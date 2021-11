Eva Longoria prijst een niksig restaurant aan, Nigella Lawson wil vlees eten

Eva Longoria. Beeld WireImage

Charmant

Al sinds mensenheugenis vinden restaurants het fijn als ze bezocht worden door beroemdheden. In oude tijden maakte een restauranthouder, als Frank Sinatra of anders Willeke Alberti een hapje kwam eten, altijd een foto van zichzelf met de ster in kwestie, en zo’n foto hing omkrullend en vergelend jarenlang aan de muur. Een ster in de zaak is net zo’n erkenning als een Michelinster. Maar soms is de erkenning onterecht.

Actrice Eva Longoria, kwam deze week aan het licht, bezocht in 2017 een filiaal van de zeer generieke pizzaketen Pizza Express in Cardiff, en vertelde aan acteur Jack Whitehall dat ze ‘een ongelofelijk Italiaans restaurantje’ had gevonden met een ‘charmante eigenaar’ en ‘de beste pasta die ik in de hele wereld heb gegeten’. Het is belangrijk om te vermelden dat Longoria zelf kookboeken heeft uitgebracht en een Italiaanse achternaam heeft – dan zou je beter moeten weten.

Deze anekdote werd deze week door Whitehall verteld in een podcast, en Pizza Express pikte dit op. In een tweet schreef Pizza Express zelf: ‘Luister naar deze podcast (…) over wat Eva Longoria een van de beste restaurants van de wereld vindt. Het is een klein familiezaakje in Cardiff.’ En dan ook nog een knipoogemoji.

Een slecht restaurant dat zijn lachen niet kan inhouden om het feit dat een ster ze de hemel in prijst: het is een nieuwe dimensie in restaurants die blij zijn met beroemdheden.

Nigella Lawson. Beeld Dave Benett/Getty Images

Tanden

Nog meer voedingsnieuws: Nigella Lawson heeft een kookboek uitgebracht met de deprimerende titel Cook, Eat, Repeat. Wij van de sterrenrubriek begrijpen niet waarom je als tv-chef de nadruk zou leggen op de Sisyphus-achtige sleur die koken kan zijn, maar goed. Het is wel de waarheid.

Lawson is sowieso van de waarheid, dus vertelde zij in een interview om haar kookboek te promoten over de keer dat de geheime dienst dacht dat er een aanslag op het leven van Salman Rushdie was gepleegd. In haar keukentje. Lawson woonde als twintiger in een kleine flat, en Salman Rushdie – die er een hand van had om beste vrienden of de verkering te worden van mooie en goed kokende vrouwen – kwam bij haar eten. De geheime dienst, die Rushdie in die tijd beveiligde omdat er een fatwa over hem was uitgeroepen, wachtte in Lawsons slaapkamertje.

Maar het lam brandde aan in haar oven, er ontstond een rookwolk, Nigella werd roetzwart, en de beveiligers dachten dat er een aanslag was gepleegd en bestormden haar keuken. ‘Het lam was verpest’, aldus Lawson.

Nog meer waarheid: in andere interviews die ze de afgelopen weken gaf, vertelde Lawson ook over haar twee wekende durende experiment om veganistisch te eten. Dat was geen succes. Mensen zijn er niet voor gemaakt, concludeerde Lawson. ‘Ik wil echt eten eten, omdat ik het gevoel heb dat wij onze tanden hebben om vlees mee te eten’, zei ze. Misschien moet ze nu ook een tijdje beveiliging.