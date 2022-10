Johan Remkes zat bij Buitenhof en noemde Jesse Klaver dom.

Nu heb ik bij Johan Remkes het gevoel dat hij nooit iets zegt zonder dat daar een of ander doel mee wordt gediend. Dus als hij Klaver dom noemt, dan doet het er eigenlijk niet toe of hij dat echt vindt, maar is de vraag: waarom zegt hij dat? Waarschijnlijk om de boeren een hart onder de riem te steken. Er ís iemand in het Haagse die jullie begrijpt, en dat is Johan Remkes.

Hij vertelde ook dat hij werd gevraagd om te bemiddelen terwijl hij op vakantie was. Dus probeerde ik vanaf de bank naar de interviewer toe te denken: vraag hierop door! Hij zegt nooit zomaar iets! Hij bedoelt hier iets mee!

En daarna kon ik alleen nog maar denken: waar gaat Johan Remkes eigenlijk op vakantie? Ik zag hem heel duidelijk voor me in de Harz, maar dat zullen we nu dus nooit weten.