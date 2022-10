Esther Ouwehand: ‘Ik heb er nooit van gedroomd in de politiek te zitten, ik zou veel liever in een platenzaak werken’

Kamerlid Esther Ouwehand en haar Partij voor de Dieren worden tegenwoordig serieuzer genomen door kiezers, parlement en pers, hoewel ze zich nooit aan de geldende mores in de parlementaire omgang heeft gehouden. ‘De tijd is rijp. Het kaartenhuis begint in te storten.’

Esther Ouwehand (46) ligt met haar hoofd voorover op het tafelblad in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer. Ze bonkt zachtjes met haar voorhoofd op de harde ondergrond, een handeling die ook wel headdesk wordt genoemd.

Het is de tweede dag van het grote politieke debat over de Miljoenennota, ze heeft net geprobeerd bij de premier antwoorden los te peuteren op vragen over lagere belastingen op groenten en fruit (dat is omgeven met ‘heel veel complexiteit’, volgens hem, iets met het verschil tussen gesneden worteltjes of hele, en tussen een appel en een potje appelmoes), over enkel en/of dubbel glas in sociale huurwoningen, over een internationaal handelsverdrag dat met goedkoop rundvlees en ontbossing gepaard gaat, en over stikstof natuurlijk; in heel veel van de kwesties die ze aankaart speelt stikstof een glansrol.

Esther Ouwehand legt haar taken als Kamerlid en als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren tijdelijk neer. Ze kampt met gezondheidsproblemen als gevolg van overbelasting, zo maakte ze vandaag bekend. Dit interview vond plaats voordat dat bekend werd.

De antwoorden kwamen niet en nu ligt ze even te hoofdbonken. Haar GroenLinks-collega Laura Bromet maakt er een foto van en zet die op Twitter met als commentaar: ‘Dat snap ik: ze trekt het even niet meer’. Ouwehand plaatst hem door op haar Instagramaccount; hij krijgt duizenden ‘vind-ik-leuk’jes.

Het gehakketak tussen Mark Rutte en Esther Ouwehand is de laatste jaren een beetje anders geworden. Sinds corona. Dat is de crisis die ook wel bekendstaat als de pandemie die de Partij voor de Dieren bevestigde in het gelijk dat het stom was om waarschuwingen voor zoönose-uitbraken te negeren. Daarna kwam de stikstofcrisis, en ook daarvan kan ze zeggen: zie je wel.

Het is Haagse journalisten ook opgevallen, de premier lijkt alerter als de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren aan het woord is, laat de flauwe grapjes vaker achterwege. ‘Het is stil in de Kamer als Ouwehand spreekt’, schreef Trouw zelfs midden in de coronacrisis. Al schreef de verslaggever van Trouw er ook bij dat dit niet meteen leidde tot het aannemen van allerhande voorstellen uit Ouwehands koker.

Een paar dagen voor het debat over de Miljoenennota zit Ouwehand in een lunchcafé in het centrum van Den Haag om met de Volkskrant te spreken. Zij heeft de plek uitgezocht, alle producten zijn er plantaardig op de dierlijke zuivel na, en de CO 2 -uitstoot wordt volgens de menukaart ‘voor 110 procent’ gecompenseerd door bomen te planten.

Ze zit te kauwen op de vraag of het klopt, van dat serieuzer nemen, door corona en door de stikstofklem waarin opeenvolgende kabinetten zich gemanoeuvreerd hebben. Ze concludeert: ‘Het is platter. Vroeger hadden we twee zetels, nu hebben we er zes.’

Politici verwijzen zelf nooit naar peilingen, want peilingen zijn dagkoersen en pochen over dagkoersen is levensgevaarlijk, maar in de Peilingwijzer, een gemiddelde van enkele serieuze peilingen, staat Ouwehands partij stabiel op groei, groter dan het CDA en bijna net zo groot als de PvdA en GroenLinks. Gedoe in de partij rond een afsplitser en rond dissidenten, rond de leiderschapsstijl van Marianne Thieme die tot 2019 het boegbeeld was, rond de petten van partijgrondlegger Niko Koffeman die als Eerste Kamerlid voor een vleestaks pleitte en tegelijkertijd zakelijke belangen had in de vleesvervangersbusiness: het lijkt de opmars niet te deren.

