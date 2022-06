Folkband Tangarine: ‘We hebben altijd de drang gevoeld ons uniek te kleden’

Tangarine Beeld Jordi Huisman

Wie? Tweeling Sander en Arnout Brinks (38).

Waar? De Statenzaal van het Drents Museum in Assen.

Wat doen ze? Samen vormen ze het folkduo Tangarine.

Waarom kozen jullie voor deze plek?

Arnout: ‘Toen we 9 jaar oud waren, verhuisden we naar Assen. We komen dus al bijna ons hele leven in dit museum. Onze favoriete zaal is de oude Statenzaal. Die is bezaaid met muurschilderingen die de geschiedenis van Drenthe vertellen: de hunebedden, Karel de Grote. En de lichtinval door de glas-in-loodramen is prachtig. Als tentoonstellingsruimte is hij minder geschikt, want het is een kunstwerk op zichzelf. Maar voor die functie zijn de nieuwe, strakkere zalen weer ideaal. In 2011 is er een moderne, ondergrondse passage onder de bestaande gebouwen aangelegd. Het contrast tussen die nieuwe en oude delen vinden we prachtig.’

Komt het contrast tussen oud en nieuw ook in jullie kledingsmaak naar voren?

Sander: ‘Het komt terug in alles: onze muziek, ons interieur, en ook in onze kleding. We combineren graag nieuwe en tweedehands items met elkaar. De vintage-uitstraling vinden we tof, maar we doen het ook vanuit duurzaamheidsoogpunt. Er is zo veel kleding in de wereld, dat nieuw kopen lang niet altijd nodig is.

‘Kleding recyclen is er bij ons met de paplepel ingegoten. We komen uit een groot, arm gezin en vaak kregen onze ouders van vrienden vuilniszakken vol kleding. Die werden dan omgekieperd en uit de hoop mochten wij onze kleren uitzoeken. Dat vonden we soms best lastig, want op school zagen we andere kinderen in merkkleding. Toen we zelf baantjes kregen, hebben we als reactie daarop een soort nieuwkoopfase gehad. Maar verder zijn we nooit grote shoppers geweest.’

Arnout: ‘Nou, ik vind winkelen wel leuk, hoor.’

Hoe heeft jullie stijl zich verder door de jaren heen ontwikkeld?

Sander: ‘We hebben kleding altijd belangrijk gevonden en ook altijd de drang gevoeld ons uniek te kleden. Hier zijn nogal wat fases uit voortgekomen: een hardrockfase, een hippieperiode, een metalperiode waarin we lange zwarte jassen en kistjes droegen.’

Arnout: ‘Weet je die Amerikaanse fase nog, toen ik ook mijn snor afgeschoren had? We hebben er echt gek bij gelopen, zeg.’

Sander: ‘Nu zitten we in een periode waarin we voor eenvoud en comfort gaan. Maar er zijn ook dingen die door de tijd heen niet veranderd zijn. Pakken hebben bijvoorbeeld altijd onze aandacht getrokken. En als onze kledingsmaak door een fase gaat, zitten we daar automatisch beiden in. Dat gaat heel natuurlijk, het is niet zo dat de een initieert en de ander volgt.’

Zijn er kledingstijlen of -stukken waarover jullie wel van mening verschillen?

Arnout: ‘Ik heb een zwart-wit jasje van Scotch & Soda, hartstikke duur. Sander vindt het niet mooi, dus ik heb het nooit aan.’

Sander: ‘Dat valt wel mee. Ik heb nooit iets van jou echt lelijk gevonden. Maar toen je je snor weg had gehaald, vroeg ik me wel af waar je mee bezig was.’

Jasje Sander

‘Dit jasje is van de kringloop. Het heeft een vintage model en daarom trok het mijn aandacht. Ik heb veel van dit soort jasjes. Als ik ernaar speur in tweedehandswinkels, let ik vooral op kleur: zwart, antraciet en donkerblauw zijn mijn favorieten. Geel en oranje laat ik links liggen.’

Perfectionisme

Sander: ‘Shoppen doen we het liefst samen, want als we iets afzonderlijk van elkaar kopen, gaan we twijfelen of de ander het wel mooi vindt. Ik ben kritisch op Arnouts kleding, en met reden: mensen zien hem en denken dat ik het ben, dus dan moet hij er wel goed uitzien. Arnout denkt hier omgekeerd hetzelfde over.’

Comfort

Sander: ‘Ooit wilden we zo strak mogelijk gekleed gaan. Mensen kennen ons vooral van die fase, toen droegen we nauwsluitende pakken met flamboyante, kleurrijke schoenen eronder. Tegenwoordig vinden we het belangrijk dat kleding ook lekker zit. We gaan vaker voor oversized pasvormen en dat maakt tweedehands winkelen ook eenvoudiger.’

Jasje Arnout

‘Dit jasje heb ik gekocht bij Finders Keepers Vintage & Retro in Zwolle. Het is een double-breasted blazer met retro uitstraling, daar hou ik van. Net als Sander neig ik naar donkere kleuren en herfsttinten, maar ik vind pasvorm ook belangrijk. Een mooi jasje dat niet mooi zit, koop ik niet.’

Schoenen Arnout

‘Deze sneakers van Nike vind ik heel tof, omdat ze nieuw zijn maar een vintage uitstraling hebben. Sander en ik dragen tegenwoordig eigenlijk altijd witte sneakers. Ze zitten lekker en zijn overal mee te combineren. Daarnaast verleent de kleur wit rust en eenvoud aan een outfit, iets waar we de laatste tijd erg naar op zoek zijn.’

Sokken Arnout

‘Net als mijn schoenen, zijn deze sokken nieuw met een vintage look. Ik vind sokken een belangrijk onderdeel van een outfit, omdat ze het verbindende element zijn tussen de broek en de schoenen. Deze blauw met witte sokken laten de kleur van mijn broek heel natuurlijk overlopen in die van mijn sneakers.’

Horloge Arnout

‘Dit horloge is van Garmin, het staat nooit aan. Sanders horloge staat overigens ook altijd stil. We dragen ze vooral om esthetische redenen. Ik vind de ronde vorm mooi, en het feit dat de klok niet te groot is. Door het minimalistische, zwarte uiterlijk is het een simpel maar smaakvol item.’