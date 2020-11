En, wat vonden de deelnemers van Nederland in gesprek ervan?

Lees verder

Wat bindt de deelnemers, wat verdeelt hen?

Deelnemers aan Nederland in gesprek willen af van belastingvoordelen voor multinationals, maar zien het koningshuis graag blijven. De coronamaatregelen en Zwarte Piet roepen verdeeldheid op. Dat blijkt uit een analyse van 5.600 aanmeldingen.

In gesprek met Ali B: ‘Als jij het woord flikker hoort, komen trauma’s naar boven. Dat is nieuw voor mij’

Het scheldwoord ‘flikker’ gebruiken, kan dat nog? Ja, zei Ali B in een interview met glossy &C. ‘Stop ermee’, zo luidde de oproep van columnist Haroon Ali. De twee gaan in gesprek. ‘Stel, we schaffen dit woord af, dan moet je ook gaan praten met alle homo’s die het vol gas gebruiken.’

‘Hoe vaak gebeurt het nou dat je een onbekende ontmoet, die heel anders denkt over maatschappelijke thema’s?’

Filterbubbels doorprikken en mensen weer écht met elkaar laten praten, dat is het doel van het ambitieuze Volkskrant-project Nederland in Gesprek. Redacteuren Yves Leroi en Jasper Veenstra vertellen wat ze zo bijzonder vinden aan dit project.