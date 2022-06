Ex-kraker, muzikant, uitgever en misdaadjournalist met een fascinatie voor de menselijke kant van de crimineel

Timo van der Eng

Als op de nummerherkenning van de vaste huistelefoon de naam Martin Kok verscheen, dan wist de puber des huizes genoeg.

‘Hé pap, je vriend belt weer!’

Met ‘pap’ werd Timo van der Eng bedoeld, uitgever, muzikant, ex-kraker, maar vooral misdaadjournalist. En ‘vriend’, dat was Martin Kok, een kleurrijke onderwereldfiguur, die zich later ook misdaadjournalist was gaan wanen.

Het tweetal belde elkaar geregeld. Van der Eng was in 2016 bezig met een biografie van Kok. Maar in datzelfde jaar werd Kok geliquideerd, waarschijnlijk door wraakzuchtige criminelen die gekrenkt waren door schrijfsels op Vlinderscrime, de misdaadsite van Kok waar hij de wildste geruchten op gooide.

Van der Eng overleed afgelopen april in veel vrediger omstandigheden. De kroon op zijn journalistieke werk, de biografie Kokkie – Het turbulente leven en de aangekondigde dood van Martin Kok, was toen al ruim vijf jaar uit en had wekenlang in de bestsellerlijsten gestaan.

Crimesite.nl als vakblad

Van der Eng verzeilde bij toeval in de misdaadjournalistiek, vertelt zijn vrouw Nicoline Caris, grafisch vormgever. Rond 2010 kreeg hij het aanbod van de bevriende misdaadjournalist Vincent Verweij om diens misdaadblog Crimesite.nl over te nemen.

Van der Eng, tot dan toe als uitgever werkzaam in de boekenbranche, ging erop in en wist Crimesite.nl uit te bouwen tot een van de best geïnformeerde misdaadsites. Onder zijn leiding haalde Crimesite.nl miljoenen pageviews per maand. Onder de bezoekers zaten ook de hoofdrolspelers zelf uit de misdaadwereld, die Crimesite.nl in de gaten hielden alsof het een officieel vakblad was.

‘Het ging Timo uiteindelijk niet om de misdaad zelf’, zegt Caris. ‘Hij vond het vooral leuk om nieuwe dingen te scheppen. Als het iets anders was geweest, was dat waarschijnlijk ook prima geweest voor hem.’

Van der Eng werd als jongste van zes kinderen geboren in een ‘rood’ katholiek arbeidersgezin in Zaandam. Vader was uitvoerder in een fabriek, moeder was huisvrouw. Broer Henny noemt het een ‘warm en liefdevol’ gezin waar, ondanks de bescheiden achtergrond, veel werd gelezen, vooral literatuur. Het wekte bij beide broers een blijvende liefde op voor het geschreven woord.

Het was via Henny dat Timo van der Eng in de jaren tachtig zijn eerste stappen in de uitgeefwereld zette. Henny, werkzaam bij de educatieve omroep Teleac, hielp zijn vijftien jaar jongere broer aan een baantje als redacteur bij de uitgeverij van de omroep. De student geschiedenis, die in een kraakpand in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt woonde, zou tot 2000 voor Teleac blijven werken.

Amsterdamse popprijs

Ondertussen begon Van der Eng ook zelf te schrijven, onder meer reisverhalen voor Het Parool. Ook volgden banen in de managementlaag bij uitgeverijen als A.W. Bruna, Nieuw Amsterdam en Tijdsbeeld Media. Muzikaal genoot hij ook een bescheiden succes. Met zijn band Via Boetzi haalde hij de finale van de Amsterdamse Popprijs.

Toen Van der Eng in 2010 een plotselinge afslag nam naar de misdaadjournalistiek, was de onderwereld nog niet zo wreed en luguber als nu. Zijn fascinatie voor de ‘menselijke kant’ van de misdadiger, leidde in zijn gezin nog niet voor bezorgdheid. Dat begon te veranderen toen er opeens ‘vergismoorden’ plaatsvonden, familieleden van kroongetuigen werden doodgeschoten en misdaadjournalist Peter R. de Vries werd vermoord.

Caris: ‘Toen Timo met de misdaadjournalistiek begon, vond ik dat niet erg. Ik dacht: hij moet gewoon doen wat hij leuk vindt. Maar als hij er nu voor had gekozen, had ik dat denk ik geen plezierige gedachte gevonden.’

In 2019 werd er een uitgezaaid melanoom bij Van der Eng geconstateerd. Bang om dood te gaan was hij niet. Hij had nog wel iets meer tijd gewild om zijn laatste werk te voltooien: een misdaadroman.