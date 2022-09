Er zit niets anders op: ik moet vijftien jaar Kardashians terugkijken

‘Je mist meer dan je meemaakt’, zei wijlen Martin Bril. Hij had gelijk. Zelf mis ik ontzettend veel. Ik heb The Sopranos nooit gezien, of Game of Thrones, laat staan Wie is de mol?, Friends, Grey’s anatomy, iets met een eiland waar mensen juist wel, of juist niet met elkaar moeten neuken, As the World Turns en tientallen series en shows meer.

Dat is niet omdat ik me daar te goed voor voel, of zo. Ik kijk wél naar Say Yes To the Dress, Lang leve de liefde, My 600-lb Life, allerlei dingen met zwangere tienermoeders, ik heb in mijn leven honderden Tell Sell-uitzendingen gezien (de Wraptronic! De Legtastic! De Snuggie!) en naar Cheers ben ik zelfs blijven kijken toen Shelley Long allang weg was.

Er zit, kortom, geen systeem in. En zo heb ik ook, door pure willekeur, Keeping Up with the Kardashians nooit gezien. Tot voor kort wist ik over die illustere familie alleen dit: 1: Kim Kardashian heeft een enorme kont. 3: een van de Kardashians was eerst een man en nu een vrouw. 3: Kardashian is eigenlijk een Armeense naam, die ze in Armenië uitspreken als ‘Kardasján’, met de klemtoon op de laatste lettergreep dus.

Dat is niet veel. Maar woensdag plaatste de krant een groot overzicht van dit ‘onvermijdelijk popcultureel fenomeen’ (ja, wrijf me vooral in dat ik een ignorante trien ben). Dit was mijn kans om mezelf eindelijk bij te spijkeren!

Over twee pagina’s stonden fotootjes van alle betrokkenen, verbonden door lijntjes. Bij elk fotootje stond een omschrijving. Zo kwam ik er algauw achter dat Kims kont inmiddels weer is gekrompen, dat Kourtney het met een ‘veganistische punkdrummer’ houdt en dat Kylie haar ‘matig geslaagde rapper’ heeft ingeruild voor een ‘handig en tikje ongemakkelijk hiphopfenomeen’.

Tot dusver kon ik het volgen, maar bij Rob Kardashian werd het lastiger. ‘Hij kreeg een kind met de ex van de vriend van zijn zusje en zette een sokkenbedrijf op.’ Ik probeerde dit te verwerken. Hij kreeg een sok van de ex van het kind van zijn vriend en zette een... nee, wacht, hij kreeg een bedrijf van een vriend van een ex met kindersokken.

Ik schudde Rob van me af en las verder. ‘Kendall Jenner kwam in het nieuws toen ze kennelijk niet in staat bleek een komkommer te snijden.’ Een komkómmer?! Wie kan er nou geen komkommer snijden?

Er zit niets anders op: ik moet vijftien jaar Kardashians terugkijken om erachter te komen waar het mis is gegaan in het leven van dat arme meisje. Vijftien jaar! Zo kom ik natuurlijk nooit toe aan The Sopranos.