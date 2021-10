Fotograaf Bastiaan Woudt op zijn plek bij Museum Kranenburgh: ‘Ik draag eigenlijk altijd zwart’

Beeld Jordi Huisman

Wie? Bastiaan Woudt (34).

Wat doet hij? Hij fotografeert onder meer voor de Britse Vogue, Harper’s Bazaar, New York Magazine, Numéro Paris en Volkskrant Magazine. Zijn werk werd in juni geveild door veilinghuis Christie’s.

Waar zijn we? Museum Kranenburgh in het Noord-Hollandse Bergen.

Waarom heb je deze plek gekozen?

‘Ik ben opgegroeid in Bergen en het museum heeft daardoor ook een connectie met mijn jeugd. Kranenburgh is een prachtig museum met veel moderne en hedendaagse kunst.’

Je fotografeert in zwart-wit. Hoe is de liefde voor zwart-witfotografie ontstaan?

‘Toen ik begon met fotograferen keek ik naar werk van de oude meesters zoals Richard Avedon. Zijn zwart-witfotografie riep een gevoel op dat ik niet in andere beelden vond. Toen ik mijn eigen stijl aan het ontwikkelen was, greep ik terug naar deze beelden. Als ik fotografeer, ben ik niet op zoek naar de realiteit en met zwart-wit ga je terug naar de basis, waardoor vooral lijnenspel en vormen belangrijk worden; de essentie van de fotografie.’

Komt je liefde voor zwart-wit ook terug in je kledingstijl?

‘Jazeker. Ik denk dat ik mijn stijl kan omschrijven als klassiek, maar ook sober. Ik probeer kleren te dragen die tijdloos zijn en goed te combineren. Ik draag vooral zwart, en als het niet zwart is, dan grijs. In de zomer wil ik nog wel eens een wit shirt aantrekken, maar ik heb weinig gekleurde kleding in mijn kast.’

Is je kledingstijl door de jaren heen veranderd?

‘Nee, vroeger droeg ik wel een ander soort kleding, maar het was nooit echt vibrant en kleurrijk. Ik denk dat ik altijd wel vrij monotoon gekleed ging, ook in mijn jeugd. Het is voor mij belangrijk dat kleding goed zit en dat het lang meegaat. De laatste jaren ben ik kwaliteitskleding gaan waarderen. Ik ga niet mee in bepaalde trends, niet in kleding en ook niet in de fotografie – ik probeer een tijdloos beeld te creëren.’

Wat inspireert je?

‘Werk van de oude meesters van de fotografie zoals Avedon en Bill Brandt. Waar ik ook vaak naar kijk, is het werk van de Belgische architect Vincent Van Duysen. In de fotografie en kunst zijn zero art en minimal art mijn inspiratiebronnen.

Op het gebied van kleding is de Japanse ontwerper Issey Miyake en de Japanse stijl iets dat mij ligt: minimalistisch en heel verfijnd. Ik hou van de Japanse styling. Interieurs vormen ook een van mijn grote inspiratiebronnen. De manier waarop The Collective Studio, een ontwerpbureau uit Amsterdam, huizen inricht, past goed bij mijn stijl van fotografie. Het is mijn droom om mijn huis een keer door hen te laten inrichten.’

Museum

‘De combinatie van het nieuwe en het oude in dit museum vind ik interessant: het was oorspronkelijk een landhuis, dat is uitgebreid met een nieuwe vleugel. Hierdoor wordt het museum bezoeken een eigentijdse beleving.’

Pak

‘Mijn pak is van het merk Capo uit Rotterdam, dat al mijn overhemden, jasjes en andere maatkleding maakt. Al hun kleding fits like a glove. Ik ben via via met de eigenaren in contact gekomen en het klikte meteen. Nu ervaar ik pas wat de toegevoegde waarde is van maatkleding: je wilt niet snel meer iets anders.’

Beeld Jordi Huisman

Trouwring

‘Mijn trouwring is ontworpen door de Nederlandse sieradenontwerper Bibi van der Velden. Bibi liet zich inspireren door een van mijn foto’s. Ik ken haar al jaren en vind haar een fantastische kunstenaar. Toen ik ging trouwen, wist ik gewoon dat zij mijn trouwring moest ontwerpen. Ik ben dan ook erg trots dat het is gelukt.’

Beeld Jordi Huisman

Schoenen

‘De desert boot van Clarks is voor mij de perfecte schoen. Eenvoudig, zit heerlijk, niet schreeuwend duur en staat bij elke outfit, zowel casual als chic.’

Beeld Jordi Huisman

Horloge

‘Ik ben groot fan van vintage horloges en de place to be daarvoor is voor mij Amsterdam Vintage Watches. Jasper Lijfering, de eigenaar van dit familiebedrijf, is een lopende encyclopedie van de mooiste merken in de vintagewereld. Ik draag zelf vaak een horloge uit mijn geboortejaar. De techniek en het vakwerk van een horloge dat soms vele malen ouder is dan ik, is echt buitenaards. Voor mij is dat kunst.’