Esther Ouwehand. Beeld Imke Panhuijzen

‘In 2006, toen Marianne en ik met z’n tweeën het parlement in kwamen, dachten de andere partijen nog: de kiezer heeft een grap uitgehaald, dit is één keer en nooit meer. Toen we vier jaar later nóg een keer werden gekozen, kwamen de politiek assistenten van ministers langs om hun 06-nummer te geven. Ik was stomverbaasd. Al die jaren heb ik niet geweten dat het blijkbaar normaal is om als Kamerlid rechtstreeks te bellen met de assistent van de minister om informeel kwesties af te kaarten. Toen ze na vier jaar dachten: die gaan niet meer weg, mocht ik ook bellen. Zo werkt het circuitje. Daarna bléven we groeien en dan gaan ze in Den Haag vanzelf anders naar je kijken, want dan realiseren ze zich dat veel kiezers kennelijk ook vinden dat het fundamenteel anders moet met de bio-industrie, de veehouderij en het klimaatbeleid.’

Wat ook heeft geholpen: ‘De uitspraak van de Raad van State dat de staat jarenlang illegaal bezig is geweest met vergunningen voor stikstofuitstoot. Toen stond het kabinet met de rug tegen de muur en zijn meer partijen omgegaan. Toen maakte D66 de draai, en vonden ze daar ineens dat de veestapel moet halveren.’

En het helpt ook om gelijk te krijgen met de coronacrisis?

‘Nee! Dat was afschuwelijk. Kijk wat een ellende ervan is gekomen. De doden, de zieken. En mensen die dachten dat ze elkaar kenden en begrepen, zijn elkaar kwijtgeraakt aan verschrikkelijke complotten. Dat is mij ook overkomen.’

Of de premier tegenwoordig ook met grotere ernst en meer aandacht naar haar standpunten kijkt, durft ze niet met zekerheid te zeggen. ‘Nou ja, vroeger noemde hij ons ‘de diertjes’. Dat hoor je hem niet meer zeggen.’

Heeft hij je nog niet uitgenodigd op het Torentje? De meest obscure clubs mogen daar langs komen.

‘Kijk hier, een sms-wisseling – ik bewaar mijn sms’jes wel. Hij: ‘We moeten een keer koffie doen!’ Ik: ‘Gaan we doen.’ Dat was 4 juni 2020. Het is er nog niet van gekomen.’

Toen Ouwehand klein was, at ze thuis in Katwijk elke dag vlees, aardappelen en groente. ‘Mijn vader werkte als metselaar in de bouw. Hij is een socialist en vond: elke dag vlees op je bord is een verworvenheid. Daar hebben arbeiders voor gestreden. Ik wil mijn moeder niet beledigen, maar van de maaltijden thuis vond ik het vlees het lekkerst, aan de doorgekookte aardappelen en groente was niet zoveel. En toen zag ik een tv-reportage. Ik was 16 en in een actualiteitenprogramma lieten ze beelden zien van een veetransport. Het waren koeien. Ze konden nauwelijks nog op hun poten staan en werden de vrachtwagen in geschopt. Wat had je dán gedacht, zei ik tegen mezelf. Ik wilde daar niet meer aan meedoen. Mijn moeder ging voor mij heus niet anders koken, dus werd het voortaan elke dag groente, aardappelen en de enige vleesvervanger die je toen kon kopen: een Javaschijf. Die smaakte naar karton.’

Na één reportage: dat zullen weinigen je nadoen.

‘Als je laat zien hoe het eraan toegaat in de intensieve veehouderij of in veel slachthuizen, dan reageert iederéén – op een enkele psychopaat na – hetzelfde: dit is niet oké. Mensen zijn morele wezens. Er is niemand die het normaal vindt dat varkenshouders biggenstaarten eraf snijden omdat varkens anders in elkaars staarten gaan bijten, of als boeren kalfjes bij hun moeder weghalen. Het enige wat je hoeft te doen, is ernaar handelen.’

Heel weinig mensen handelen ernaar. Zo’n 6 procent van de bevolking is vegetariër. Bij misstanden in slachterijen is er ontsteltenis over hard slaan – ‘geweld’ – maar niet over het doden zelf, ook geweld. Veel mensen, de minister van Landbouw incluis, zeggen: zolang slachten netjes gebeurt, is het niet erg.

