Ex-modeontwerper Bas Kosters heeft wilde toekomstplannen

Bas Kosters Beeld Erik Smits

Nee, Bas is geen modeontwerper meer, en eigenlijk nooit geweest. Niet écht: ‘Mode was vooral een medium dat ik me toe-eigende om mijn verhalen te vertellen. Ik ben altijd bovenal kunstenaar geweest, ook in mijn hoedanigheid als designer. Maar nu heb ik meer vrijheid om waardevolle dingen te doen die beklijven en blijven. Al blijft mijn liefde voor textiel. Ik houd van oude stoffen, van de bezieling van stoffen.’ Linksom of rechtsom, hij heeft het druk met het ombouwen van vroeger naar de toekomst. In zijn studio wordt nu aan uiteenlopendste kunstprojecten gewerkt. Deze week wordt er bijvoorbeeld gebuffeld om alles af te krijgen voor zijn tentoonstelling Wild in de Amsterdamse galerie Fleur & Wouter, een show samen met illustrator Johan Kleinjan die nog tot eind oktober is te zien. Dat betekent ruisend bloed in de aderen, punten op talloze i’s zetten en dynamiek, vreugde, kortom. En: dat gaat tegenwoordig allemaal redelijk georganiseerd. ‘Afhaalmaaltijden en hele nachten doorwerken heb ik wel afgeleerd, ik wil ook gewoon kunnen chillen.’

Dat zou dus allemaal geweldig moeten zijn, maar Bas klinkt mat. Nee, meer dan mat. Gebroken. ‘Een goede vriend is deze week plotseling overleden.’ Met een zoekende stem vertelt hij hoe hij in zijn studio aan het werk was en het soort telefoontje kreeg dat je nooit wil krijgen. Ruud van der Peijl – superman, superstylist, smaakmaker extraordinaire en toevallig ook wild – is dood. ‘Afgrijselijk. We hebben jarenlang samengewerkt en waren vrienden.’ Hij is in shock, ‘ik ben een paar maanden geleden ook al een goede vriendin kwijtgeraakt, een paar jaar geleden mijn ouders. Het is extreem.’ Dus er is opeens een nóg groter plan bijgekomen, uit eigen koker en minstens zo belangrijk: ‘Ik wil voor zijn herdenking komende zondag een modeshow organiseren in de geest van Ruud. Een wilde, smerige modeshow, zoals hij dat zou kunnen waarderen.’

Het verhaal van je vriend vertellen dat beklijft en hem voor even terughaalt: dat is pas kunst.