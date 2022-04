Elke nacht droomde vader over de vleespotten aan de overkant van de Mediterranée

Beeld Isa Grutter

Terug in Marokko besefte vader pas goed dat hij in Algerije driemaal de dood in de ogen had gekeken. De laatste keer waren dat de kolonistenkogels die om z’n oren vlogen, maar eerder was hij op de plantages al twee keer nipt ontsnapt.

De eerste keer was tussen de druivenstokken in een wijngaard achter de sinaasappelbomen. Hij ontdekte er een gat in de grond dat erg leek op een konijnenhol. Het sappige boutje zag hij al in de stoofpot pruttelen, toen hij met een dikke stok in het gat begon te douwen, telkens een stukje dieper. Weldra zou het konijn het hazenpad kiezen en kon-ie ’m zo bij de lurven grijpen. Maar in plaats van een mals stuk vlees, dook er uit dat hol plotseling een ontzagwekkende pofadder op met wijd opengesperde bek. In een katachtige reflex, ‘als van Bruce Lee’, maaide vader in een zijwaartse beweging de stok vol op de slangenkop. Het beest zag sterretjes bij daglicht en kronkelde halfdood. Vader maakte de klus af door de kop tot moes te pletten. Oppeuzelen deed-ie hem niet, de ergste honger lag al ver achter hem.

Het tweede onheil geschiedde eveneens op het land. Een windstille dag, een zon die gaten brandde. Blootsvoets sjouwde vader de opgestapelde kisten met sinaasappels naar de laadwagens. Op een goed moment stak iets als een gloeiende naald in zijn voet. Hij brulde het uit, greep naar zijn voet en zag in een oogwenk een zwartglanzend diertje in de aarde wegduiken. De helse pijn leek even weg te zakken maar het volgende moment brak het zweet hem uit, begon zijn hele lijf te rillen en zakte hij half bewusteloos neer op de grond. Meteen kwamen de andere landarbeiders aangerend en droegen hem op de schouders naar een kot. Daar bond een vrouw een touw strak vast onder zijn knie en maakte met een scheermesje sneden boven zijn enkels zodat het bloed wegstroomde. De hele nacht heeft hij daar als een malle bok liggen ijlen en kermen.

Terug in Marokko wilde vader niet meer op het land werken. Als dagloner hield hij zich onledig met allerhande klusjes. Hij verkocht plastic tasjes op de markt, karde kruiwagens met meloenen, poetste schoenen, vlocht sandalen van vlas, verkocht sardienen en cactusvruchten in rieten mandjes langs de weg. Met de karige opbrengst kocht hij olie en tarwemeel waar moeder brood van bakte die ze in de monden stopte van hun drie kinderen.

Het was in deze dagen dat er geruchten rondzongen over het werelddeel waar tussen de puinhopen van WO II, tussen de platgebombardeerde steden en industrieën, de melk en honing door straten vloeiden. Europa wilde wederopbouwen en snakte naar ijverige, sterke armen. Elke nacht droomde vader over de vleespotten aan de overkant van de Mediterranée.