‘We hebben inderdaad allemaal een enorm talent voor zelfbedrog en excuses. De wereld zou er enorm van opknappen als niet iedereen kiest voor de makkelijkste weg.’

Je schreef in je boek over zoönosen dat mensen gek worden als ze in Boer zoekt vrouw zien hoe aflammeren gaat: geiten moeten jongen werpen om de melkproductie op gang te houden, de geitenlammetjes worden in een doos gestopt, de melk is voor de geitenkaas. Maar er wordt geen gram minder geitenkaas gegeten?

‘De zuivelsector heeft lang kunnen gedijen door niet te laten zien hoe het werkt. Alle landbouwministers die ik hierover vragen heb gesteld, en dat zijn er een hoop, moffelen het weg. Behalve Henk Bleker. Die was destructief, en hij was er heel helder over dat de natuur wat hem betreft kan verpieteren. De rest verbloemt het. Ik kan dat alleen verklaren dat ze dat doen uit ongemak en schaamte.

‘En ze zeggen: de consument kan zichzelf informeren en heeft kennelijk geen bezwaren. Dat is het verleggen van de verantwoordelijkheid van het systeem naar het individu, dat misleid wordt met romantische filmpjes over het boerenleven. Zolang er geen openheid is, zullen mensen filmen in stallen om te tonen wat er gebeurt. Daar kun je verontwaardigd over zijn, maar als de overheid de transparantie niet regelt, doen activisten het.’

Wist je dat allemaal al toen je vlees weigerde op je 16de?

‘Er was nog geen internet. Bij de Vegetariërsbond kon je boekjes en folders krijgen, en daar stond veel in over dierenleed, maar bijvoorbeeld niets over klimaat. Dat vlees eten inefficiënt is omdat je bomen moet kappen om soja voor veevoer te verbouwen, voor één biefstukje. Dat de toegang tot voedsel ongelijk is verdeeld. Daar zeg je allemaal nee tegen als je stopt met vlees eten. Ik nam afscheid van een kortetermijnbevrediging, en ik kreeg er rust voor terug. Omdat ik naar mijn waarden ben gaan leven. Anderen lachen je misschien uit, maar er is niks mis met het volgen van je morele intuïtie. En als je stopt met vlees eten, krijgt de aarde er een heleboel voordelen gratis bij.’

De matige jeugdervaringen met de Javaschijf heeft ze gemeen met Daan de Neef, die ze noemt als een van haar dierbaarste vrienden. De Neef werkte lang voor de VVD-fractie en was tussen maart vorig jaar en september dit jaar Kamerlid voor de VVD. Hij stond even vol in de belangstelling toen hij onlangs opstapte bij de VVD vanwege de buitenslapers in Ter Apel en het ‘ijskoude asielbeleid’ van zijn partij. Tien jaar geleden kwamen ze er via Twitter achter dat ze beiden veganist zijn, hart voor dieren hebben alsook dezelfde muzieksmaak, uit de iets ruigere kant van het spectrum: Amenra (doommetal uit België) en Chat Pile (‘hele zware metal’, aldus De Neef). Sindsdien is er ‘zielsverwantschap’ (De Neef) en lopen ze samen muziekfestivals als Zwarte Cross af. Via Ouwehand leerde De Neef zijn vriendin kennen (‘bij een concert van Amenra!’), zij is raadslid voor de Partij voor de Dieren in Den Haag. Hij noemt Ouwehand ‘heel autonoom’ en iemand die ‘heel opgeruimd kan denken’.

Daan vertelde dat jullie op het Roadburn Festival in Tilburg waren, de sfeer was ‘heel serieus, kunstzinnig, donker en zwaar’, en dan trek jij om 1 uur ’s nachts een sinaasappel uit je rugzak. Hij vindt dat ‘heel erg typisch Esther’.

‘Als iedereen aan het bier staat, pel ik een sinaasappel. Ik drink sowieso niet.’

Esther Ouwehand. Beeld Imke Panhuijzen

Hoe leef jij?

‘Ik eet volledig plantaardig. Laatst adviseerde het kabinet om thuis de verwarming op 19 graden te zetten, en er verschenen verhalen over hoe koud rijksambtenaren het zullen krijgen nu de verwarming op ministeries van 21 naar 19 graden gaat. Ik dacht: waar hébben ze het over? Bij mij staat-ie nooit hoger dan 18. Boodschappen haal ik zoveel mogelijk bij de biologische, zelfstandige natuurwinkel. Ik wil niet de zakken van de Jumbo spekken. Dat is het moeilijkst, want overal zitten grote supermarkten die tot 10 uur ’s avonds open zijn.

