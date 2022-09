Ferd heeft het perfecte evenwicht gevonden tussen gekleed en verkleed

Ferd Vrijmoed Beeld Jan Dirk van der Burg

Ferd Vrijmoed (73), Lage Vuursche

Op de jaarlijkse beurs van de Marten Toonder Verzamelaars Club (MTVC) heeft Ferd het perfecte evenwicht gevonden tussen gekleed en verkleed. ‘Dit is een huisjasje. Ik kan me zoals je ziet goed verplaatsen in het leven van Olivier B. Bommel, bij ons is het ook vaak vier- of vijf gangen ’s avonds, maar wat ik vooral waardeer is het prachtige oudere taalgebruik. Dat vind je óf niet te pruimen, óf je houdt er enorm van. Woorden als edoch of reeds, die wij nu oubollig vinden, nou oubóllig, dat is er eigenlijk ook één! Toonder verzon de woorden en begrippen gewoon zelf. Denkraam, minkukel of ‘als je begrijpt wat ik bedoel?’ En al die verhalen zijn nu nog steeds verplaatsbaar naar de moderne tijd. Alsof hij wist wat ging komen. Hij pakt alle problemen aan: een huisvestingsprobleem, een politiek probleem, een financieel probleem... Een begrip als ‘de bovenbazen’, dat is nu ook helemaal actueel.’ Ferd zit op de beurs op het terrein van de midgetgolftuin Lage Vuursche wel met een klein dilemma. ‘Ik wist niet dat het alleen een boekenbeurs was en ik heb thuis al zoveel – het is net geen Bommelmuseum – maar ik weet dus niet van alles dát ik het heb. Dus wat moet je dan kopen? Maar goed, het is net als het leven van de heer Bommel: het zal wel op zijn pootjes terechtkomen.’