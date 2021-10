Er zitten twee pubers op mijn bank – ze zijn heerlijk mals

Misschien is het naïef om er nog van op te kijken, na al die geruchten over een supergeheime elite van baby-eters. Maar ik vind het heftig, ik had niet gedacht dat wij als land, als cultuur, zo diep konden zinken.

Het schijnt bovendien al een tijdje aan de gang te zijn. En het komt niet eens uit de koker van John de Mol, van wie je het misschien nog had kunnen verwachten, nee: gewoon van de ‘beschaafde’ publieke omroep. Toen ik zaterdag de titel in beeld zag verschijnen, heb ik razendsnel weggezapt. Struisvogelgedrag, maar ik was nog niet toe aan de vreselijke waarheid.

Op dit moment zitten er bij mij op de bank nog twee in ongeschonden staat. Ik vrees dat ik hun veiligheid niet lang meer kan garanderen; ze zijn hartstikke mals. Vroeg of laat zal ik ze moeten voeren aan het monster. Want zo staan we ervoor: herfst 2021, een doodgewone tv-avond, en Heel Holland Bakt Kids.