Ik reis per trein en fiets. Eén keer in mijn leven ben ik met vliegvakantie geweest naar Sardinië. Ik vond het vreselijk. Nog los van de milieubezwaren is het stom om in een vertrekhal te moeten hangen vol winkels die je rotzooi willen aansmeren die je niet nodig hebt. Het stinkt er naar kerosine. Er is geen reet aan.

Voor het werk heb ik wel een paar keer gevlogen. Ik ben een keer ingegaan op een uitnodiging van de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in New York, omdat ik vond dat een organisatie die vrede en veiligheid wil bevorderen dat niet kan doen zonder over vlees te discussiëren. Ik heb daar een film laten zien over de gevolgen van de veehouderij. Het zijn ontzettend moeilijke afwegingen. Zo’n reis was nuttig, als het mij lukt om iemand een heel klein beetje over te laten hellen naar de goede kant.

En mijn kleding is tweedehands, ik koop niets nieuw.’

Dat blijkt ook bij de voorbereiding voor de fotosessie die Volkskrant Magazine graag wil bij het interview. Er zijn fraaie nieuwe wollen truien uitgezocht, maar er komt een veto van Ouwehand. Vegans dragen geen wol. Omdat er dierenleed bij de productie komt kijken, zoals het afsnijden van de huid rondom het achterwerk van een schaap. En omdat de meest consequente vegans vinden dat je niet mag beschikken over de wol van een schaap dat daar zelf geen zeggenschap over heeft gehad.

Hoe recht in de leer te zijn, is een terugkerend onderwerp van debat onder de achterban. Zoals: laat ik me vaccineren tegen corona? Vaccins voor mensen worden getest op dieren. Dat is verplicht, maar voor vegans bezwaarlijk. Ouwehand liet de pandemiebestrijding zwaarder wegen en nam het vaccin.

In het Katwijk uit Ouwehands jeugd heersten het CDA en de zondagsrust. ‘Elke wijk had zijn eigen kerk. In de kennissenkring van mijn ouders werden heftige discussies gevoerd over de dominees van de ander. Die was te licht, die te zwaar, die te streng. Daardoor ging ik twijfelen. Het zou toch té toevallig zijn dat wij in de Maranathakerk in de nieuwbouwwijk Rijnsoever in Katwijk uit al die discussies precies het juiste eruit hadden gehaald, precies zoals God het bedoeld heeft? Het leek me heel onwaarschijnlijk dat wij het als enigen hadden begrepen. Ik heb dat hele geloof nooit echt omarmd, geloof ik.’

Ook niet het deel over rentmeesterschap en de zorg voor de aarde en de ideeën over het paradijs waarin Adam en Eva alleen fruit aten?

‘Dat heeft me nooit zo getrokken. Mijn overtuigingen heb ik van ergens anders meegekregen. Van mijn moeder die zei dat het in het leven niet draait om je eigen belangetjes, en van mijn vader die zei: als je iets belangrijk vindt, moet je het steunen. Daar heb ik veel meer aan gehad dan aan de Bijbel. En aan Hans Achterhuis, de filosoof. Hij kan prachtig vertellen over Albert Camus, die over de opstandige mens heeft gezegd: dat is een mens die nee zegt. Camus schreef over mensen die een streep trekken en nee zeggen tegen het systeem. Wat ik ervan heb onthouden is dat nee het belangrijkste woord is dat je kunt zeggen in je leven.’

Zelf was je geen opstandig mens. Je lijmde je niet vast aan de deuren van multinationals, je bezette geen slachthuizen.

