat aan de beroerde leefbaarheid te doen.

De familie Dormans-Vandamme. Beeld Bram Tackenberg

Kunst kan daarbij ook helpen, is inmiddels de overtuiging. De kosten van Tackenbergs project in Heerlerheide worden gedragen door niet minder dan acht partijen, waaronder de gemeente Heerlen, twee woningcorporaties, het theaterfestival Cultura Nova en de ondernemersvereniging in de wijk.

De fotograaf heeft met dit soort initiatieven al langer ervaring. Hij was als ‘autonoom kunstproject’ in heel Nederland mensen gaan vastleggen in hun huiskamer. Door een opdracht van Museum Gouda concentreerde hij zich weer op zijn woonplaats: hij maakte woonkamerportretten in een voormalige probleemwijk, die hij in 2019 exposeerde in het museum en een buurthuis.

Daarna trok hij Korte Akkeren in, een arbeiderswijk in het westen van Gouda. Hij kreeg tien geldschieters bij elkaar dankzij een stichting die daar maatschappelijk werk verricht. Met de vergaarde middelen maakte Tackenberg een krant in drie versies, waarin zijn woonkamerfoto’s werden gecombineerd met korte levensbeschrijvingen van een aantal geportretteerden. Alle inwoners van Korte Akkeren kregen één versie thuisbezorgd, maar de foto’s en verhalen daarin correspondeerden niet helemaal met elkaar – ze moesten bij buren aanbellen om met de twee andere versies alles compleet te krijgen.

Later mocht de fotograaf grote borden met zijn portretten ophangen aan gevels in Korte Akkeren, gedurende drie maanden. De foto’s zijn anderhalf jaar later nog steeds niet weggehaald, meldt hij trots. ‘De Antillianen die daar vaak op straat een biertje drinken, zijn mijn suppoosten geworden. In de open lucht exposeren is echt heel vet.’

Tackenberg werd genomineerd voor een prijs en kreeg veel media-aandacht. Dat leidde tot het nieuwe project in Heerlerheide, waar zijn wieg stond (op zijn 4de verhuisde zijn familie naar een naburige wijk). Hij schoot de 33 portretten tijdens coronatijd. ‘Het was bijna absurd om in iemands woonkamer te komen.’

Hij vindt kandidaten voor zijn foto’s door naar plekken te gaan waar veel mensen samenkomen: de bibliotheek, buurtfeestjes, het zorgcentrum. ‘Ik heb ook geholpen bij het geven van taalles in Heerlerheide. Soms bel ik gewoon bij huizen aan.’ Zijn aanpak leverde een waaier aan mensen op: van een samengesteld gezin met zeven kinderen in een verbouwd huis tot alleenstaanden die tijdelijk bij het Leger des Heils wonen.

De fotograaf legt de geportretteerden, die allemaal een afdruk van hun foto krijgen, steeds op ‘dezelfde statige en trotse manier’ vast, schrijft hij in het voorwoord van zijn magazine. ‘Daardoor vallen verschillen weg’, licht hij toe. ‘Dit project is opgezet om gemeenschapszin te maken. Ik ben best wel ideologisch.’ Hij heeft ook nog een andere motivatie: hij wil weg van de huidige polarisering in de samenleving.

Marian Kartouw. Beeld Bram Tackenberg

Inmiddels heeft hij de opdracht binnengesleept om dit jaar in heel Gouda 250 woonkamerportretten te maken, vanwege de viering dat de stad 750 jaar geleden stadsrechten kreeg. De financiering is bijna geregeld. Hij stelt weinig te verdienen met zijn projecten. ‘Ik werk met super kleine budgetten.’ Om rond te te komen maakt hij ook animatiefilmpjes en schiet hij foto’s in opdracht.

Van de verhalen die hij in de woonkamers hoort, wordt hij vaak niet vrolijk. Er is veel leed in de wijken waarin hij heeft gewerkt. Niettemin zegt hij van de projecten te genieten – hij ziet ook een hoop veerkracht.

Inmiddels staat hem een woonkamerserie van heel Nederland voor ogen. Graag zou hij zijn camera nu op een rijke buurt willen richten. Het is niet al goud wat daar blinkt, vermoedt hij. ‘Ik denk dat er daar veel minder gemeenschapszin is.’

De woonkamers van Heerlerheide, Cultureel Centrum Gen Coel in Heerlen, t/m 18/3.