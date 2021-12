Farid heeft talent voor taekwondo én voor het helpen van mensen

Farid Noori Beeld Jan Dirk van der Burg

Farid Noori (40), Groningen

Bij de ingang van de taekwondoschool van Farid in Sportcentrum Noord staat een prijzenkast die hij zelf propvol heeft gevochten. Drie keer Nederlands kampioen, tweede van Europa geweest, tweede bij het WK. Maar als er prijzen bestaan voor het tweede talent van Farid, het helpen van mensen, zou er een nog grotere prijzenkast naast staan. Hij is doordeweeks jeugdwerker, krikt daarnaast volgens de taekwondofilosofie de weerbaarheid in de wijk De Hoogte op én is kortgeleden zijn eigen doe-het-zelf-hulporganisatie begonnen: fight4afghanistan.nl. ‘Ik kreeg na de overname van de Taliban een déjà-vugevoel van mijn eigen vlucht in 1992. Ik weet hoe je van twee tapijten en een paar stokken een tent maakt. Dan heb je onderdak en een gratis douche door de richel in het midden. Ik heb ook weleens aan het Rode Kruis gegeven, maar dan geef ik ook aan het salaris van de directeur. Ik wil het zelf doen.’ En met dat rustige stemgeluid en die warme uitstraling krijgt Farid veel voor elkaar. ‘In taekwondo weet ik al tien jaar dat ik geen wereldkampioen meer ga worden. Maar als ik iemand zie groeien hier in de school, of het lukt mij om een opvanghuis voor weduwen in Kabul op te zetten, dan ben ik voor mijn gevoel toch een beetje wereldkampioen.’