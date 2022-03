Elsbeth nam de doodswens van haar dochter serieus: ‘Ze heeft ons liefdevol achtergelaten’

Beeld Krista van der Niet

Sara Kuysters (17, scholier) overleed op 25 juni 2017 door zelfdoding. Ze was de enige dochter van Frans Brekelmans (nu 73, gepensioneerd bedrijfseconoom) en Elsbeth Kuysters (59, bedrijfspsycholoog). Frans heeft uit zijn vorige huwelijk een zoon: Pim (49).

Elsbeth: ‘Ik was al de 30 gepasseerd toen ik Frans leerde kennen. De komst van Sara was een groot geschenk. Als klein meisje was ze vrolijk, temperamentvol, slim en gevoelig. Toen ze drieënhalf was, hebben we haar als welkomstritueel laten dopen. Een kleinschalige ceremonie zonder grote cadeaus, maar er was wel een slagroomtaart met een kers erop. Toen ik haar ’s avonds naar bed bracht, vroeg ik haar wat ze nou het allerfijnste had gevonden. Ik was ervan overtuigd dat ze de slagroomtaart zou noemen, maar ze zei: ‘De zalf, mama.’ Daarmee werd het kruisje op het voorhoofd aangebracht.

Ze ging met veel plezier naar de middelbare school. Ze had goede cijfers, las veel, kwam in de leerlingenraad en ontwikkelde een passie voor dans. In het begin van het derde schooljaar ging de klas op survivalkamp naar de Ardennen. Na een paar dagen werden we gebeld dat het niet goed ging met Sara, ze viel elke dag achterover. Later vertelden haar klasgenoten dat het leek alsof Sara aan haar haren naar achteren werd getrokken. De neiging tot vallen bleef, ze ging ook hyperventileren en was erg vermoeid. De kinderarts kon niks vinden. Sara bezocht een psychosomatisch fysiotherapeut die haar uitleg gaf over de invloed van gedachten op gevoel. Daarna leek het beter te gaan.

Elsbeth en Sara Beeld privé

Suïcidale gedachten

In de zomervakantie voorafgaand aan de vierde klas, vroeg Sara of ze een afspraak met een psycholoog mocht maken. Ze moest eerst naar de praktijkondersteuner van de huisarts om een doorverwijzing te krijgen. Ik ging mee, maar bleef op verzoek van Sara in de wachtkamer zitten. Toen ik werd geroepen, vertelde de praktijkondersteuner dat Sara suïcidale gedachten had. Sara kon het zelf niet tegen mij zeggen. Ik raakte er niet van in paniek, ik was eerder blij dat het uitgesproken was. Nu konden we er tenminste iets aan doen. Toen ik het thuis aan Frans vertelde, vloog Sara hem huilend om zijn nek: ‘Oooh papa, ik vind het zo moeilijk voor jullie.’ Frans reageerde rustig: ‘Meis, we gaan kijken hoe we je kunnen helpen.’

Ondanks de gesprekken met de psycholoog ging het niet beter met Sara. Ze was vermoeid, kon zich niet concentreren. Tijdens een wiskundeles waarin haar docent uitlegde wat ze moest inhalen, ervoer ze zoveel stress dat ze flipte en zich suïcidaal uitte. Frans haalde haar van school, maar ze wilde er niets over zeggen. Dezelfde avond kwam de crisisdienst. Sara wilde niet praten waar wij bij waren, dus Frans en ik gingen naar boven. Toen we beneden kwamen, vroeg de psychiater aan ons: ‘Is uw kind hier veilig?’ ‘Natuurlijk is ons kind hier veilig’, reageerde ik verbaasd, ‘waarom zou ze hier niet veilig zijn?’ Het was niet in me opgekomen dat ze zichzelf iets zou kunnen aandoen.

Gesloten afdeling

De volgende ochtend gingen we naar de psycholoog van de ggz. Het duurde, en duurde, en duurde. Toen ik na drie uur uit de wachtkamer werd opgehaald, zei die psycholoog: ‘We kunnen geen veiligheidsafspraken met Sara maken, ze kan niet beloven dat ze zichzelf niks zal aandoen.’ Er zat maar één ding op: ze werd opgenomen op een gesloten afdeling. Ze kwam op een kille kamer, waar niks was, alleen een eigen kussen. Ik moest haar daar achterlaten terwijl dat kind zoveel liefde en aandacht nodig had. Het was vreselijk. Het behandelend team was hoopvol gestemd, Sara was een intelligent meisje en kon goed reflecteren op haar gevoel. Onze relatie raakte gespannen. Ze wilde vanaf het moment dat ze opgenomen was niks met ons te maken hebben. Ze schaamde zich ontzettend voor haar gevoelens. Ze kwam de weekenden thuis, maar het was moeilijk om met haar om te gaan. Als je kind zich onbeschoft gedraagt, wil je daar grenzen aan stellen. Maar als je kind suïcidaal is, wil je voorkomen dat er nog meer spanning komt. Ik liep op eieren.

