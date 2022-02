Er is zo veel dat ik afkeur, steeds meer ook

In een boek dat me eigenlijk niet boeide, met een hoofdpersoon die me al honderd pagina’s ergerde, stond een zinnetje van niks: ‘He started disapproving of things.’

Verder lezen ging niet, wegleggen evenmin. Terwijl mijn hoofd zwaarder in het kussen drukte, drong langzaam het besef door dat daar precies stond wat ik steeds vaker over mezelf denk: dat er zo veel is dat ik afkeur, steeds meer ook. Liefst geef ik dan die vermaledijde ‘dingen’ de schuld, zodat het afkeuren een ketting van losse incidenten lijkt. Het moet gezegd: de dingen werken ook niet lekker mee. Maar in dat zinnetje van niks, ik kon er niet omheen, zit het afkeuren besloten in de persoon.

Ik vrees dat ik van doen had met de raadselachtige, rommelige kracht van literatuur, die in staat is als een Jehova’s getuige een voet tussen je deur te zetten. Ook al denk je dat je er niks mee kan, het zal toch moeten.