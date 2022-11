Filmmaker Martin Koolhoven is ook gewoon een drukke vader in herfstvakantietijd

Martin Koolhoven is naar eigen zeggen best stressbestendig, ‘maar van een volle agenda houd ik ook niet echt’. Beeld Erik Smits

De voorbije week van Martin Koolhoven (53) stond in het teken van de promotietour voor het nieuwe seizoen van zijn tv-programma alias filmcollegereeks De kijk van Koolhoven. Dat betekent: allerlei voorpremières op locatie organiseren en vooral veel interviews geven. Zo’n pr-piek is behoorlijk intensief, voor je het weet zit je agenda nokkievol, en je huis trouwens ook, want zul je net zien dat die werkdrukte samenvalt met de herfstvakantie van je kroost.

Dieptepunt van de week was de ziekte van zijn zeer gewaardeerde vaste visual-effectscollega. ‘Dat was best even serieus, en los van dat dat persoonlijk heel naar is, kwam daarmee de planning van de montage ook in het gedrang. In plaats van dat de hele serie voor de première al af was, hebben we nu elke week een deadline.’ Gelukkig is Koolhoven naar eigen zeggen best stressbestendig, ‘maar van een volle agenda houd ik ook niet echt’. Hoe hij het allemaal combineert? ‘Sporten schiet er als eerste bij in.’ Voor films kijken maakt hij tijd. Dat geldt ook voor die twee scholieren thuis. Met twee filmmakers als ouders heb je weinig keus. ‘Nou ja, die oudste heeft eigenlijk meer met gamen dan met film, maar met de jongste van 12 kijk ik geregeld zwart-witfilms uit de jaren twintig en dertig, dat vind ik echt heel leuk.’

Twee hoogtepunten deze week: een enthousiast gesprek over zijn nieuwe filmscenario (‘een non-lineaire epische noir thriller’) en een uitje waar nog net een gaatje voor bleek. ‘Gisterochtend ben ik goed bezig geweest. Ik had geregeld dat ik samen met mijn kinderen The Running Man met Arnold Schwarzenegger, een oudje uit 1987, kon gaan zien. We hadden de zaal voor ons alleen, voor de reguliere vertoningen begonnen.’ Welke bioscoop zo’n vipbehandeling faciliteert? ‘Oei, ik denk niet dat ik dat kan zeggen, ik weet niet hoe legaal het was.’ Ach, wat maakt het ook uit, dit zijn de connecties die je nodig hebt als drukke vader.