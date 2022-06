Fantasierijke geest en meeslepende verteller vond in Amsterdam de kunst die hem dierbaar was

Willem Ellenbroek

Met het argument ‘gelul’ blokkeerde Willem Ellenbroek vroeg in zijn loopbaan bij de Volkskrant de politieke beschouwing van een zwaargewicht. Gedurfd, maar de hoofdredactie steunde hem: een eindredacteur zat er niet voor niets. Verslaggever Ben Haveman vertrouwde hem zijn kopij met een gerust hart toe. ‘Hij was solide, innemend en bescheiden.’ Journalist, schrijver en filmer Henk (‘Bubi’) Raaff, zijn beste vriend: ‘Integer, zonder dubbele bodem. En ondoorgrondelijk, wat mij wel beviel.’

Willem werd geboren in Meppel. Zijn vader vertoonde door het hele land films in plaatsen zonder bioscoop en belandde door de oorlog in Drenthe. Na de bevrijding kon hij filmoperateur worden in Utrecht. Willem groeide er op met twee jongere broers. De hartstochtelijk lezer werkte bij de bibliotheek, ging in de leer bij een lokale krant en kwam naar Amsterdam.

Bij de stadsredactie, zegt hun chef, waren Ellenbroek en Haveman ‘de luxepaarden die grote, mooie verhalen schreven maar nederig verslaggeverswerk graag aan mij overlieten’. Uitslaande nieuwsbranden uitgezonderd. Het huwelijk van Beatrix en Claus met rookbom, de mariniersactie tegen Damslapers, de eerste krakersrellen, de Molukse treinkaping bij De Punt.

Willem ontwikkelde een voorkeur voor culturele onderwerpen. In het Amsterdamse artistieke circuit begon zijn omgang met kunstenaars en schrijvers. Hij kwam geregeld in Ruigoord, schreef mee aan een boek over deze vrijhaven, trok op met anti-rookmagiër Robert Jasper Grootveld en was te vinden tussen de nederwietplanten van teler Kees Hoekert. Haveman: ‘Bij de krant werd gemorreld aan maatschappelijke taboes, wij morrelden vrolijk mee.’ En: ‘Willem had een fantasierijke geest en kon meeslepend vertellen. Wel eiste zijn zachte stem bij toenemend drankgebruik veel van de toehoorder.’

Een collega noemt hem zo aimabel dat je niet kwaad op hem kon worden. ‘Ook niet als hij op zijn gemak rondslenterde terwijl de deadline naderde.’ Hij deed de eindredactie van katern Het Vervolg met een andere stilistische grootmeester, Henk Huurdeman. Er was onderlinge wedijver, wie de beste stukken schreef. De kop boven een verhaal over postduivenhouders luidde: ‘Niet elke duif is een Cruijff’.

Op Oostzee-journaal na, dat hij schreef met Raaff, waren zijn boeken hommages aan zijn nieuwe liefde. Waaronder Amsterdam in letters; Lichtbeelden van Amsterdam; tekst bij een fotoboek van Wim Ruigrok over de veranderende stad; De Amstel. Zijn tweede vrouw, journalist Tracy Metz, werkte bij Het Parool toen ze elkaar ontmoetten in café De Pels. ‘Willem had een prachtige pen, poëtisch, soms nostalgisch, en een heerlijk gevoel voor humor.’ Hun scheiding gaf hem een zware opdonder.

Ook in zijn documentaires met Raaff als filmer pulseerde een Mokums hartritme. Ze gingen over Betondorp (bekroond in Frankrijk), over volkshuisvesting, over het Centraal Station, het Joods Historisch Museum. Intern was hij voorbestemd voor de kunstredactie. Chef Willem Kuipers: ‘Een romanticus. De binnenstad was zijn haven. Daar vond hij de kunst die hem dierbaar was, grafische vormgeving, fotografie en architectuur, die hij liever welwillend beschreef dan zich aan een kritisch oordeel te wagen.’ Volgens Raaff ging hij niet naar openingen. ‘Willem kocht een kaartje en schreef een stuk. Hij had een zeer uitgesproken smaak.’

Stante pede verliet hij de krant na een toespeling op vervroegd pensioen. Hij ervoer het als te worden afgedankt. Onaangeroerd lagen zijn paperassen en rookgerei nog weken op het bureau. Pieter Broertjes, hoofdredacteur toen: ‘Hij was een belangrijke schakel met de protestgeneratie. Met bazen had hij niks, dat schuurde weleens. Zijn vertrek was sober, maar met waardering.’

Willem bleef productief. Hij verleende auteurs redactionele bijstand (‘Je inleven in een verlangen dat iemand heeft, maar nog niet kan verwoorden’) en werkte met filmers Ilse en Femke van Velzen aan hun drieluik over Congo, winnaar van een Gouden Kalf. Eind 2021, zes jaar nadat hij stopte met roken, was er de diagnose ongeneeslijke longkanker. Op 4 juni overleed hij thuis, 77 jaar oud.