‘Totaal niet. Ik was donateur van allerlei organisaties en ik schreef ingezonden brieven naar de krant. Toen ik me achttien jaar geleden meldde op het kantoor van de Partij voor de Dieren kende ik niemand uit die wereld van activisme. Daarvóór ben ik een tijdje proeflid geweest van GroenLinks. In hun programma stonden geweldige plaatjes van dingen waar ze tegen waren in zwart-wit – een kolencentrale – met daarnaast in rood potlood erbij getekend hoe ze het wel wilden – een windmolen. Dat was zo goed gedaan. Maar toen de Partij voor de Dieren werd opgericht wist ik: dit past beter bij mij. Het idee dat je de wereld beziet vanuit de meest kwetsbaren, waar dan ook nog eens lacherig over wordt gedaan – de dieren – en dat je van daaruit fundamentele oplossingen zoekt voor de leefbaarheid van de aarde. Dat was ik nog nergens tegengekomen. Ze zochten een coördinator voor het partijbureau; ik had gewerkt in de marketing en met vrijwilligers in het jongerenwerk: dit kon ik.’

Van dat ‘lacherig doen’ heeft ze een bak voorbeelden. Aan de vooravond van haar installatie als lid van de Tweede Kamer begon het al, ze was te gast in een radioprogramma samen met twee andere nieuwe collega-parlementariërs. Een van hen was Sybrand Buma, toen net nieuw Kamerlid voor het CDA, tegenwoordig burgemeester in Leeuwarden. ‘Gewoon zo’n gesprekje. Ben je nerveus, waar kijk je naar uit, neem je morgen je moeder mee? En toen merkte Sybrand op: ‘Ik ben benieuwd of mevrouw Ouwehand morgen in kippenpak komt!’’

Ze doet na hoe hij lachte om zijn eigen vondst: ‘Hô, hô, hô.’

‘Marianne en ik waren een bezienswaardigheid. Elke gelegenheid om ons uit te lachen werd met beide handen aangegrepen. Ging het over een onderzeeër uit de Walrusklasse, dan gingen ze knipogend naar ons wijzen: hahaha, walrus! Een CDA-Kamerlid ging De Telegraaf bellen om te zeggen dat ze in onze kantoren kruimels hadden gestrooid voor de muizen, zodat we ons thuis zouden voelen.

‘Men vond ons maar raar. We hielden ons niet aan de mores. We gebruiken onze spreektijd tijdens een debat niet om voor de zoveelste keer een verhaal af te steken waarop je alleen maar lulkoek van de minister terugkrijgt, maar om veertig moties in te dienen over dierenwelzijn. Daar zaten voorstellen tussen die we letterlijk hadden gekopieerd uit de verkiezingsprogramma’s van coalitiepartijen: de ene wilde een chipplicht voor katten, de andere vond ook dat er te veel dieren waren in de veehouderij en dat er iets moet gebeuren aan de bio-industrie. Wij schreven er voorstellen over, ze hoefden alleen vóór iets te stemmen waar ze volgens hun programma toch al voor waren. En dan stemden ze tegen.’

Bij bladeren door het archief valt op dat ook de pers in de beginjaren weinig van de nieuwlichterij moest hebben. Er verschenen stukken over ‘de irritatie’ die Ouwehand en Thieme wekten. Over ‘onverantwoordelijk’ gedrag omdat ze zo veel Kamervragen stelden dat twee ambtenaren op het ministerie van Landbouw een voltijdbaan hadden aan de beantwoording. En het ging eindeloos over die ene motie om de goudvissenkom te verbieden.

Dat ging lang door. Vier jaar geleden, toen bij de gemeenteraadsverkiezingen het aantal zetels van de PvdD verdrievoudigde, vooral in de grote steden, werd op tv geconstateerd dat de dieren winnen ‘op de plek waar de minste dieren wonen’, tenzij je Artis meetelt, en de zwerfkatten in Den Haag.

Het is allemaal vanuit de status quo geschreven. Seksistisch ook. Ik noteerde: ‘de dierenpoezen’, ‘de dierendiva’s’, ‘de dierenmeisjes’, en toen het tussen jou en Marianne niet boterde: de ‘battle of the babes’. Alsof wij als pers ook de orde aan het beschermen waren.

‘We zijn altijd een beetje ongrijpbaar geweest voor de parlementaire pers. Omdat we niet meededen met de afspraak dat je voorstellen doet en daar net zo lang aan schaaft tot je steun hebt gekregen. We hebben ongemakkelijke boodschappen, veel mensen schamen zich stiekem over de schandalige omgang met productiedieren, ze willen het niet weten. Als je er toch over begint, worden ze boos. Woedend. Ook progressieve leiders haastten zich daarom te zeggen dat ze heus van een gehaktbal houden; ze willen niemand voor het hoofd stoten.