Toen ze 17 was, waren we tot de conclusie gekomen dat de opnames niet werkten, ze ging alleen maar achteruit. Omdat ze niet meer thuis wilde wonen, gingen Frans en ik voor haar op zoek naar zelfstandige woonruimte. Dat besluit veroorzaakte een verschuiving in de relatie tussen Sara en ons, in positieve zin. Onze verhouding werd beter en het leek ook beter te gaan met haar. We vonden een studio in Breda, vlak bij haar school en vlak bij de ggz waar ze ambulant werd behandeld. We zagen het als een hoopvolle nieuwe start.

Uitzichtloos

Ze had een mooi huisje, ze kon beter met ons opschieten en school gaf haar perspectief. Toch bleef ze zich net zo rot voelen. Op 19 mei werden Frans en ik gebeld door haar psychiater of we die middag konden komen. Sara wilde in het bijzijn van de psychiater en de sociotherapeut tegen ons zeggen dat ze wilde stoppen met de behandeling en dat ze euthanasie wilde omdat ze uitzichtloos psychisch leed. Wij namen haar doodswens serieus. Ik zei tegen haar dat ik vond dat ze een waardige dood verdiende, maar dat we ook wilden kijken naar andere behandelingsmogelijkheden. Wij wilden er alles aan gedaan hebben om haar herstel nog een kans te geven. Dat snapte ze. Samen met de psychiater besloten we een tweesporenbeleid te bewandelen. Hij meldde haar aan bij het expertisecentrum voor euthanasie en daarnaast kreeg ze snelwerkende medicatie. Ondertussen verdiepten we ons in slaaptherapie en zelfs elektroshocks.

Vijf weken later liet Sara me op een vrijdagavond weten dat ze zich helemaal niet goed voelde. Ik zei dat ze het weekend beter thuis kon komen, bij ons en bij Liesje, de kat waar ze zo dol op was. Ze stemde ermee in dat ik haar kwam halen. Op zaterdag gingen we een nieuw hoesje kopen voor haar telefoon. Terwijl we door de stad liepen, liet ze haar koppie op mijn schouder zakken: ‘Ik hoef geen nieuw hoesje, want binnenkort ben ik er toch niet meer.’ Opeens realiseerde ik me dat ik daar liep met een terminale patiënt. ‘Om de dooie dood niet’, zei ik, ‘natuurlijk gaan we een nieuw hoesje kopen.’

Niet alleen

Op zondagavond ging ze op tijd naar bed, ze nam de kat mee. Frans en ik keken naar een mooie serie op National Geographic. Op een gegeven moment kwam Liesje naar beneden en sprong naast me op de bank. Ik sloeg er geen acht op. Toen wij naar boven gingen, zag ik dat de deur van Sara openstond. Ze was niet in haar slaapkamer, en ook niet in de badkamer. Ze moest op zolder zijn. Mijn hart bonsde in mijn keel, ik durfde de trap bijna niet op. We hebben haar half zittend op de bank aangetroffen. We keken op haar rug. Ze had haar oortjes in. Op het moment dat ze overleed had ze naar haar favoriete muziek van Passenger geluisterd, naar het nummer Let her go. Liesje was bij haar, dat kon de forensisch arts later beamen. Voor mij is het heel troostend dat ze niet alleen was.

Ik heb er natuurlijk over nagedacht hoe het voor mij zou zijn geweest als ze wel euthanasie had gekregen. Ik denk dat ik het heel moeilijk had gevonden om haar te zien sterven. Ze heeft het voor zichzelf en voor ons zo waardig mogelijk gedaan. Ze heeft heel veel brieven achtergelaten: voor ons, voor haar vrienden, voor de mentor, voor de leerkrachten. Ze heeft ons liefdevol achtergelaten.’

Van Elsbeth Kuysters verscheen bij uitgeverij Elikser het boek ‘Moederhart vol rouw en liefde, voortleven na de zelfdoding van mijn enig kind’.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0800-0113 of 113 voor een gesprek. U kunt ook chatten op www.113.nl.