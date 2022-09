Eigenaar van de oudste boekhandel van Nederland, die niet schroomde klanten zijn fijnbesnaarde smaak op te leggen

Wie het statige pand van boekhandel Ten Hoet in Nijmegen binnenliep, kon zomaar het idee krijgen een heiligdom te betreden. En eenmaal over de onzichtbare drempel, wachtte de volgende uitdaging: eigenaar Rein Gerretsen. Erudiet, welbespraakt en, voor wie hem niet kende, misschien ook wel een tikkeltje intimiderend.

Het leek, zegt Hans Peters, zijn vroegere concullega van boekhandel Dekker v.d. Vegt, soms of hij de boeken met een lichte twijfel verkocht. ‘En dan voor jou speciaal een uitzondering maakte.’ Maar was de deal eenmaal rond, dan kon hij uitermate hartelijk zijn. ‘Je was als het ware geslaagd voor een door hem afgenomen aankoopexamen.’

Tot de sluiting in 1985 gold boekhandel Ten Hoet, pal naast het stadhuis in Nijmegen, als de oudste van het land. Uit onderzoek van historisch genootschap Numaga bleek dat er al in 1633 een winkel te vinden was die zich met boeken bezighield.

Rein Gerretsen

Minstens zo legendarisch als het pand was de laatste eigenaar, de derde van de generatie van zijn familie die de winkel runde. En dat terwijl Rein Gerretsen, geboren in 1922, eigenlijk kunstgeschiedenis had willen studeren. Maar de vroege dood van zijn vader, net na de oorlog, veranderde alles. Zo belandde hij in de boekhandel.

Eigenzinnig

Deze bestierde hij op geheel eigen wijze. Uitverkoop, daar deed hij niet aan, stripboeken en schoolboeken vond hij ‘stomvervelend’, en naar Ik Jan Cremer was het tevergeefs speuren in Ten Hoet. Peters: ‘Hij verkocht alleen wat hij mooi vond. Cremer naast een dundruk van Van Oorschot, dat kon simpelweg niet, vond hij.’ Een speciale afdeling voor kostbare en exclusieve kunstboeken was er dan weer wél.

Toch was Gerretsen in al zijn eigenzinnigheid commerciëler dan het zich liet aanzien. ‘Hij was in staat om na een gloedvol betoog iemand met een boek over de geschiedenis van Weens jugendstil porselein van 125 gulden de winkel uit te laten lopen’, aldus Peters.

Ook organiseerde hij literaire avonden met grote schrijvers en dichters als Remco Campert, A. den Doolaard en Lucebert (‘Een aansteller’) en in een speciaal schrift noteerde hij de namen van zijn klanten met daarbij hun hobby’s en interessegebieden, herinnert zijn zoon Job. ‘Als er dan een boek uitkwam wat interessant voor iemand kon zijn, dan schreef hij diegene een handgeschreven briefje, met postzegel en al. Succes gegarandeerd. Het was direct marketing avant la lettre.’

Toch werd het voor Gerretsen steeds moeilijker om zich staande te houden in de almaar veranderende boekenmarkt. Kwaliteitsboekhandels verenigden zich in grote steden en ook winkelketens als Bruna, met een beperkt, maar populair assortiment boeken, waren in opkomst. Daarbij werd hij al wat ouder en hadden zijn kinderen geen interesse om de boekhandel voort te zetten.

En eigenlijk was hij ook niet op te volgen, zegt Peters. ‘Rein wás de winkel.’ In 1985 besloot hij de zaak te sluiten. Zo kwam op een regenachtige dag in april een einde aan 350 jaar boekhistorie.

Rotaryclub

Vervelen deed Gerretsen zich allerminst. Gedurende zijn hele leven was kunstgeschiedenis zijn passie, hij was prominent lid van de Rotaryclub, vervulde tal van maatschappelijke vrijwilligersfuncties en wat bleef was de liefde voor boeken.

Een paar weken nadat hij was overleden, begonnen zijn kinderen met het leegruimen van zijn appartement, zo ook zijn imposante boekenkast. ‘En in elk boek kom ik wel vijf of zes krantenknipsels tegen. Sommige zinnen zijn met potlood onderstreept. Hij heeft ze dus allemaal écht gelezen’, aldus zijn zoon.

Gerretsen bereikte de gezegende leeftijd van honderd jaar. Hij stierf thuis, precies zoals hij het zich had gewenst. Een zucht, en klaar was het leven.