‘Wij zitten in een ander universum. Daardoor vallen we buiten het frame van wie heeft het goed gedaan, wie heeft meerderheden gesmeed, wie beheerst het spel? Ik begrijp heus dat de uitkomst van de dagelijkse debatten in Den Haag heel erg relevant is. Maar als je alleen daarnaar kijkt, informeer je burgers onvoldoende over welke problemen er spelen en welke visies daarop zijn. En als we vervolgens drie keer zoveel gemeenteraadszetels krijgen en de pers moet dat duiden, dan krijg je dit: een analyse over Artis en zwerfkatten.

‘Behalve Boerderij, het vakblad. Dat schreef meteen inhoudelijk over ons. Daar wisten ze dat onze systeemanalyse niet nieuw was, over hoe de nadruk op innovaties heeft geleid tot halvering van het aantal boeren en steeds rijker wordende banken en veevoederjongens en stallenbouwers, terwijl kleine boeren uit de markt werden gedrukt.’

Wat ze erbij gezegd wil hebben: ‘Nu veronderstel je dat ik dat uitlachen erg vond. Totaal niet. Ik ging ervan uit dat er weerstand zou zijn en dat we belachelijk zouden worden gemaakt. Dat weet ik al mijn hele leven. Als je aan zoiets begint, moet je een realistisch beeld hebben. Alle emancipatiebewegingen stuiten op weerstand. Vrouwen die kiesrecht wilden, kregen ook te horen: wat is dát voor iets belachelijks, waar gaat dat heen? Mensen hebben hun leven op het spel gezet voor burgerrechten en ontzettend grote offers gebracht om de maatschappij te veranderen. Wat ik doe, is peanuts. Ik hoef alleen naar het parlement te fietsen en tegen Rutte te zeggen dat er van alles niet deugt.’

Esther Ouwehand. Beeld Imke Panhuijzen

Door je nadrukkelijk buiten het systeem te plaatsen in een bubbel, kom je politiek niet ver. De omslag komt door rechtszaken. Is iemand als Johan Vollenbroek, die procedeert tegen milieuvergunningen en het roemruchte stikstofvonnis forceerde, niet effectiever?

‘Je hebt allebei nodig. Het is duwen van buitenaf en van binnenuit. De maatschappelijke beweging die radicale verandering wil, verdient een politieke stem. Daar ben ik van. Het is heus niet zo dat ik mijn leven lang ervan heb gedroomd om in de politiek te zitten, ik zou echt veel liever in een platenzaak werken. Maar dit is ons moment, dat weet ik zeker. Later ga ik wel een keer een kalmer bestaan leiden. Tegen de eigenaar van Velvet in Leiden roep ik altijd: Mark, als ik niet meer in de politiek zit kom ik hier werken hoor! Is goed, zegt-ie dan. Heerlijk. Platen draaien, klanten helpen, winkeloptredens organiseren. Al zal ik me een beetje moeten inhouden met die soms obscure smaak van mij. Chat Pile en Terzij de Horde of Verwoed misschien niet. Maar True Widow en Lewsberg kunnen heel goed.’

Veel politici die een partij aanvoeren schrijven een boek. Meestal is dat een mix van jeugdervaringen, ideeënontwikkeling, een vleugje partijprogramma en persoonlijke anekdotes om de mens achter de politicus in te kleuren. Ouwehand schreef ook een boek: Dieren kunnen de pest krijgen. En dan? Het is een verzameling essays over ‘de kanteltijd waarin we leven’, virussen en de noodzaak tot uitzoomen ‘als een astronaut’.

Met nul persoonlijke noten.

Ze moet lachen: ‘Moest dat dan? Ik lees geen boeken van andere politici. Kennelijk heb ik de notitie met instructies gemist.’

Maar serieus: publieke figuren construeren vaak een gestroomlijnd verhaal over wie ze zijn, vol persoonlijke, bepalende ervaringen en verhalen over ontmoetingen met gewone mensen. Dat wordt dan hun publieke persona. Jij doet dat niet.

