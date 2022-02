‘Er knalde zo hard vuurwerk naast mijn hoofd dat ik niks meer hoorde’

Beeld Anne Stooker

‘Er werd geschreeuwd en er vloog van alles door de lucht: bakstenen, flessen, fietsen, vuurwerk. Mijn hartslag ging meteen omhoog. Het leek wel oorlog toen we aankwamen op het 18 Septemberplein in Eindhoven, waar een verboden coronademonstratie volledig uit de hand liep.

‘‘Alles omhangen’, riep onze groepscommandant. Dat betekent beenkappen om, handschoenen aan, helm op, wapenstok, schild. We praatten elkaar moed in – ‘Let op elkaar, pas goed op jezelf’ –, en na het signaal ‘Aantreden, nu!’ stormden we met z’n allen de bus uit.

‘Wij, de frontlinie, werden meteen belaagd. Molotovcocktails en brandende fakkels vlogen op ons af. Recht voor me stond een man met een getrokken zwaard die op mijn schild begon in te hakken. Nooit eerder had ik mezelf zo moeten oppeppen: ‘Kom op Christel, je kunt dit, je bent niet voor niks bij de Mobiele Eenheid gegaan.’

‘Een enorme menigte relschoppers met bivakmutsen en steekwapens viel ons aan, terwijl we continu moesten bukken om stenen en vuurwerk te ontwijken. Rondom ons brandden voertuigen, braken vechtpartijen uit en werden winkels geplunderd.

‘Door de mobilofoon klonken waarschuwingen: ‘We vorderen iedereen de stad te verlaten.’ maar er kwamen steeds meer relschoppers bij. Op last van de sectiecommandant werden collega’s met paarden, honden en het waterkanon ingezet. Ik zag gewonden, ik zag hoe een vrouw door de waterstraal hard met haar hoofd tegen een muur klapte en hoe, vlak voor ons, een politiepaard uitgleed en viel, doordat de pleintegels glad waren van het water. Zijn berijder viel eraf. Wij sprongen in een reflex opzij omdat het dier anders op ons zou vallen.

‘Een demonstrant gooide een fiets onder het waterkanon, dat daardoor blokkeerde. Meteen kwam die menigte weer op ons af. Een gepantserde bus van de Arrestatie Eenheid reed kriskras over het plein om de agressiefste mensen een beetje van ons weg te houden. De ramen lagen eruit, de spiegels eraf. Dan weet je: de collega’s daarbinnen hebben het heel moeilijk.

‘Mijn vriend, ouders en vriendinnen wisten dat ik daar stond. Ze zagen op beelden in het nieuws hoe de stad werd afgebroken. Onder mijn veiligheidsvest voelde ik voortdurend mijn telefoon trillen. Op een gegeven moment knalde er zo hard vuurwerk naast mijn hoofd dat ik een poosje niks meer hoorde, alleen een harde piep.

‘Door de gladheid gingen de ruiters weg, waarna de traangasschutters werden ingezet. Dan trek je je met z’n tweeën terug uit de linie, die zich meteen weer sluit, om in de bus je gasmasker op te zetten. Zodra je terug bent, gaan de volgende twee, dat gaat allemaal heel snel. Als iedereen zijn gasmasker op heeft, hoor je het commando: ‘Schutters klaar? Traangas!’ En dan vuren ze.

‘Dikke rookwolken walmden over het plein, echt een slagveld. De menigte begon traangaspatronen naar ons terug te gooien, waardoor we niks meer zagen. Na een kwartier kon ik niet meer goed ademhalen, brandden mijn ogen en stond ik te janken onder m’n helm. Ik trok me terug en zag in de bus dat er geen filter op mijn gasmasker zat. Je controleert elkaar, maar door de stress en de adrenaline was dat niet goed gegaan. Ik schroefde het erop en ging weer terug naar mijn maatjes.

‘Toen het traangas op was, het waterkanon eruit lag en de paarden waren vertrokken, beseften we: dit kon weleens verkeerd aflopen. Wij waren in de minderheid. ‘Hou nog even vol, jongens’, gebood de groepscommandant. ‘Versterking uit Brabant en Limburg is onderweg.’ Nou, dat scheelde niks. We voelden de klok tikken. Ik heb echt gedacht: ik weet niet of ik dit ga overleven. Limburg kwam net op tijd met nieuw traangas. Pas om 7 uur – we waren 10 uur ’s ochtends begonnen – konden onze gasmaskers af. We waren kapot.

‘Ik heb al veel ME-inzetten meegemaakt, maar sinds deze keer heb ik een dubbel gevoel. Je doet dit werk omdat je burgers veilig wilt houden en de openbare orde wilt bewaren, niet om te fungeren als boksbal voor gefrustreerde malloten. Maar die zie je steeds vaker, en ze worden steeds gewelddadiger. Totaal zinloos. Dan denk je: voor wie doe ik dit eigenlijk? Wij zijn ook mensen! Wij hebben die coronaregels toch niet bedacht?

‘Sindsdien zit ik soms ook in tweestrijd; ik realiseerde me voor het eerst dat je als politie soms iets moet doen waar je zelf moreel niet achter staat; ik begreep die demonstranten, ik ben het ook niet met alle coronarestricties eens. Toch staan wij daar iedere keer weer, en ik zal dat blijven doen, hoe dubbel dat soms ook voelt.

‘Gelukkig stuurden burgers op mijn Instagramaccount veel steunbetuigingen, bedankjes en filmpjes van die inzet. En dan zie je het terug: kijk, hoe een vent met een groot zwaard op mij in staat te hakken. En hier, het paard dat bijna op me valt. Achteraf hoorden we dat-ie in z’n eentje is teruggerend naar het bureau. Soms denk je als ME’er: kon ik dat ook maar.’