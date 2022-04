Filmmaker Sam de Jong: ‘Ik kan in Nederland meer betekenen dan in New York’

Sam de Jong Beeld Frank Ruiter

Amsterdam of New York? (1)

‘Amsterdam is mijn thuis. Ik heb er twee jaar geleden zelfs een huis gekocht. In New York woonde ik van 2014 tot en met 2019 af en aan om mijn tweede film te maken, Goldie. Ik leefde er vooral uit koffers en ontwikkelde de sluimerende behoefte om ergens te wortelen. Ik ben een betere filmmaker als ik mij ergens thuis voel. Een plek waar je mensen met wie je samenwerkt kan vertrouwen. Waar ze je vertellen waar het op staat. Je niet constant in het ongewisse laten met eufemismen en indirecte antwoorden.

‘Het verlangen naar een plek waar ik niet ben, een soort heimwee, is voor mij een bekend gevoel. Ik heb in Nederland ook perioden waarin ik mij afzonder, om te schrijven bijvoorbeeld, maar dan begint die stad altijd snel weer te lonken. Dan stort ik mij daar ook meteen weer helemaal in, zoek ik grenzen op. Dat is best een vermoeiende dynamiek, soms.

‘Inmiddels denk ik dat ik in Nederland veel meer kan toevoegen en veel meer kan betekenen dan in New York. In Amerika worden al zoveel verhalen verteld. Ik vind het ook niet meer van deze tijd om de hele tijd in vliegtuigen trans-Atlantisch heen en weer te reizen. Voorlopig vind ik die begrenzing – in Nederland blijven – heel fijn. Ik denk dat het mij een hoop gaat opleveren. Mijn nieuwe film Met mes is net uit en ik ben alweer bezig met een aantal nieuwe projecten.’ (De Jong werkt onder meer aan de verfilming van Tommy Wieringa’s roman Joe Speedboot.)

Filmen uit ijdelheid of betrokkenheid met je omgeving?

‘Ik kan niet kiezen, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ben behoorlijk sceptisch over goede bedoelingen. Ik vrees dat we allemaal erg naar erkenning snakken: daarin ben ik niet anders dan anderen. Volgens mij ligt die drang aan de basis van ons handelen. Betrokkenheid volgt uit de ijdelheid van het individu – al zou ik het fijn vinden als het andersom zou zijn.

‘In Met mes maakt Eveline, gespeeld door Hadewych Minis, een documentaire waarin Yousef (Shahine El-Hamus) een rol speelt, over de sociale structuur van een stadswijk. Ze presenteerde een quiz op tv en wil nu iets maken wat er toe doet. Zij filmt hem, maar als hij haar een vraag stelt die haar emotioneert, neemt haar ijdelheid het over en vraagt ze hem om háár te filmen. Vervolgens houdt ze een totaal geacteerd betoog, maar die gespeelde ontroering voelt óók authentiek. Hopelijk komt ze zo over dat je daar als kijker tóch in meegaat, dat je je laat ontroeren, sympathie voor haar voelt. Terwijl de scène ook zegt: pas op, dit is spel, trap hier niet in. Volgens mij is dit in de kern waar de film over gaat. Laten zien hoe beeldvorming werkt. Hoe manipulatie in elkaar zit.’

Theatraal of naturel? (1)

‘Ik ben enorm van de theatraliteit. Dat heeft zich sinds mijn afstuderen aan de Filmacademie, in 2012, erg ontwikkeld. Toen had ik juist een grote interesse voor documentaire. Op de Filmacademie was naturalisme het geliefde idioom. Ik vertrok daar met het idee dat je met je camera iemand kan volgen in zijn of haar natuurlijke habitat. Maar dat heeft iets manipulatiefs. De kijker moet denken: wauw, ik zie iemand die zich niet bewust is van de camera, wat knap. Maar eigenlijk hou je de kijker voor de gek. Je bent als maker vooral bezig om al je trucjes te verbergen.

‘In de jaren daarna ben ik met een paar korte films gaan onderzoeken wat er gebeurt als je de vormgeving en de camera laat dicteren wat de personages doen, in plaats van andersom. Wat mij betreft, is dat een veel transparantere afspraak met je publiek. Omdat je duidelijk naar een visie kijkt. Die visie laat zichzelf zien, bekent kleur. Die moffelt zichzelf niet weg onder een deken van pseudorealisme.

‘De enige manier waarop je als regisseur echt eerlijk kunt zijn is als je het publiek ervan bewust maakt dat het naar een film kijkt. De hand van de makers laat zien. Dat was het leuke bij het maken van Met mes. Iedereen kon zich laten zien, van haarstilist tot kostuummaker en productiedesigner. De film is heel expressief: de vorm is de inhoud. Dat werkte bevrijdend.’

