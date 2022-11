Wie zich warm aankleedt krijgt het niet snel koud; je moet het even weten. In de krant kwam er van de week een thermofysicus aan te pas, Boris Kingma, die vond dat wij ‘zijn verleerd hoe we onszelf goed warm kunnen houden’. Jeetje, wat dom van ons! Wat nu?

Daar was gelukkig Johanna Louwagie, ‘industrieel ingenieur bij de Textielgroep van de Universiteit Gent’. Volgens haar is het belangrijk om te ‘ontdekken waar je eigen warmtelekken zitten. Zit je hemd niet goed in je broek of zijn je mouwen te wijd? Hier verlies je potentieel veel warmte door.’ Wist u niet, hè?

Maar écht interessant werd het artikel pas bij de derde deskundige, Kris De Decker. Hij legde uit hoe het isolerend vermogen van een kledingstuk wordt uitgedrukt in ‘clo-waarden’. Die ‘worden bepaald door de dikte, het materiaal, en de mate waarin het kledingstuk bedekt’. Met andere woorden: een wollen trui is warmer dan een katoenen hemdje. Waardevolle informatie in deze barre tijden.

Gefascineerd las ik verder. ‘Omdat clo-waarden zijn bedacht door het Amerikaanse leger, komt een kledingisolatie van 1 clo overeen met een typische uitrusting van een militair uniform, inclusief ondergoed. Draag je dit, dan heb je een binnentemperatuur van 21 graden nodig om comfortabel tv te kijken.’

Ik zag die soldaten voor me, hangend op de bank bij 21 graden in hun uniform, mét ondergoed, althans, dat hopen we dan maar. Er rezen vragen, zoals: heeft het Amerikaanse leger niks beters te doen dan comfortabel tv kijken? Maar vooral: 21 graden? Is dat niet erg warm? Was hier misschien iets misgegaan bij het omrekenen van de Amerikaanse graden Fahrenheit naar onze Celsius?

Na enig speurwerk naar internationale ‘clo-waarden’ vond ik de Amerikaanse kamertemperatuur voor tv-kijkende soldaten in uniform: 71 graden Fahrenheit. Dat is nog warmer dan ik had gevreesd, namelijk 21,6 graden Celsius. Eenentwintig komma zes graden! Zelfs mijn 83 jaar oude, kouwelijke moedertje trekt dan puffend haar vestje uit.

Ergernis maakte zich van mij meester. In ons huis staat de thermostaat op 19. En die Amerikaanse soldaten zitten, aan de andere kant van de oceaan, op hun luie reet in die smoorhitte tv te kijken terwijl ons klimaat naar de gallemiezen gaat? Stelletje watjes! Waarom tijgeren ze niet door de sneeuw, om te wennen aan ijzige veldslagen tegen Poetin, in de Siberische toendra’s?

Nou, ik doe niet meer mee. Ik ga een klimaatverslindende terraslamp kopen voor op het balkon. Zelf vind ik het veel te warm onder zo’n ding, maar mijn katten zijn er vast blij mee.

Die stumpers hebben immers geen ondergoed.