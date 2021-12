Er komen nieuwe, betere woningen in Hadi’s buurt. Maar niet voor hem en de meeste andere bewoners

Karima Aissaoui heeft 25 jaar in de Amsterdamse wijk Slotervaart/Overtoomse Veld gewoond. Ze beschrijft in deze reeks, samen met de bewoners, hoe de golf van buurtverbetering over ze heen slaat, met alle gevolgen van dien.

‘Als je de situatie van boven bekijkt, zie je een bootje in van een oceaan. Roeispanen ontbreken.’ De Jacob Geelbuurt krijgt na jaren de nodige opfrisbeurt. Hadi Tehrani (54) moet daarvoor wel zijn appartement uit. Dat wordt immers gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Al snel laat het addertje onder het gras zich zien: van meer dan 120 huishoudens uit het deelproject Fase 1 mogen slechts tien huishoudens terugkeren naar de nieuwe woningen. Het Sociaal Plan dat door woningcorporatie De Alliantie in het leven is geroepen voor de Jacob Geelbuurt, voelt voor Hadi helemaal niet zo sociaal.

Hadi zit al jarenlang in een duw- en trekspel met de woningcorporatie en vertelt hierover in de keuken van zijn nieuwe woning in Amsterdam Oud-West. We drinken Iraanse thee. Meer dan een half jaar geleden vertrok hij gedwongen uit de Jacob Geelbuurt. Met het Sociaal Plan van de woningcorporatie worden 314 sociale huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor minimaal vijfhonderd nieuwe woningen. Minstens 285 daarvan worden koopwoningen of zullen boven de sociale huurgrens vallen. Hierdoor kunnen veel bewoners niet meer terugkeren.

Na zijn verhuizing naar de Kinkerbuurt stopt de ellende niet. Hadi’s woonkamer staat bomvol gestapelde spullen. ‘Excuses voor de chaos. Ik heb maanden gewacht op toestemming voor het bouwen van een schuur in mijn tuin.’ Ook op een telefoonaansluiting en isolatie in zijn woning was het lang wachten. Hadi is duidelijk aangedaan door de rompslomp rondom zijn woonsituatie. Hij stelt dat de woningcorporatie om veel geeft, maar niet om de bewoners. Hadi vluchtte in 1994 vanuit Iran naar Nederland. Na meer dan twaalf jaar in een azc te hebben geleefd krijgt hij in 2009 een eigen appartement. ‘Zo fijn als het was om een woning te krijgen, zo teleurgesteld was ik over de manier waarop ik door de corporatie ben behandeld.’

Mijn gastheer stopt met theedrinken om iets te zeggen dat hem duidelijk dwarszit. ‘De woning was smerig en er zat een enorm gat in de muur. Ik had doorgaans last van vocht. De hele straat was overigens verloederd. Toen ik een melding maakte van gebroken boxruiten, zijn die een half jaar later vervangen. En dan nog niet eens allemaal.’

Hadi gaat verder. ‘Als er bomen werden gekapt, bleven de restanten liggen. Grofvuil werd niet wekelijks opgehaald. Toen de kinderen uit de buurt besloten om het grofvuil door de buurt te verspreiden, besloot ik serieuze actie te ondernemen. Ik wilde strijden voor mijn wijk.’ Hadi’s snor beweegt als hij vertelt. ‘Het kwam erop neer dat ik elf jaar lang op zondagochtend vuil heb geprikt. Ik ben tot twee keer toe naar de huurcommissie gestapt vanwege het achterstallige onderhoud van mijn woning. Beide keren kreeg ik gelijk, al werd met dat gelijk weinig gedaan.’

In 2018 werd uiteindelijk de sloop van de Jacob Geelbuurt aangekondigd. ‘Ik zat al jaren in de bewonerscommissie en besloot me bij het zogenaamde planteam te voegen. Toen begon de narigheid pas echt.’ Hadi stopt even. ‘Om een ontzettend lang verhaal kort te maken: het planteam was bedoeld om de bewoners het gevoel te geven dat ze inspraak hadden. In werkelijkheid was de invloed gering. Van de 146 woningen in Fase 1, waar ik onder val, hadden uiteindelijk tien bewoners de kans om terug te keren naar een nieuwbouwwoning in de wijk. De rest moest de wijk uit of kon naar een gerenoveerde woning in de buurt met een verhoogd huurtarief.’

Als ik naar Hadi kijk, zie ik een man met een sterke wil. Maar je kunt zo standvastig zijn als je wilt, als huurder kun je het beleid van een woningcorporatie lastig bijsturen. Op de website van De Alliantie stuit ik op onderzoek van bureau Rigo naar hoe de bewoners van de Jacob Geelbuurt over het Sociaal Plan denken. Volgens de resultaten is slechts 54 procent van de bewoners akkoord gegaan met het plan. Als ik me afvraag waar de overige bewoners zijn beland, haalt Hadi me terug. Hij heeft dadels en gedroogde bessen op tafel gelegd. ‘Zonder roeispanen maak je simpelweg geen kans in de machtige oceaan.’