‘Tijdens mijn eerste optreden in de Tweede Kamer sprak ik over ammoniakuitstoot en krimp van de veestapel, toen al ja, het was 2006. Het was een streng betoog vol cijfers en techniek. Na afloop zeiden collega’s tegen me: ‘Maar dit was je maiden speech! Hoe dan?’ Dan moet je namelijk over jezelf vertellen en over je oma die altijd zulke lekkere soep maakte en hoe die soep je overtuigingen heeft gevormd. Wist ik veel.

‘Ja, ik ken de verhalen over Mark Rutte die een kledingmake-over kreeg, en over Diederik Samsom die geüpgraded is met goede pakken en intensieve debattraining. Ik heb heus weleens een cursus gevolgd, maar ik word er niet beter van als ik me laat trainen. Dan maar minder oneliners. En ik heb iemand die me helpt met kleding uitzoeken die netjes is en niet afleidt als ik publiek moet optreden. Het moet tweedehands zijn en vegan. De schoenen plat. Iedereen die vindt dat vrouwen hakken moeten dragen, moet ze vooral zelf lekker dragen.’

Je denkt dat we in een kanteltijd leven. Waaraan zie je dat?

‘Aan alles. Aan mensen die bij de Stemwijzer bij ons uitkomen, ‘help!’ denken, vervolgens ons programma lezen en puzzelstukjes op hun plek zien vallen. Het gáát niet over truitjes breien voor duiven, maar over de vraag: wat is van waarde? De tijd is rijp. Het kaartenhuis begint in te storten. De corona-uitbraak heeft laten zien dat we niet buiten de natuur staan. De stikstofcrisis laat zien dat we problemen veel te lang voor ons uit hebben geschoven, en tegen beter weten in hebben gehoopt dat de techniek ons wel zal redden. De bosbranden, de overstromingen, de droogte, het zijn tekenen dat dit het bepalende decennium is.

‘Nog steeds zijn er mensen die er niet aan willen, omdat Caroline van der Plas en Thierry Baudet zeggen dat er weinig aan de hand is, en omdat VVD en CDA altijd hebben meegedaan aan twijfel zaaien en dingen hebben geroepen als: ‘O en nu mogen we zeker niks meer vanwege de witsnuitlibel?’ Dan heb je de mensen niet echt meegenomen in de feiten.

‘Ik zie ook hoopvolle tekenen. Boeren die aan een plantaardige toekomst werken. De Duitse voorzitter van de landbouwclub die zegt dat hij zo’n transitie ingewikkeld vindt, maar meer voor- dan nadelen ziet. Een worstenmaker die de helft van zijn worsten van plantaardige ingrediënten maakt en niet meer van varkens. Als de commerciële jongens omgaan, weet je dat het een gelopen race is; dat zijn heus geen dierenactivisten. De geschiedenis en de wetenschap leren dat normen gaan verschuiven zodra een massa van 20 à 25 procent vóór iets is. Je hoeft niet te wachten tot de helft plus één vindt dat het anders moet. Zo ging het ook met roken.’

Je hebt geen kinderen, wel nichtjes en neefjes. Denk je nooit: hen wacht een verpeste wereld?

‘Ik heb nooit een kinderwens gehad, ik heb altijd geweten: dat gaat niet gebeuren. Ik heb geen onheilsgevoel dat het nooit meer goed komt, maar ik ben wel blij dat ik geen kinderen de wereld in hoef te sturen. Mijn zus heeft drie dochters, de middelste wilde een paar jaar geleden een terrasverwarmer in de tuin. Dan zeg ik: ‘Tess, je bent 16, je moet nog even mee hè?’’

CV Esther Ouwehand 10 juni 1976 Geboren in Katwijk. 1995-1999 Studie Beleid, Communicatie en Organisatie, Vrije Universiteit (niet afgemaakt). 1999-2004 Junior marketingmanager jongerentijdschriften Sanoma Uitgevers voor de bladen Tina, Yes en Fancy. 1993-2005 Medewerker en bestuurder jongerencentrum/poppodium De Schuit in Katwijk. 1994-2005 Bestuurder welzijnsorganisatie Factor Welzijn Katwijk. 2004-2006 Coördinator partijbureau Partij voor de Dieren. November 2006 - heden Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren. November 2015 - oktober 2016 Ziekteverlof wegens burn-out. Oktober 2019 - heden Fractievoorzitter Partij voor de Dieren. Januari 2021 Boek Dieren kunnen de pest krijgen. En dan? Esther Ouwehand is alleenstaand.