Er zit dus een seconde tussen ‘camera aan’ en ‘praten’, en dat is de millennial pause

Millennials worden oud, en dat betekent dat ze inmiddels belachelijk worden gemaakt door de generatie na hen, Gen Z. Gen-Z’ers vinden het hilarisch dat millennials onironisch de ‘huilen van het lachen’-emoji gebruiken, dat ze met Harry Potter dwepen en dat ze ooit skinny jeans droegen.

So far so begrijpelijk, maar er is nog iets wat blijkbaar belachelijk is aan millennials, en dat is iets waar ik nog nooit bij had stilgestaan. Het heet ‘the millennial pause’. Wat is dat? Nou, als je een filmpje maakt van jezelf, dan zet je eerst de camerafunctie van je telefoon aan, daarna kijk je in de lens en daarna begin je met praten. Er zit dus misschien een seconde tussen ‘camera aan’ en ‘praten’, en dat is de millennial pause.

Mensen uit Gen Z beginnen gewoon met praten. Zij vertrouwen op een lopende camera, want bij hen loopt die camera al vanaf de geboorte trouw met hun leven mee.