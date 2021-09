FC Amsterdam was een hobby, bij Ajax voelde voetballen als werk

Martin Wiggemansen. Beeld Nationaal Archief

Naar goed Amsterdams gebruik scoorde Martin Wiggemansen bij zijn debuut voor Ajax. Het doelpunt tegen Roda JC, augustus 1980, leek de opmaat voor een grote carrière in het voetbal, maar een doorbraak bleef uit. Talent genoeg, maar het ontbrak de flegmatieke linksbuiten aan een over-mijn-lijk-mentaliteit om te slagen in de top.

Wiggemansen was vijf jaar semiprof bij FC Amsterdam geweest toen hij tot zijn eigen verbazing – hij dacht dat het om een grap ging – werd getransfereerd naar Ajax. Zaakwaarnemers waren zeldzaam in die tijd. Aan trainer Pim van de Meent vroeg hij wat een speler van Ajax ongeveer verdiende.

Was FC Amsterdam een hobby geweest, bij Ajax voelde voetballen als werk. ‘Mijn vader was er trots op dat hij bij Ajax heeft gespeeld’, zegt zijn zoon Mike. ‘Maar het was niet altijd even leuk. Zijn hele voetbalcarrière lang transpireerde hij hevig. Toen hij stopte hield dat in één keer op. Dat zei iets over de druk die hij als voetballer ervoer.’

Wat ook niet meehielp bij Ajax was dat hij een aankoop van het bestuur was, niet van trainer Leo Beenhakker. Die hoorde hij op een dag tegen concurrent Ling zeggen: ‘Je moet goed spelen, dan hoef ik Wiggemansen tenminste niet op te stellen.’

Schorsing

Uit frustratie liep Wiggemansen tijdens een trainingskamp in Marbella na een avondje stappen over een auto heen. Voor hij het wist had hij een pistool tegen zijn hoofd en handboeien om. Beenhakker schorste hem voor zes weken. ‘Martin was een gevoelsmens’, zegt vriend en oud-voetballer Jan Weggelaar: ‘Alleen: daar heb je niet veel aan als voetballer.’

Wiggemansen vertrok naar het Zwitserse Lugano, waar hij zijn beste tijd als voetballer kende. Met zijn gezin woonde hij in een appartement met uitzicht op het meer van Lugano. Zoon Mike: ‘Als opa overkwam, liep ik samen met hem naar het stadion om naar de training te kijken. ’s Middags was hij vaak vrij. Dan gingen we leuke dingen doen.’

Heimwee van zijn vrouw bracht Wiggemansen terug in Nederland. Hij sloot zijn carrière af bij PEC Zwolle. Dagelijks stapte hij, samen met Weggelaar, in de trein naar Overijssel om te gaan trainen. Na zijn sportcarrière ging hij bij Delta Lloyd werken als verzekeringsadviseur.

Bij Ajax bleef hij betrokken door Lucky Ajax, een elftal van oud-spelers, en als begeleider van jeugdelftallen als de E2, D1 en C1. Zo stond hij aan het begin van de loopbaan van spelers als Donny van de Beek, Abelhak Nouri en Steven Bergwijn.

Sociaal

‘In die functie kwam dat sociale in zijn karakter wel tot zijn recht’, zegt Weggelaar. ‘Hoe vertel je een jongentje dat droomt van Ajax 1 dat hij niet verder mag? Met zijn inlevingsvermogen kon Martin dat als geen ander. Eigenlijk was hij pas na zijn voetbalcarrière echt op zijn plek.’

Ook als leider vond Wiggemansen gezelligheid belangrijker dan ambitie. Mike: ‘Hij werd een keer overgeheveld naar de A-jeugd. Daar vond-ie niks aan. Het draait alleen maar om geld, zei hij dan. Hij werd niet eens voorgesteld aan de spelers.’

Bij Delta Lloyd ging hij in 2016 met vervroegd pensioen. Rond diezelfde tijd besloot hij mee te doen aan een bevolkingsonderzoek naar kanker. Mike: ‘Ze vonden iets in zijn ontlasting. Toen is hij de medische molen terechtgekomen en er eigenlijk nooit meer uitgeraakt.’

Vanwege zijn gezondheid moest Martin Wiggemansen afgelopen seizoen zijn taken bij Ajax neerleggen. Op 19 augustus overleed hij, 64 jaar oud.