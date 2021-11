Flitsbezorgers wijzen de weg naar een interessant nieuw winkelconcept

Op een hoofdstedelijk tv-kanaal klaagde een man over het plotselinge verkeersinfarct in zijn wijk, nu in korte tijd drie flitsbezorgdiensten er een distributiecentrum hebben geopend. Hij zag ook wel dat flitsbezorging de toekomst was, ‘maar dit hoort gewoon niet in een woonwijk thuis’.

Begreep hij niet dat zijn woonwijk weer omringd was door andere woonwijken? Om nergens overlast te veroorzaken zouden die centra voorbij de stadsranden moeten staan, maar ja, dan kan de flitsbezorger niet meer binnen luttele minuten naar elke voordeur flitsen.

Wel, dacht ik ineens, zouden ze er dan een fietsenrek en een parkeerterreintje kunnen aanleggen, en binnen wat kassa’s, zodat de klanten dáárheen kunnen komen. En na verloop van tijd, als iedereen verslingerd is geraakt aan het verbluffende gemak – alle levensmiddelen op één plek, hup in je karretje – zou je dat concept misschien wel in alle woonwijken kunnen uitrollen. Stel je voor: de ‘flitsmarkt’, voor iedereen op loopafstand. Lijkt me echt super.