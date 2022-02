Eleonora ‘La Roja’ Stol maakte kunst en was tegelijkertijd zelf het kunstwerk

Eleonora Stol in haar atelier. Beeld Privéarchief

Het liefst droeg Eleonora Stol rode kleding en had ze haar lippen felrood gestift. Dat rood was niet enkel uiterlijk vertoon, haar werk en leven waren geïmpregneerd met de kleur. Stols bijnaam luidde niet voor niets La Roja (‘De Rode’), een naam die de beeldend kunstenaar met trots droeg. ‘Wie wil er nou niet geassocieerd worden met een kleur die staat voor passie en genot?’, zei ze in 2009 tegen Het Parool.

‘In Noors werken staan de kleuren op de eerste plaats’, zegt galeriehouder en vriendin Fleur Feringa. ‘Ze gebruikte altijd veel helder rood en roze. Alsof ze met haar schilderijen wilde zeggen: maak er een feestje van.’ Na een vol leven is Eleonora Stol op 13 januari overleden aan de gevolgen van kanker.

La Roja y su novio (2009) van Eleonora Stol.

Van jongs af aan had Stol een voorliefde voor felle kleuren. ‘Ze heeft kort op de vrije school gezeten. Daar werd haar creativiteit aangewakkerd. Ze heeft altijd terugverlangd naar die tijd’, zegt haar dochter Karen van de Bunt. ‘Later ging ze naar een school waar weinig aandacht werd besteed aan kunst. Maar ze bleef ernaar hunkeren, of zoals ze het zelf zei: ik zag dingen die anderen niet zagen, maar tekende het nog niet op.’

Creatieve vulkaan

Stol maakte haar middelbare school niet af en werkte via een vriend van haar vader in een laboratorium, waar ze bloed afnam. Op haar 23ste trouwde ze met Wouter van de Bunt, met wie ze twee dochters kreeg: Janet en Karen. ‘Alles wat naar calvinisme riekt, kan mij gestolen worden’, liet Stol ooit optekenen door Het Parool. Het mag geen verrassing heten dat de creatieve vulkaan uiteindelijk uitbarstte.

Het keerpunt was haar tijd aan de Vrije Academie in Den Haag, toen ze eind twintig was. Op deze progressieve kunstacademie draaide het minder om kennisoverdracht en meer om de dialoog en het experiment. Ze werd er onder de hoede genomen door kunstenaars Frans en Trix Zwartjes, en Peter Polderman, met wie ze later een relatie kreeg.

Er was geen weg meer terug. ‘Je zag dat terug in ons huis’, herinnert Karen zich. ‘Dat veranderde in een atelier; overal lagen kwasten, doeken, schetsboekjes.’ Stol werd het stralende middelpunt van copieuze diners, tangoavonden en feestjes. ‘Mijn favoriete Levi’s beschilderde ze met rode verf’, zegt Karen. ‘Dat was fantastisch.’

Vrije lijnen en symbolen

Rond 1996 kreeg ze een relatie met Cobra-schilder Anton Martineau. ‘In hun werken komen soms dezelfde vrije lijnen en symbolen voor, maar als je het hen zou hebben gevraagd, zouden ze stellig hebben ontkend dat ze elkaar beïnvloedden’, zegt Feringa. ‘Anton was haar grootste fan.’ Begin 2017 werden hun werken tegenover elkaar geëxposeerd in Amsterdam, een paar maanden later, in maart, overleed Martineau.

‘Toen ik laatst mijn been brak, dacht ik nog aan Noor’, zegt Feringa. ‘Vroeger had ik zoiets doodeng gevonden, maar van haar leerde ik dat hoe slecht het ook gaat, je er toch een feestje van moet maken. Zo legde ze graag tarotkaarten. Als een kaart haar niet beviel – ‘Hè, gadverdamme!’ –, dan legde ze er gewoon een nieuwe op, net zo lang tot ze tevreden was.’

‘Mijn moeder maakte kunst,’ zegt Karen, ‘tegelijkertijd was ze zelf het kunstwerk. Er moest altijd wat lekkers in huis zijn, de vazen moesten vol bloemen staan.’ Stol wilde ‘de sterke vrouw laten zien die zichzelf dúrft te laten zien’, zei ze in 2006 tegen het AD. Dat heeft ze gedaan en dat zullen haar werken voor haar blijven doen.