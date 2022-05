Fijne berichten bereikten vader, over een klein fris boerenlandje aan zee

Beeld Isa Grutter

In zijn Bergrede predikte Christus de luiheid: ‘En bent u bezorgd over uw kleding? Kijk naar de leliën in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.’

Vader was geen Jezusaanhanger, noch Bijbels geletterd, maar kleedde zichzelf altijd tiptop. Deze nette presentatie wenste hij ook voor zijn gezin en als hij daarvoor ook op zondag moest ploeteren dan deed hij dat. Lummelen, lanterfanten, op je luie reet strandbakken, dat soort dingen kende hij alleen van films. Het is een wet: een hongerverleden in combinatie met een diepgeworteld plichtsbesef tegenover het gezin levert harde werkers op.

En toch, zelfs aan zíjn arbeidsethos kleefden grenzen. In Nanterre begon het eerste gemopper. De bouwactiviteiten droogden op, de grote projecten waren afgerond; er moest nu vooral troep en smerigheid opgeruimd. Op zichzelf geen punt voor de werkpaarden, maar er gonsde onvrede over de lage bezoldiging, lange werkdagen, de viezigheid, stank, gebrek aan schone lucht en zonlicht. Ook doken ineens allerlei rare kwalen op. Vlekken op de huid, bultjes op de neus, branderige ogen, jeuk, oorsuizingen, duizelingen, koppijn, darmgassen.

De bedrijfspensions, met hun afgesleten meubels, kapotte kachels, beschimmelde keuken en douche, vensterruiten waar de regen gootjes in het stof had getrokken; het maakte het bestaan niet rooskleuriger. En dan hoorden ze ’s nachts als ze in bed lagen ook nog het geknaag en getrippel van brutale wezentjes. Na herhaaldelijk beklag kreeg vader een doos muizenvallen mee van le patron. De volgende dag ontdekten ze in de portiekhal een waggelende meute halfdooie ratten met een muizenklem om de nek.

Tijdens de bouwvak, in de kale bergen van Ouled Ali, omringd door de warmte van zon en gezin, bereikten vader fijne berichten uit een heel ander oord; een klein fris boerenlandje aan zee genaamd ‘Ollanda’.

O zeker, daar moest men ook ploeteren, maar loon en werkklimaat waren beslist schappelijker. Je kreeg er best veel snipperdagen en die Nederlandse patrons toonden zich lang niet zo opvliegend als de Fransozen die je om het geringste uitkafferden omdat je niet precies deed wat je was opgedragen. Er kwam nog iets bij: aan het eind van het jaar werden in Ollanda alle werknemers gefêteerd op een doos vol luxe lekkernijen... nou, en toen schenen in Ouled Ali plotseling de zonnestralen tussen de bergkammen alsof ze de met goud geplaveide weg symboliseerden naar het hemelrijk genaamd Ollanda.

Trouwens, in die luxe smuldoos, zo bleek later, zat altijd een fles rode wijn, en ik geloof dat vader toen z’n eerste goddeloze slok proefde. Was ook meteen z’n laatste, maar zeker weten doe ik ’t niet.

Enfin, de kogel was door de moskee: Adieu La France! Ola Ollanda!