Sam de Jong Beeld Frank Ruiter

Materieel of spiritueel geluk?

‘Het gaat uiteindelijk allemaal om spiritueel geluk, maar we leven nu eenmaal onder de vloek van het materialisme. Jongeren willen de nieuwste tasjes en zonnebrillen, op latere leeftijd meten we onze status af aan banen, auto’s, huizen. Dat thema is mijn films binnengeslopen. In Prins is een paarse Lamborghini zo’n statussymbool: de engste crimineel van de buurt dwingt er respect mee af. Op basis van die film werd ik gevraagd om in Amerika Goldie te maken. Prins was in gesprekken met Amerikaanse producenten toen een referentiekader, waardoor een vergelijkbaar thema in Goldie belandde. In die film zet een meisje alles op alles om een dure gele jas te bemachtigen.

‘In Met mes reken ik af met dit onderwerp. Alleen in het begin speelt dat materialisme nog een rol: je hoort er op school alleen bij met de coolste, snelste zonnebril. De bril levert erkenning. Aansluiting bij een bepaalde identiteit. Het materiële doel heeft als het ware een spirituele uitwerking. Zie het als een soort ijdele zelfreferentie, haha.’

Theatraal of naturel? (2)

‘Ik vind het leuk om de grenzen van theatraal filmen op te zoeken, maar op een gegeven moment verlies je een bepaalde menselijkheid. Hoe verder je je stilering doorvoert, hoe minder herkenbaar je personages zijn. Daarin schuilt een interessante spanning.

‘In plaats van die snelle zonnebrilletjes zocht ik in Met mes eerst naar een abstractie van het statussymbool, juist omdat zo’n object an sich vaak geen nut heeft. Dan denk ik: wat als alle cool kids met bergklimijzers aan hun voeten over het schoolplein sjokken? Maar van dat idee nam ik snel weer afscheid: waarschijnlijk zou het publiek zich daar écht niet in herkennen.’

Je film op het filmfestival van Cannes of Rotterdam?

‘Cannes is in de filmwereld de heilige graal. Ik hoopte tijdens het maken van Met mes dat de film daar geselecteerd zou worden, dat heb ik toen hardop in een interview gezegd. Wishful thinking. In Amerika leerde ik hoe je je wensen kan manifesteren door ze gewoon hardop uit te spreken, hahaha, dat werkt dus niet. Ik wil nu nog leren hoe ik ervoor zorg dat de afwijzing voor zo’n festival mijn gevoel over mijn eigen film niet te veel beïnvloedt.’

Amsterdam of New York? (2)

‘Ik ben nu op een punt dat ik mijn tijd in New York kan romantiseren. Zo gaat dat in mijn geval met herinneringen: ze worden vanzelf rooskleurig. De stad New York is oneindig inspirerend. Véél flamboyanter dan hier. Ik kon mezelf er helemaal in verliezen: dan wist ik op sommige avonden niet eens meer waar ik woonde. Dat is een zelfdestructief kantje in mij en in zo’n stad is dat natuurlijk best gevaarlijk, maar ik boorde er ook creativiteit aan.’

De camera als instrument of wapen?

‘Een camera maakt ontzettend machtig, in verkeerde handen is ’ie zeker een wapen. Het is belangrijk je daar als filmmaker bewust van te zijn, zeker als je film expliciet gaat over de macht van de camera. Nu bijna iedereen een camera in zijn of haar broekzak heeft, is dat bewustzijn alleen maar belangrijker geworden. Ik denk dat er in ons onderwijs nog altijd te weinig tijd wordt besteed aan de ethiek van beelden.’

De drie musketiers of Met mes?

‘Oeh. De drie musketiers is een absurde tv-filmbewerking van een theaterstuk van De Warme Winkel. We draaiden ’m in tien dagen, met een kleine groep acteurs. De film is vorig jaar december al op tv uitgezonden, maar ik maakte hem na Met mes. Daar reageert De drie musketiers op: het is mijn minst gestileerde film.

‘In De drie musketiers zijn de acteurs het belangrijkst. De vorm is daaraan ondergeschikt. Dat vond ik heerlijk tijdens het maken. Nu ik beide films achter de rug heb en ik van jou moet kiezen: er zit meer liefde in de manier waarop we in Met mes de ambacht en techniek van het filmmaken serieus nemen. De drie musketiers heeft wat dat betreft iets licht-cynisch, omdat we zo los met de vorm omgingen. Ik ontdekte nog maar eens hoeveel waarde ik hecht aan vorm.’

Met mes van Sam de Jong draait nu in de bioscopen. De drie musketiers is te zien via NPO Start.