‘Even dacht ik: ik ga weer alles doen zoals in de eerste veertig jaar van mijn leven. Maar zo werkt het niet’

‘Toen mijn man vijf jaar geleden overleed, vroeg ik aan mijn zoons: wat gaan we doen? Toen lieten ze me beloven dat we niet zouden verhuizen tot zij uit huis zouden zijn. Omdat ze vrienden nodig hadden, hun vertrouwde omgeving.’

En dus bleef Fransje Versloot (60) in het Friese Terkaple, uitgestrekte weilanden rondom. ‘Nu is de oudste in Eindhoven een eigen bedrijf begonnen en studeert de jongste in Enschede. En heb ik soms het gevoel: de rest heeft al een trein genomen en ik zit nog met mijn koffer op het station te wachten op de mijne.

‘Ik kom uit een ondernemersgezin in de buurt van Venlo. Ik ben bedrijfseconoom, was consultant tot mijn 35ste en woonde toen in de Randstad. Maar het gekonkel in bedrijven, daar ben ik te gevoelig voor. Ik stond stijf van de stress. Ik wilde graag een gezin, maar als je zelf niet in evenwicht bent, is het verdomde moeilijk om een stabiele relatie op te bouwen.

‘Toen ben ik een half jaar op reis gegaan naar India. Daarna wilde ik als zelfstandige iets voor de cliniclowns doen in de pr-hoek. Het contact liep moeizaam en toen zei een dame aan de receptie: waarom word je geen clown? Ik dacht: doe niet zo raar. Maar als kind vond ik niets zo leuk als stukjes opvoeren tussen de schuifdeuren, dus ik ben naar de clownsschool gegaan in Amsterdam. Toch ben ik niet als clown gaan werken. Een goede clown kan à la minute elke emotie oproepen en ik kwam niet bij mijn woede. Mensen denken: leuk, een clownsopleiding, maar ik vond het heftig. Een soort psychotherapie.’

‘In mijn vrije tijd ging ik schilderen. Ik was zzp’er geworden en dacht: je moet iets om handen hebben als je geen klanten hebt. Op de schildercursus kreeg ik een discussie met de docent. Ik had hem om hulp gevraagd en hij nam mijn palet over en ging door mijn schilderij heen. Ik zei: je hebt het verpest. Hij zei: met zo’n mentaliteit kun je wel naar de academie. Mijn temperament komt van pas als je in deze wereld een plek wilt bemachtigen.’

Hoe heb je je man ontmoet?

‘Toen ik 40 was, kwam een drukker bij mij thuis om een schilderij uit te zoeken voor een kunstkalender. Hij had een dubbele afspraak gemaakt met iemand en vroeg of ik er bezwaar tegen had dat hij die meebracht. Dat was Jan. Die zat ineens bij mij thuis op de bank. Na onze tweede afspraak zijn we gaan samenwonen en na drie maanden was ik zwanger. Hij had een automuseum in Deventer, dus ik ben daarheen vertrokken.’

‘We wilden meteen niet meer zonder elkaar. Bij die tweede afspraak gingen we naar het strand en vertelde hij me dat hij niet gezond was. Hij zei: ik heb een horizon van een jaar of tien. Ik vroeg: hoe zie je dat dan voor je? Hij wilde léven. Genieten en de mooiste plekken van de wereld zien. Ik wilde ontzettend graag een kind. We hadden geen tijd te verliezen en hebben ons gezin gesticht. We waren zo waanzinnig verliefd.

‘Ik besef dat onze keuze ergens ook pijnlijk was voor onze zoons, die gek zijn op hun vader en hem jong verloren. Toen we met het automuseum moesten verhuizen, kwamen we hier in Friesland terecht. Dit huis was met z’n vieren best krap. Maar dat was de bedoeling. We wilden dicht op elkaar zitten. Intens leven en plezier hebben met z’n vieren. ’

Wil je hier blijven?

‘De eerste jaren na Jans dood ging ik heel hard werken. Totdat ik merkte dat het voor de kinderen beter was als ik om drie uur met de theepot thuis klaarzat.

‘Daarna ben ik bezig geweest met het ontmantelen van het museum. Zo heb ik nog veel geleerd over zijn verleden. Ik wist bijvoorbeeld dat Jan ook een zaak was begonnen toen hij studeerde en heb zijn compagnons van destijds gesproken. Dat is toch mooi om over te kunnen vertellen aan je zoon die hetzelfde doet?

‘En nu zit ik te broeden op wat komen gaat. Even heb ik gedacht: ik ga gewoon weer alles doen zoals in de eerste veertig jaar van mijn leven. Maar zo werkt het niet. Wel kies ik ervoor om voorlopig weer alleen te wonen. Er zijn nieuwe verliefdheden geweest, maar ik moet eerst opnieuw uitzoeken wie ik ben, wat voor míj belangrijk is.’

Heb je daar al een idee van?

‘Het schilderen is mijn lust en mijn leven. Maar ik kan de inspiratie niet afdwingen. Het is een rustig leven hier en dat komt mijn creativiteit niet ten goede. Om te kunnen schilderen moet ik reizen, gesprekken voeren, indrukken opzuigen. Ik moet bijna overprikkeld raken.

‘Ik heb ook een flat in Den Haag, ik houd van de stad. Maar ik wil het hier niet achter me laten. Soms denk ik: twee huizen, doe even normaal. Zo knaagt de ratio aan me. Ik hoef niks, kan alles. Dat is fijn maar ook lastig.

‘Moet het nog groots? Dat vraag ik me wel af. Ik wilde vroeger in musea hangen, had waanzinnige ambities. Nu denk ik: het kleine is minstens zo mooi. Dat er mensen zijn die al twintig jaar elke dag plezier of troost halen uit een schilderij van mij dat bij ze hangt. Ongelofelijk, dat ik dat heb kunnen geven. Laatst had ik bijna een winkel geopend in Den Haag met mijn kunst, tot ik dacht: waarom? Misschien is dat ook leeftijd, dat je kijkt: wat wil ik nog per se? En misschien wil ik wel van groot naar klein. Maar ik zal altijd gulzig en gretig leven.’

Buiten, vanuit haar tuin, kan Versloot het graf van haar man zien. Haar huis staat pal achter de kerk en hij ligt op het kerkhof. Ze wijst: ‘Ze hebben een paadje voor me gemaakt, zodat ik er vanaf hier op kan. Lief, hè?’