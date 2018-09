Elegante verdediger tussen rouwdouwers

Hij was een vergeten voetbalicoon. Maar Daan Schrijvers uit Breda speelde 22 interlands en was aanvoerder van Oranje.

Daan Schrijvers Foto ANP

Daan Schrijvers kreeg de schuld van een van de grootste drama’s in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal.

Op 5 april 1967 verloor Nederland de uitwedstrijd tegen Oost-Duitsland met 4-3 ondanks dat het bijna ongrijpbare spitsenduo Jan Mulder en Piet Keizer het elftal op 0-2 had gezet. Maar na de rust raakte de verdediging en vooral keeper Tonny van Leeuwen van GVAV Groningen van de kook bij de inswingers van de Oost-Duitse hoekschopspecialisten. Aanvoerder Daan Schrijvers, een van de mooiste stilisten uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis, werd na 22 interlands door bondscoach George Kessler afgedankt, net als Van Leeuwen .

Daan Schrijvers overleed 2 augustus aan de gevolgen van de longziekte COPD. ‘Gek genoeg is er nauwelijks aandacht aan zijn dood besteed’, zegt Addy Brouwers, teamgenoot van hem bij NAC. ‘Hij was een heel faire speler die geweldig kon koppen en een briljante trap had. Als verdediger zocht hij altijd een voetballende oplossing. En hij heeft ook best een heel mooie carrière gehad.’

Na de beginjaren bij NAC vorm-de hij met Rinus Israël het verdedigende duo van DWS, dat in 1964 kampioen van Nederland werd. Daarna zou hij vijf seizoenen triomfen vieren bij PSV. Hij keerde weer terug bij NAC, dat in de jaren daarop twee keer in de bekerfinale stond. In 1974 kwam er na een dubbele beenbreuk een einde aan zijn carrière. Daarna zou hij zakenman worden. Hij was eerst artsenbezoeker, later vertegenwoordiger voor Adidas en ten slotte tot zijn pensioen verkoper van herenbovenkleding. ‘Hij was zelfverzekerd. En kon goed praten. Dat hielp’, zegt zijn zoon Danny Schrijvers, die ook zo’n tien jaar bij NAC speelde.

Daan Schrijvers werd geboren in een gezin van zes kinderen in de Bredase volkswijk De Gampel. Zijn vader was terreinbeheerder bij de plaatselijke atletiekclub.

Daan werd op zijn tiende jaar lid van NAC, toen al de toonaangevende club van de stad. Acht jaar later kwam hij in het eerste team dat naar de eredivisie promoveerde. ‘Een stevige jonge knaap’, schreef De Tijd De Maasbode over de stopperspil die op dat moment ook furore vierde met het Nederlandse militaire elftal. Hij speelde bij NAC in de achterhoede met Theo Laseroms, die via Sparta naar Feyenoord zou gaan.

Al in 1962 maakte hij zijn debuut in het Nederlands elftal in een wedstrijd tegen de Antillen. Hij was een jaar later naar DWS getransfereerd toen hij zijn tweede interland speelde. Bij DWS speelde hij met Jongbloed op doel en andere internationals als Israël (die ook naar Feyenoord zou gaan) en Frits Flinkevleugel. In Amsterdam trouwde hij in 1963 met Vera Taks met wie hij Danny kreeg. Hij ontwikkelde zich al snel tot een grote persoonlijkheid. Schrijvers ging in het team van DWS met de borst vooruit het veld op. ‘Als je hem zag stond je al met 1-0 achter’, zegt Brouwers. In de kranten van die tijd werd hij geprezen vanwege zijn extreme elegantie ten opzichte van rouwdouwers als Hans Kraay sr., Israël en Laseroms.

Hij was in 1964 de uitblinker in de interlands tegen België en Zweden. ‘Daan Schrijvers is een formidabele stopper en DWS heeft de beste defensie van het land’, schreef de Volkskrant, nadat de club kampioen van Nederland werd. Een week later scoorde hij een interlanddoelpunt tegen Albanië.

Hij bleef nog een jaar bij DWS, waarna hij een lucratief contract tekende bij PSV. ‘Daarmee kon hij een huis kopen’, weet Danny. Na een armblessure die hem zijn plaats kostte, keerde hij terug bij NAC, waar hij nog een aantal jaren speelde. Na zijn actieve loopbaan was hij nog enkele jaren trainer.