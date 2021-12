Erica Meiland bezorgt Emma Matras een lekkere mediaweek, Frits Sissing wil meer uitgeven

Erica en Martien Meiland. Beeld Brunopress

Klaar

Het woord ‘Meilandrel’ is net als bommelding een woord dat je makkelijk net verkeerd kunt uitspreken: is het Meilan-drel of Meiland-rel? Het laatste, natuurlijk.

Het werd gebruikt op telegraaf.nl, en de rel van deze week gaat om Erica Meiland. Zij deed uitspraken over boerka’s, waaronder: ‘Ik heb weleens drie van die pinguïns in de Hoofdstraat in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier.’

Vervolgens wisten sponsors van de familie niet hoe snel ze allerlei samenwerkingen met de Meilandclan moesten intrekken. Matrassenmerk Emma Matras stopte ermee: ‘haaks op onze waarden’. Milka, dat een tijd geleden met Erica’s dochter Maxime samenwerkte, haalde alle berichten online: ‘Er is dus momenteel geen enkele andere vorm van samenwerking tussen Milka en Maxime.’ Hallmark stopte met de productie van Meilandkaarten met daarop uitspraken als ‘Wijnen, wijnen, wijnen’ en ‘Wat goed’. (Hebben de Meilands een patent op ‘Wat goed’?) Ook HelloFresh en Nivea trokken zich terug.

Eén man stond achter Erica Meiland, en dat was Geert Wilders. Hij twitterde dat hij helemaal klaar was met merken die helemaal klaar waren met de Meilandjes. ‘Voor mij geen Emma Matras, Hallmark, Hello Fresh en Nivea meer. Ik ben er klaar mee. Erica Meiland is een dappere vrouw.’ Hij had er zelfs hashtags bij gezet. #meilandjes. #erica. Nog net geen #held.

Uw sterrenkijker kan zich voorstellen dat Emma Matras zelden zo’n lekkere mediaweek heeft gehad.

Frits Sissing Beeld Brunopress

Alfaman

Frits Sissing zou graag makkelijker geld uitgeven, luidde de kop op nu.nl. Die had dit sappige nieuws overgenomen uit een interview met Sissing in Veronica Superguide.

Wat zou Frits Sissing doen als hij beter was in uitgeven? ‘Mezelf meer verwennen. Dan ga ik naar nóg betere restaurants en bestel ik nóg betere wijnen, ga ik businessclass vliegen.’ Leuke fantasieën, maar tegelijkertijd vertelt hij ook dat hij onder de Balkenendenorm verdient, en dan is almaar businessclass naar Ibiza best prijzig. (Sissings favoriete vakantiebestemming, want BN’ers zijn zich er niet van bewust dat er nog meer plekken op aarde bestaan.)

Het grappige is dat uit hetzelfde interview in Veronica Superguide door een andere onlinekrant weer een ander nieuwtje werd gepeurd, ditmaal met het thema ‘afdankertje’. Sissing voelde het als afdankertje dat hij ooit het aanbod kreeg om Maestro te presenteren, terwijl hij zo graag Strictly Come Dancing had gemaakt. Hij was zelfs alfaman-achtig achter die droomklus aangegaan. ‘Ik stapte naar mijn baas en zei: het lijkt me duidelijk dat ik dat ga presenteren.’

Nou, dat liep anders: Sissing kreeg Maestro toegeworpen en Strictly ging naar ‘AAA-ster Reinout Oerlemans’ zoals Sissing hem in het interview noemt. Een zekere mate van tevredenheid kun je al lezende bijna horen als Frits Sissing opmerkt: ‘En kijk nu: Maestro komt al zes seizoenen boven de miljoengrens uit, terwijl Strictly Come Dancing al na een jaar van de buis werd gehaald.’

Geld, een Triple A-status, het is allemaal zo betrekkelijk. Uiteindelijk draait het leven om klassieke muziek en kijkcijfers.