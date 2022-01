Beeld Anna Boulogne

De positieve kant van bijna twee jaar corona, en drie uitgestelde voorstellingen? Wende Snijders (43) grijnst in de webcam. ‘Ik heb straks een show van zesduizend liedjes.’ Want ‘goddank’ bestaat er pen en papier, en kun je tijdens lockdowns altijd schrijven.

Vandaag zou haar show De wildernis in première gaan in Paradiso. Na vier eerdere premièredata is ook die stip aan de horizon weer verschoven, naar 8 april. ‘Gek genoeg vond ik het dit keer het moeilijkst. Misschien omdat het vertrouwen weg is dat het doorgaat. Dat vreet aan je. Tegelijk zal ik me er toch weer vol overgave in storten.’

De totstandkoming van zo’n show, van eerste repetitie tot première, heeft een bepaalde ritmiek, qua duur, inspanning en energiedosering. Op die ‘mentale, emotionele en fysieke boog’ raakt het lichaam van een performer ingesteld, ‘net als bij topsport’.

‘Maar dit keer leek het alsof mijn lijf aarzelde: wéér alles geven voor een ongewisse uitkomst? Optreden voor publiek is zo’n levensader, die energie stroomt nu niet. Dat merk ik ook fysiek.’

Dat bleek wel toen ze afgelopen zomer wél met Amsterdam Sinfonietta in Carré kon spelen. ‘De strijkers zetten in, en ik moest meteen huilen. Hoe die muziek trilt in je binnenste, hoe je longen, je hart opengaan als je zingt, dat is onvervangbaar. Ik besef nu eens te meer dat dat is waar ik voor leef: zingen voor een ander. Ik mis het heel erg.’

Wat doe je om dat fysieke gemis te verzachten?

‘In beweging blijven. Yoga, rocycling, krachttraining, wandelen; ik wandel me een ongeluk, dat is voor mij een vorm van meditatie. Ik ben piano gaan studeren, Ravel, Schubert, Debussy, elke dag een half uur. Dat is troostrijk, en een oefening in concentratie en geduld.

‘Elke lockdown heb ik me gefocust op de vier D’s: De Dingen Die Doorgaan. Wandelen, koken, schilderen, lezen, podcasts luisteren, dat kon allemaal. En ook in bad gaan is nooit afgezegd, haha.

‘Toen in december 2020 de avondklok werd ingevoerd, dacht ik: nu moet ik iets verzinnen, ik moet tegenkleur geven. Toen heb ik een jaar lang, elke dag, tien dingen opgeschreven waar ik dankbaar voor ben.’ Ze houdt een dik boek omhoog voor de webcam. ‘Het Boek van Dank.’

Wat staat daar zoal in?

‘Anjali spreken, eten met Nils en Nicky, brainstorm Kaleidoscoop. Broodje mozzarella.’ Dat soort dingen! Of hier: ‘Schrijven. Vrije dag. Koekjes van mama.’ Het bemoedigende vind ik dat het helemaal geen grote dingen zijn. Blijkbaar is er een soort minimale dankbaarheidsbasis die ik altijd kan aanboren.’

Je lijkt bijzonder goed in staat om jezelf betekenisvol bezig te houden.

‘Ja, eigenlijk wel hè? Tussen mijn 6de en mijn 9de woonde ik op een kleine compound in Guinee-Bissau, waar behalve mijn broer en ik geen andere kinderen waren. We hadden twee videobanden: Mary Poppins en The Sound of Music, verder moest ik het doen met mezelf en mijn fantasie. Ik denk dat het goed is als je je als kind kapot verveelt, en daar werden wij rijkelijk in bediend. Zo word je behoorlijk zelfredzaam.

‘Op mijn 40ste heb ik een Vision Quest gedaan, een spirituele retraite in de natuur. Ik zat drie dagen en nachten op een berg in Frankrijk met alleen maar water en een slaapzak. Alleen en los van de ruis van alledag kan ik heel goed voelen wat ik wil, dat is fantastisch. Daar is het idee voor De wildernis ontstaan.

‘Weerbaarheid ontwikkelen, dat houdt me bezig, als mens en als artiest. Hoe maak je goud van de tegenslagen die bij het leven horen? Want als je de kunst van de weerbaarheid beheerst, versta je volgens mij de kunst van het leven.’

